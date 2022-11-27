TNL+ 2022/11/27,
文學

【關鍵專訪】《阿姨們》作者羅毓嘉：從戰鬥少女蛻變成阿姨，政治本來就是我文學的養分

【關鍵專訪】《阿姨們》作者羅毓嘉：從戰鬥少女蛻變成阿姨，政治本來就是我文學的養分
圖為詩人、散文家羅毓嘉。｜Photo Credit: 寶瓶文化 

我們想讓你知道的是

對於政治性強，是否就「不文學」了？毓嘉如此回應：「文學的獨特性本來就是由每個寫作者不同的生命經驗構成的，所以政治不政治從來就不在我個人的考慮內。」

阿姨們》是羅毓嘉的第八本著作、第四本散文集，我猶記得當年先在批踢踢上知道他，當時的他剛考上台大新聞所，青春正盛，不僅詩寫得驚人的好，在同志社群裡也常見他的身影。

羅毓嘉投身性別運動多年，他說：「做性別運動20年，小時候是哪裡有場子我就去，從2003年同志遊行到現在各種法制的波動，前進三步後退一步，從戰鬥少女蛻變成阿姨……」

覺得現在自己的定位是「吉祥物」，羅毓嘉稱：「陳栢青也是吉祥物。」兩人共同為《阿姨們》直播時，栢青我不依我不依地嗔道：「我是少婦！」

阿姨的表與裡

《阿姨們》首先讓我們看見各種型態的麵攤阿姨，羅毓嘉說：「尤其是小吃攤，要被老闆娘記得要永遠都點一樣的東西，小吃攤是可以體現一種人的連結的地方，又很庶民。」

我以為阿姨是一種「戰鬥意志」很強的型態，但強大，只是阿姨的外在，阿姨的內裡其實柔軟，足以接住所有正在墜落的。

2018年同婚公投的結果，可說是對同志社群的一記重擊。

羅毓嘉說：「當時不斷寫文章給社群打預防針……從第一屆同志遊行的1000人，到今天有三百萬票，要看這個事情。」續道：「阿姨的角色是在那個痛苦的當下我們要做什麼，去把自己照顧好。」他坦言：「內心的失落跟大家一樣，但是能夠安撫大家。」

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