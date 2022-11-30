【專訪】「風乎舞雩」藝術總監顏鳳曦：北漂遊子想回家，我們的舞作可以代表台南嗎？
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「風乎舞雩」的舞作「可以代表台南嗎？」成立舞團後，顏鳳曦就常被這個問題追著跑，也曾索性自我提問；然而她最終選擇放棄，類似安平的風土人情、鄭成功的諸多事蹟、風和日麗的台南，碗稞、肉粽等台南味小吃等「答案」。值此同時，她也憶起在國外、乃至台北的日子，其實並不會遇到此一課題。
「父母把家中一樓客廳給我當排練室，一提供就是17年！」台南市傑出演藝團隊「風乎舞雩」舞團藝術總監顏鳳曦，回想當時2005年，「北漂」的她非常想回家，成立自己的舞團，斯般「純粹」的心念，也陪伴著顏鳳曦一路走過來，「我為台南做的，也就是喚起一些編舞意識」。
身為土生土長的台南人，同時也是台灣開始設立國中舞蹈班的「那一代」，顏鳳曦一路由台南中山國中舞蹈班、台南家專舞蹈科，赴美留學取得加州藝術學院舞蹈研究所碩士，返台後曾離開家鄉至台北足足10年，與不同舞團一起工作。眼見身畔30來歲的那一代朋友，紛紛在台北成立「林文中舞團」、「林向秀舞團」及「三十舞蹈劇場」等，顏鳳曦也毅然返回台南家鄉成立「風乎舞雩」。
那時台北的眾位老師曾如是說：「你應該隔個10年再回去……」日後顏鳳曦也越來越了解，師輩意味深長的這番話；當年應算是個「不對的時間點」，國內整個大環境直到近10年才有所改變。南台灣當時的舞團堪稱屈指可數，顏鳳曦偕同台北任教期間的台南學生攜手返鄉，只為讓大家「可以跳舞、可以創作，一起來耕耘」。
「風乎舞雩」的舞作「可以代表台南嗎？」成立舞團後，顏鳳曦就常被這個問題追著跑，也曾索性自我提問；然而她最終選擇放棄，類似安平的風土人情、鄭成功的諸多事蹟、風和日麗的台南，碗稞、肉粽等台南味小吃等「答案」。值此同時，她也憶起在國外、乃至台北的日子，其實並不會遇到此一課題。
「我調皮了！」顏鳳曦形容，嘗試著「避開又提問」的她，於是以台南為基地，出國尋覓國外舞蹈節合適的作品，尤其在亞洲鄰近地區共同推動編舞創作的思維。「風乎舞雩」除每年固定舉辦超越當代國際工作坊，今年以亞洲當代為主題的《風乎舞雩詠而歸舞蹈節》，更邀得日、韓、香港、印尼等地舞蹈家來台共襄盛舉。
8-9月間甫圓滿落幕的「超越當代」國際舞蹈工作坊，以及「風乎舞雩詠而歸舞蹈節──2022亞洲當代舞蹈匯演」，疫情之下，改以zoom跨國共創，彼此間未曾刻意強調作品的香港味、日本味等，而關懷世界、亞洲勞動、地球暖化，以及疫情影響人與人的距離、亞洲身分認同等課題，也隨著各自有所異同的文化底蘊，自然而然地呼之欲出。
本身由「國際化回看本土化」的顏鳳曦，有感於眾人都說「現代舞太難懂」，幾年前曾一度進入台灣藝術大學攻讀當代視覺文化與實踐，並成為博士候選人，也讓她日後投入編創《Identity》系列等，打破劇場框架、探索編舞邊界的作品。
對她而言，包括舞蹈、舞者與創作等所有一切，「都在我的生活空間裡，作品正在發生」。接下來，顏鳳曦希望能把舞作由劇場的框架「解放」出來，與日常生活、生活空間、戶外空間，乃至周遭路過的行人等，都能產生連結、互動。
值得一提的是，迄今已八度獲選為台南傑團，「風乎舞雩」與燈光設計師郭建豪合作推出的《Identity 2.0》作品，日前以燈光設計入圍，四年一度的「世界劇場設計展」（WSD）世界劇場設計競賽專業組。
不僅如此，每三年一次的世界舞蹈聯盟環球高峰會，「風乎舞雩」作品也入圍世界舞蹈聯盟2022年環球高峰會。對此台南市文化局亦表示，一直期許能成為台南藝文工作者最堅強的後盾，「風乎舞雩」作品得以入圍世界級獎項，深感與有榮焉。
衷心期盼，能擁有個排練場「專門」用來支援台南傑團，則是17年來，顏鳳曦與「風乎舞雩」始終不變的提醒。雖然家中客廳的排練場，自早年起即讓她成為大家羨慕的對象，但顏鳳曦腦海中經常浮現如此的畫面：在傑團專屬排練場裡，可遇到其他團隊，時而交流、互通有無，那些人「不但是『敵軍』，也是我的朋友！」
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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高科技玻璃基板再進化，康寧培養員工AI技能實現智慧製造
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高科技玻璃基板，普遍應用於精密光學顯示、消費行動電子、車用及生命科學等產業，它的製造過程，不容許一丁點瑕疵。為了持續追求更高品質，全球領導大廠康寧讓不懂AI的產線工程師，學習大數據分析，提升了產線效能。
康寧公司為全球材料科學的領導供應商之一，超過170年來提出許多改變人類生活的發明。康寧結合其在玻璃科學、陶瓷科學及光學物理方面的專業知識，以及深厚的製造與工程能力，開發出的創新產品改變了許多產業，並改善了人們的生活。
康寧是台灣佈局最完整的外商，結合研發、技術、製造、工程與銷售等投資，區域總部位於台北，於中部與南部科學園區建立起規模完整的LCD玻璃基板生產廠，另於新竹工研院設有康寧研發中心，以及台北內湖設有康寧亞洲玻璃技術中心，迄今在台灣總投資金額達 50億美元，並持續配合客戶需求引進先進玻璃技術，支援客戶發展。今日，康寧跨足光學通訊、行動消費性電子、顯示器科技及車用和生命科學和等產業市場。
雖然已是玻璃基板的全球領導廠商，康寧仍不斷思考如何提升品質與服務，而近年投入的一項重大努力就是製程的數位轉型。在數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的媒合之下，康寧與財團法人金屬工業研究發展中心合作，讓產線工程師藉由AI技術提高產能。
開發AI瑕疵檢測模型，開發生產履歷系統降低異常率
金屬工業研究發展中心為不懂AI的產線工程師，量身訂做七週的大數據智慧製造客製化課程，另再加上七週的專題輔導，讓工程師將所學導入實務，運用AI來改善製程，提高玻璃基板的品質。
藉由這項培訓計畫的協助，康寧開發出一套影像辨識系統，建立瑕疵檢測的AI模型，可即時與機器手臂溝通，自動排除不良品，有效減少因包材異常而導致的品質問題。
該計畫的另一項傑出培訓成果，是產線團隊開發出來的生產履歷系統，賦予每一片玻璃基板獨一無二的生產履歷。以往產線人員有8成的時間耗費在蒐集數據尋找異常原因，只有1-2成時間用在排除障礙。有了生產履歷後，工程師可以大幅節省蒐集數據尋找異常原因的時間、能夠更有效率地解決問題。這一套以AI為基礎的生產履歷系統，還勇奪美國2022年製造業領導獎的人工智慧及機器學習獎項。
在該計畫的支持下，康寧已進行三年的AI培訓，未來在數位轉型的道路上，將持續導入新思維與新技術，讓產線人才與生產流程進一步升級。
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