當代藝術與老城的交織：桃托邦的跨域超連結

文：漫遊藝術史編輯部

桃園的藝術可以是什麼模樣？探索桃園當代藝術的多重網絡

桃園的藝術可以是什麼模樣？如果我們願意細看桃園這塊土地，會發現有許多深耕在地的藝術家與藝術社群，這些人挖掘地方特質轉化為創作的養分，活絡社區以及串聯在地藝文展演，組成豐富且多元的藝文網絡。

由桃園市立美術館委託，國立中央大學藝術學研究所謝佳娟老師及王聖閎老師執行「桃園當代藝術生態研究計畫」，以「桃園」當代藝術家與相關藝術社群、藝文空間等為核心，梳理桃園當代藝術的地方特質與網絡關係。讓我們跟著訪談者王聖閎老師與藝術家的腳步，一起探訪桃園當代藝術的風貌！

藝術社群桃托邦藝文聯盟專訪

前衛、具實驗精神的當代藝術如何走入在地社區，與在地議題連結？桃托邦藝文聯盟由一群關心桃園在地藝文的青年組成，他們以桃園老城區為核心關懷，推出許多圍繞在地議題的藝術展演、工作坊、文史導覽，甚至實境遊戲等活動，帶領民眾認識老城區、認識藝術。

桃托邦藝文聯盟並非一夕生成，而是集結在地方耕耘已久的藝文能量，包含由藝術家蔡奕勳經營的「只是光影」咖啡廳，以及其他在地團體，經過一次次的合作、累積，最終醞釀而成。

桃托邦在2021年承接下桃園公民會館，以此為基地策辦活動、匯聚能量。本次訪談由桃托邦成員蔡奕勳、林岳德，跟我們訴說藝術與在地交織的可能性。就讓我們接著看下去吧！

能請您談談「桃托邦藝文聯盟」成立的初衷嗎？就空間地域與週遭環境而言，是否有一些特殊考量？

岳德：我之前在工傷協會服務時，因為處理RCA工傷案而來到桃園。當時協會在桃園新民街設有辦公室，我們也在那裡舉辦過一些展覽，那時我就已經從桃園勞工逐漸轉變成關心在地的故事。當時也認識了同樣在新民街經營「只是光影」咖啡廳的奕勳，我們希望可以在桃園這邊有一些藝文的推動，也開始合作一些計畫。

其實從來桃園工作後，就開始接觸到不少深耕在地的人跟團體，例如桃步走，而奕勳也認識一些在地插畫家。那時候才想說有沒有辦法匯集大家的力量一起關心桃園的藝文，因為當時這裡的藝文真的是沒什麼人在做，桃園甚至被說是文化沙漠。但對我一個外地人而言，會覺得其實桃園這邊有很多故事，以及這裡才有的獨特感受。

奕勳：因為工傷協會的展覽和岳德認識，當時跟岳德討論，我們認為應該找其他夥伴進來協助。2017 到18年成立桃園藝文小地方，這也是桃托邦的前身，我們開始耕耘更多在地議題。

2019年《十年展》是桃托邦成立前的暖身，[1]我們把「只是光影」這十年間的夥伴跟合作單位找回來，共同策劃展覽，《十年展》結束後桃托邦成立。岳德認為藝術創作勢必要跟當下周遭發生的事情有關，這也是我們桃托邦期望藉由當代藝術，挖掘、探索桃園在地因著城市變遷開展出的各式議題。

能請您分享桃托邦成立後，目前為止的心得，以及對未來的規劃嗎？

岳德：我自己會很希望藉由桃托邦在做的事，能夠在桃園生長出一個屬於自己的藝術觀點，也希望長出來的藝術是跟在地的生活緊密相關的。我覺得人們會喜歡藝術就是曾經被藝術感動過，我也會期待我們能讓更多人透過藝術認識一些議題，或是開始認識桃園這個城市，能因此有一些不同的思維，進而展開一些行動。

或者在我們把這些在地的議題轉成藝術創作之後，這些在地觀點能回頭滋養藝術領域，我最大的期盼是能夠有一些不同的藝術觀點與在地產生連結。

奕勳：桃托邦成立後，桃園的藝文能量漸漸建立起來，現在推廣藝文展演活動，都比「只是光影」剛成立的時候觸及的人更多，反而現在更能夠聚焦藝文，回到當初純粹做藝文的理想。

桃托邦承接公民會館後，「只是光影」也會支援，希望共同維繫地方的藝文生態，如果不這樣合作，展覽被看到的難度更高。比較特別的是，我們的夥伴來自各種專業背景，有藝術、戲劇、法律、建築等等，共事過程會比較有趣。但比較困難的是，當每個夥伴關心的事情不同的時候，要怎麼凝聚共識？一直到現在都還是蠻大的挑戰。

能請您分享各類活動的規劃構思，以及舉辦心得嗎？

岳德：其實在承接公民會館之前，我們就有在做導覽，也嘗試將一些不同的東西加進來。例如我們曾辦過藝術行動「城市整形」，內容結合實境遊戲，讓參與者扮演不同的角色，一起來決定這個城市的未來。

此外我們也做了蠻多藉由藝術展現在地故事的嘗試。例如今年米倉藝術節，我們以桃園老戲院為主題作演出，並結合一點點導覽；或是在鐵玫瑰藝術節裡，我們在新民街做了一個假的遺跡展，在展出的過程中也找了演員表演遺跡的故事。觀眾來這邊一方面也像是在參加導覽，同時也是看戲、看藝術作品。

奕勳：桃托邦一直會做文化行動，只要政府拆市場或民間有議題討論，我們都會試著讓大家聽見。我們非得要用比一般文史導覽更難的實境遊戲，前期的遊戲設計、道具製作難度都很高，但後續效果都很好，參與者的記憶點很強。

我們用平易近人的方式讓大家玩，遊戲過程玩家會了解老城問題跟歷史文化脈動，遊戲結束回到公民會館又能結合展覽導覽。我們想利用這些去串聯桃托邦長期耕耘的在地議題，利用更吸睛的方式引發觀眾的興趣，並推廣當代藝術。

桃托邦與陳韋鑑老師（胖老師）有很長遠的合作關係，[2]專門開設給一般社會人士的藝術創作課程。可否分享你們對於公民藝術教育的構想？

奕勳：當時桃托邦會跟胖老師合作，是因為他曾與「只是光影」合作辦展，再加上岳德曾上過他的課，我們對藝術的想法與推廣理念蠻接近的。胖老師帶領工作坊的方式，會引導每個人把自身關心的事物，用當代藝術的方式呈現，這跟生活的關聯很強。

當代藝術有各種媒材，透過胖老師帶領的工作坊，也讓大家更了解當代藝術創作的邏輯。透過工作坊的激盪，藝術家或各個角色的工作者對於藝術的詮釋或許也會不同，進而產生新的表現方式。