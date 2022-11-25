2022/11/25,
政治

每日選舉圖表｜六都到底偏藍還是偏綠，讓我們從「催票率」看看

每日選舉圖表｜六都到底偏藍還是偏綠，讓我們從「催票率」看看

我們想讓你知道的是

過去看選舉結果，常是用「得票率」看，代表「有去投票的人」，他們支持的比例。不過，還有另一個資料「催票率」也能作為參考，催票率代表政黨能從「全部有投票權的人」中，吸引民眾出來投票支持的能力。以下讓我們用催票率看看六都過去幾屆的變化。

一般在看政黨在各縣市的選舉結果，往常都是用「得票率」看，得票率代表「有去投票的人」，他們投票的比例。但如果要看「政黨勢力的消長」，用得票率則會產生誤導，所以學者認為應使用「催票率」才能夠更可靠的分析政治勢力消長。催票率代表政黨能從「全部有投票權的人」中，獲取選票的能力。讓我們用催票率看看六都過去幾屆的變化。

歷屆催票率-新北市

上圖是新北市在過去5屆首長選舉，國民黨與民進黨的催票率變化。整體來看，國民黨在2005年後都略高於民進黨，而在2018年時差距拉大。而2010到2018年，連三屆民進黨的催票率呈現持續下滑情形。

桃園市的變化，則是兩黨呈現類似的趨勢。

歷屆催票率-桃園市

在2009年之前，兩黨催票率都是逐漸下滑。在2014年都回升，在這一屆民進黨超過國民黨。到了2018年民進黨維持平盤，但國民黨下降。

台中市則是出現兩次翻轉。

歷屆催票率-台中市

在2010之前，兩黨催票率在台中的趨勢相似。在2014年時，民進黨持續上升，而國民黨則是下降。再隔一屆則是情形反轉，民進黨大幅下降，國民黨則是上升。

被視為傳統民進黨票倉的台南與高雄，在2010與2014年確實催票率遠高於國民黨，但其他年份則沒有這麼巨大的差異。

歷屆催票率-台南市

上圖是台南市的催票率變化，除了2010年與2014年差距超過10個百分點外，其他三屆則差距不大。

下圖的高雄市變化，也是在2010與2014差距超過10個百分點，而且在2018年時曾經翻轉過。

歷屆催票率-高雄市

最後，來看看台北市。

歷屆催票率-台北市

過去台北市被認為是偏向國民黨，不過，從2002年到2018的催票率趨勢變化來看，國民黨在台北的催票率是逐漸下滑，而民進黨在2002到2010間則是緩升。而2014年因為民進黨與當時無黨籍的柯文哲合作，所以柯文哲當時的催票率或許可以視為民進黨，但也可能包含藍綠以外的選民。

而2018年民進黨與柯文哲不再合作，民進黨也推薦姚文智作為台北市長候選人，成為三腳督的情形，最終柯文哲以些微差距勝選。不過如果將柯文哲與姚文智的催票率相加，大致仍等於2014年柯文哲的催票率。

今年台北市長選舉也是呈現三腳督情形，到底最終會是如何呢？再過一天便會有答案。

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核稿編輯：楊士範


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