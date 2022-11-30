2022/11/30,
藝文

【專訪】「風乎舞雩」藝術總監顏鳳曦：北漂遊子想回家，我們的舞作可以代表台南嗎？

【專訪】「風乎舞雩」藝術總監顏鳳曦：北漂遊子想回家，我們的舞作可以代表台南嗎？
「風乎舞雩」舞團藝術總監顏鳳曦｜Photo Credit: 趙珮榕攝影

我們想讓你知道的是

「風乎舞雩」的舞作「可以代表台南嗎？」成立舞團後，顏鳳曦就常被這個問題追著跑，也曾索性自我提問；然而她最終選擇放棄，類似安平的風土人情、鄭成功的諸多事蹟、風和日麗的台南，碗稞、肉粽等台南味小吃等「答案」。值此同時，她也憶起在國外、乃至台北的日子，其實並不會遇到此一課題。

「父母把家中一樓客廳給我當排練室，一提供就是17年！」台南市傑出演藝團隊「風乎舞雩」舞團藝術總監顏鳳曦，回想當時2005年，「北漂」的她非常想回家，成立自己的舞團，斯般「純粹」的心念，也陪伴著顏鳳曦一路走過來，「我為台南做的，也就是喚起一些編舞意識」。

身為土生土長的台南人，同時也是台灣開始設立國中舞蹈班的「那一代」，顏鳳曦一路由台南中山國中舞蹈班、台南家專舞蹈科，赴美留學取得加州藝術學院舞蹈研究所碩士，返台後曾離開家鄉至台北足足10年，與不同舞團一起工作。眼見身畔30來歲的那一代朋友，紛紛在台北成立「林文中舞團」、「林向秀舞團」及「三十舞蹈劇場」等，顏鳳曦也毅然返回台南家鄉成立「風乎舞雩」。

那時台北的眾位老師曾如是說：「你應該隔個10年再回去……」日後顏鳳曦也越來越了解，師輩意味深長的這番話；當年應算是個「不對的時間點」，國內整個大環境直到近10年才有所改變。南台灣當時的舞團堪稱屈指可數，顏鳳曦偕同台北任教期間的台南學生攜手返鄉，只為讓大家「可以跳舞、可以創作，一起來耕耘」。

「風乎舞雩」的舞作「可以代表台南嗎？」成立舞團後，顏鳳曦就常被這個問題追著跑，也曾索性自我提問；然而她最終選擇放棄，類似安平的風土人情、鄭成功的諸多事蹟、風和日麗的台南，碗稞、肉粽等台南味小吃等「答案」。值此同時，她也憶起在國外、乃至台北的日子，其實並不會遇到此一課題。

「我調皮了！」顏鳳曦形容，嘗試著「避開又提問」的她，於是以台南為基地，出國尋覓國外舞蹈節合適的作品，尤其在亞洲鄰近地區共同推動編舞創作的思維。「風乎舞雩」除每年固定舉辦超越當代國際工作坊，今年以亞洲當代為主題的《風乎舞雩詠而歸舞蹈節》，更邀得日、韓、香港、印尼等地舞蹈家來台共襄盛舉。

8-9月間甫圓滿落幕的「超越當代」國際舞蹈工作坊，以及「風乎舞雩詠而歸舞蹈節──2022亞洲當代舞蹈匯演」，疫情之下，改以zoom跨國共創，彼此間未曾刻意強調作品的香港味、日本味等，而關懷世界、亞洲勞動、地球暖化，以及疫情影響人與人的距離、亞洲身分認同等課題，也隨著各自有所異同的文化底蘊，自然而然地呼之欲出。

本身由「國際化回看本土化」的顏鳳曦，有感於眾人都說「現代舞太難懂」，幾年前曾一度進入台灣藝術大學攻讀當代視覺文化與實踐，並成為博士候選人，也讓她日後投入編創《Identity》系列等，打破劇場框架、探索編舞邊界的作品。

對她而言，包括舞蹈、舞者與創作等所有一切，「都在我的生活空間裡，作品正在發生」。接下來，顏鳳曦希望能把舞作由劇場的框架「解放」出來，與日常生活、生活空間、戶外空間，乃至周遭路過的行人等，都能產生連結、互動。

值得一提的是，迄今已八度獲選為台南傑團，「風乎舞雩」與燈光設計師郭建豪合作推出的《Identity 2.0》作品，日前以燈光設計入圍，四年一度的「世界劇場設計展」（WSD）世界劇場設計競賽專業組。

不僅如此，每三年一次的世界舞蹈聯盟環球高峰會，「風乎舞雩」作品也入圍世界舞蹈聯盟2022年環球高峰會。對此台南市文化局亦表示，一直期許能成為台南藝文工作者最堅強的後盾，「風乎舞雩」作品得以入圍世界級獎項，深感與有榮焉。

衷心期盼，能擁有個排練場「專門」用來支援台南傑團，則是17年來，顏鳳曦與「風乎舞雩」始終不變的提醒。雖然家中客廳的排練場，自早年起即讓她成為大家羨慕的對象，但顏鳳曦腦海中經常浮現如此的畫面：在傑團專屬排練場裡，可遇到其他團隊，時而交流、互通有無，那些人「不但是『敵軍』，也是我的朋友！」

本文經《AQ廣藝誌》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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