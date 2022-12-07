2022/12/07,
職場

新鮮人選擇第一份工作時，該鎖定大公司還是小公司比較好？

新鮮人選擇第一份工作時，該鎖定大公司還是小公司比較好？
Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

我們想讓你知道的是

選大公司或是小公司，其實應該不是二選一的問題，更需要放入自己的個人技能、資歷與當下的生活樣態進行考量，而這可能也會是職涯動態移動的過程。

文：公關人生相談室

在新鮮人選擇第一份工作或是轉職時，常會提問該選大公司或是小公司比較好？這樣的問題，好像也彷彿我們求學過程中的類似決定，該選家裡附近的社區高中，還是所在城市最好的高中？然而，求職和求學不同的是，求學是我們繳錢去學習，然而求職是我們希望公司可以花錢來買我們曾經有的學習，包括所累積的經驗和技能，還有可以與公司共事的潛力。

身為曾經待過50人上下，或是超過萬人跨國公司的自己，回溯過去的經歷，無論是小公司還是大公司，都曾經給予過自己不同的視野、訓練和體驗。以小公司來說，因為階層扁平加上組織架構透明，因此決策速度與反應速度，相較於大公司來說的確快得多，對於資歷不深的職場人來說，也更有可能獲得前輩手把手地引導或帶領，或是碰到專案撞牆時，可以即時獲得協助，就像是在家附近的診所一樣，有小感冒時只要掛號稍微等一下，就可以馬上看到醫生。

然而，小公司的優點也同時是它的缺點，因為規模跟人力有限，往往能承接的案子與所服務的客戶的規模也較為有限。小公司對於客戶的服務多是專案性質服務，或是承接預算較小規模的案子，好處是有助於磨練職場人的基本功，壞處是當基本功磨練得差不多了，若無法爭取到更大規模的案子，往往有可能能力跟眼界成長的速度，也隨著專案的規模的不變而放緩。

大公司的制度嚴明、階層分工明確，甚至是有更多的內／外部學習資源自然是不在話下。在當中工作的人，就像是Google Map上的一個地標，需要靠著與公司其他人的密切連結，才有可能構成一幅完整的專案圖像。

大公司所給予的福利、明文制度、品牌聲量和業界知名客戶的光環，往往會讓工作者有種自己也是光環一份子的錯覺。然而，事實上卻是，像是最近的Twitter裁員事件一樣，大船航行的方向不隨單一水手而有所改變，要改變的永遠是水手自己，就連高階主管都有可能隨時被解職，更何況是組織裡的個別工作者。

因此，選大公司或是小公司，其實應該不是二選一的問題，更需要放入自己的個人技能、資歷與當下的生活樣態進行考量，而這可能也會是職涯動態移動的過程。

就好像是我們在規劃自己的自助旅行一樣，無論是步行、搭車、搭火車、搭船或飛機，每一段的過程，都是為了讓自己更靠近自己的目的地，而當中有可能發生一些突如其來的意外，無論是鐵路罷工停駛、飛機因為機械故障改期，或是該來的車沒來，這些都像是職涯上會有意外狀況。

因此，如何讓自己保有彈性跟適應力，讓自己無論在什麼狀況下都保有選擇的自由，或許會更為重要，也讓無論大公司或小公司的經歷，都能成為自己成就職涯的里程碑而非終點。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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