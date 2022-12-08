重讀莒哈絲《情人》，一起慶祝法國女作家發光發熱的一年
我們想讓你知道的是
莒哈絲以無限制的私密書寫創作的《情人》，讓當時身為大學生的我幾乎是跪著讀完這本傑作。因為當時知識淺薄的我，以為私密書寫只能寫出那些風花水月、多愁善感的小家子氣作品，所以馬上就被這部滂薄鉅著給狠狠的打趴在地。
今年國際文壇的大事，就是諾貝爾文學獎頒給以自傳體日常書寫聞名的法國女作家安妮．艾諾（以她的小說改編的電影《正發生》也得了威尼斯金獅獎）。無獨有偶的，今年法國的龔固爾文學獎以及費米娜獎也都不約而同的全部頒給了女作家（詳細的報導請見陳潔曜先生的這篇文章），今年可說是女作家發光發熱的一年。
迵異於傳統男性文學以「掉書袋」所架構的文學體系，強調私密書寫、重視自然直覺的女性書寫，以真誠的自我對話為出發點，開創出前所未有的新世界。
1984年以《情人》榮獲龔固爾文學獎的法國女作家莒哈絲，就以無畏懼的私密書寫、以及深刻炫麗的意識流手法，樹立了女性書寫的新里程碑，示範了女性書寫不是只能寫小情小愛的靡靡之音，而是可以跨越重重限制，刻劃出史詩級的作品。在女性書寫開花結果的今天，讓我們再讀一次《情人》，重新回顧莒哈絲在這部作品中帶給我們的種種啟發。
（引用譯文出處：《情人》，莒哈絲著，羅珞珈譯，新潮出版社，1992年）
一、私密書寫的力量可以跨越各種界線
莒哈絲在《情人》中，以直球對決的氣魄，赤裸裸的寫下她與中國北方來的情人纏綿悱惻的愛情。當一幕幕的性愛場景毫無保留的呈現在讀者眼前之後，等於宣告了莒哈絲的私密書寫並不打算有任何限制。接下來不論寫她的迷惘的母親、單純的小哥、暴戾的大哥、貧窮無助的殖民地生活…等等，都是一針見血的無所保留。來看看她如何描寫她的家庭：
從來不打招呼，不說晚安，不說新年快樂，也沒有謝謝。從來不聊天，從來沒有必要交談。每件事都是沈默，疏遠。這是一個石頭做的家庭。硬化得那麼深，根本穿不透。
每天，我們彼此扼殺，我們不僅不交談，我們根本不看彼此一眼。被人盯著也不能回看一眼。望別人一眼代表你有好奇心，產生了興趣，降低了自己。…由於加諸在我們既溫順，又天真的母親身上的不幸，我們恨生活，我們恨自己。
寫《情人》的莒哈絲已經70歲了，回顧在殖民地越南的家庭生活時，還是如此的憤恨不平。對照這樣無可救藥的家庭關係，與中國北方來的情人這段不名譽、不道德、不受任何祝福的愛情，就顯得高尚而彌足珍貴，也難怪在他過世後，莒哈絲還特別寫了另一部作品《來自中國北方的情人》來紀念這段愛情。
《情人》的私密書寫從家族寫到國族，如此渾然天成的描寫，讓我們不知不覺的被莒哈絲帶回到橫渡湄公河的那台渡船上，與戴著平邊粉紅繫著黑寬絲帶帽子的少女莒哈絲，一起憑弔情人、小哥、母親、以及法國殖民地印度支那（越南）。
現在台灣有些作家在寫所謂的「私小說」時藏頭藏尾，只敢做不明不白的影射，建議他們來讀《情人》，來看看什麼叫做私密書寫的氣魄。
二、好的意識流技法可以一氣呵成、優雅的跨越時空
很多人一看到「意識流」三個字都會皺眉頭，因為這個名詞常常和「爛作品」畫上等號，讀失控的意識流作品就像坐上失控的雲霄飛車一樣，讓人想要設法跳車／棄書逃走，「意識流泛濫」已經是現代文壇的一大問題。
莒哈絲在《情人》中表現的意識流手法，展現了意外的秩序感，即使場景不停的穿梭在現代巴黎、殖民地時期的越南、中國北方來的情人、母親、小哥、大哥…等等不同的時空、人物，卻毫不見紊亂。這個秩序感來自何處？我認為來自於情感的自然轉換。因為推動意識流的力量來自於情感，所以即使場景不停切換，只要情感能夠持續，就可以讓不同的場景連貫一氣。以瑪麗．克勞黛．卡本特出場的那段巴黎回憶為例：
…我望著她，想明白她是什麼人，瑪麗．克勞黛．卡本特。為什麼她在這裡而不在別的地方。為什麼她從那麼遠的地方來。波士頓，她為什麼會有錢，為什麼沒有人熟悉她，對她一無所知，沒人認識她，為什麼舉行這類看起來很勉強的宴會。而且，為什麼，在她眼中，在她眼神視線的最深處，有死亡的成分存在？…
細心的讀者應該發現到了，住在巴黎的瑪麗．克勞黛．卡本特，就是中國北方來的情人的翻版。因為有這種隱隱約約的連結，讓意識流順著情緒順暢的流動，所有看似斷裂的回憶馬上就產生了秩序，讓這本《情人》雖然只是薄薄的一本中篇小說，卻在巧妙的前後呼應之下，彷彿化身為廣闊無際的湄公河河水，成為浩浩盪盪流向大海的鉅著。
結語：私密書寫需要非凡的勇氣
莒哈絲以無限制的私密書寫創作的《情人》，讓當時身為大學生的我幾乎是跪著讀完這本傑作。因為當時知識淺薄的我，以為私密書寫只能寫出那些風花水月、多愁善感的小家子氣作品，所以馬上就被這部滂薄鉅著給狠狠的打趴在地，也開始認真看待當時尚在發展階段的「女性書寫」。
經過了幾十年，當法國女作家安妮．艾諾得到了諾貝爾文學獎之後，我們可以說女性書寫已經邁入成熟的階段了。憑著無比的勇氣，進行以自我揭露為出發點的無限制向外探索，讓這些女作家的作品具備直指社會黑洞的力量，足以與男作家的作品分庭抗禮。在這個時候重讀莒哈絲的《情人》，格外的有趣，因為在不知不覺之中，女性書寫居然已經走得那麼遠了，看來我得更新我的必讀書單，列入更多女作家的精彩作品，才算跟得上時代。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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【跨域生態系系列專訪】讓世界看見，台灣設計的美好
我們想讓你知道的是
Pinkoi秉持著「要讓台灣的好設計被世界看見」的精神，聯合設計師品牌與法人顧問，組成跨域生態系，共同以一場又一場的實驗克服文化差異，摸索出台灣設計品牌走進日本市場的心法。
頂著粉紅鮑伯頭，日本的虛擬模特兒Imma在夜色裡奔馳，穿梭台灣、香港、日本與泰國等亞洲城市實景，所到之地，身上都會增添搶眼的當地設計師單品，高跟鞋、夾克、包包與珍珠項鍊……，最後Imma打開了Pinkoi APP。
「與前所未見的設計相遇，讓你每一天都有小悸動」，片尾標語閃爍，這是2021年Pinkoi十週年的日本形象片，39秒的影片在日本引起迴響，絢麗的呈現Pinkoi深耕亞洲市場的企圖心，要讓台灣的好設計被世界看見。
成立11年，從「讓設計成為普世價值」為價值核心出發，Pinkoi已經是很多台灣消費者在選購設計師商品或獨特禮品時，會第一個想到的平台。但很多人不知道的是，Pinkoi平台上三萬個品牌，已經有65％的設計師有透過Pinkoi把產品銷售到海外的經驗。
「在亞洲要做國際化是困難的，因為亞洲各地區的文化差異其實很大，」Pinkoi國際品牌溝通資深經理邱佳葦表示，Pinkoi在創立初期，即定位為一個國際平台，因此在2014到2016年之間陸續開啟中港澳、日本、泰國等當地服務，招募優質設計品牌加入，也成立各地辦公室做在地化行銷推廣。
然而，在亞洲做國際化不是一條一通百通的路，跨入一個國境就是一次試煉，不同於歐美市場，因為是相對強勢的文化，各地對他們都有一定了解；在亞洲市場，幾乎每個國家都是用不同的語言在工作，不同語言的背後是不同的文化思維。其中日本市場尤其困難，「那就像是一座大山，」邱佳葦表示。
克服文化差異，帶設計師前進夢想大山
Pinkoi團隊不諱言，2015年進入日本市場，經歷了一段時間的瓶頸期。在台灣，懂日語、對日本文化有涉略的人不少，讓台灣人感受到自己「了解日本」。但直到要帶著數萬個品牌打開日本市場，這當中的歷程彷彿「砍掉重練」，Pinkoi聯合設計師品牌與法人顧問，組成跨域生態系，共同以一場又一場的實驗，摸索出台灣設計品牌走進日本市場的心法。
攀越日本市場這座大山，Pinkoi與品牌設計師們，可說走過一個「見山是山，見山不是山，見山又是山」的三階段。
「見山是山」的探索期：找出問題在哪裡
初入日本市場，平台與品牌們「見山是山」，摸著石頭過河，以直球面對各種問題。
「Pinkoi 剛開始進入（日本）的時候，我覺得應該是發生了滿多台灣新創想跨入一個新市場，可能會有的錯誤，」邱佳葦指的是用自身經驗推估它國文化的本位主義。
邱佳葦強調，日本消費者很重視信賴跟安心感，成為外來企業要進入時很大的阻礙。信賴感的累積藏在細節裡，導致日本市場的文化門檻遠高於想像，像是日文裡有許多在當地生活才會知道的隱晦用語，書寫跟口語更是兩套系統。消費者打開平台，看到日漢語交雜的敘述，或是不熟悉的字體，也會讓日本消費者喪失信賴感，關掉網站。
到一個階段，連logo也變成阻礙。Pinkoi原本的桃色小魚logo有許多裝飾線條，對日本人來說不容易辨識，桃紅色系不僅在不同國家會帶來對不同產業的聯想，也可能排除掉風格相對中性的消費者與品牌。
平台遭遇困境的同時，一起進入軍日本市場的設計師品牌，也在同步摸索找路，紙膠帶品牌樂意（LoiDesign）就是其中一員。樂意共同創辦人王雋夫與鄭瑞槿是設計師出身，共同創作出暖色鬱金香、媃色、石膏像……等各款精緻唯美的紙膠帶，深受手帳族喜愛。
「手帳」是一個小眾卻狂熱的領域，對手帳族來說，紙膠帶是在做手帳頁面拼貼時的重要元素。一捲紙膠帶通常可以使用很久，因此樂意即使產品力夠強、深受老顧客喜愛，但老顧客常買到沒有新品可買，只仰賴新品推帶動銷售的力道有限，所以對當時遇到銷售瓶頸的樂意來說，「外銷是一個必須要趕快執行的事情，」王雋夫表示。
2016年，樂意開通Pinkoi帳號，2019年開始經營日本市場。剛開始，樂意每月收到平均十組日本訂單。能把紙膠帶賣到手帳文化的發源地，團隊欣喜若狂，精算後卻發現，外銷的結果，居然是賣一單賠一單。
「我們進日本最大的挑戰，就是根本不知道問題在哪裡，」王雋夫表示，團隊當時用Google翻譯來撰寫日文產品規格，在定價上，也是直接把在台灣的售價，用當下的匯率直接換算成日幣售價來販售。每月十組的銷售是天花板了嗎？有沒有辦法再突破？定價出現什麼問題？境外銷售到底還有什麼成本或風險沒有考慮進來？這些對樂意來說，都挑戰到設計本業以外的專業。
樂意所經歷的場景，是Pinkoi平台上萬個品牌的縮影，小型設計師工作室在面對經營與銷售的困境，在打開日本市場的挑戰裡，一下子被放大了出來。
「見山不是山」的實驗期：引進生態系支援者
走過撞牆期，知道那座山不是自己想像中的樣子，這個由平台與品牌共同建構的生態系，開始進行改變與實驗。
「要怎麼做，日本消費者才會信任我們？」為了找到答案，Pinkoi歸零重啟，將logo改為更中性穩定的藍色，也重組經營團隊，一改過去派駐台灣人赴日的作法，現有日本團隊20多人幾乎全從當地招募。開始從日本人的角度了解日本，也在網頁字體、翻譯用詞等細節下功夫，更貼近日本網路生態，要使Pinkoi平台的「國外感」消失，讓消費者沒有意識地「無痛」購買跨海商品。
平台轉型，品牌也要跟得上。為了幫助品牌在不同階段，可以做到商業化、規模化，甚至國際化，作為生態系基石者的Pinkoi，一直以來定期舉辦「設計師小聚」，經營社群讓品牌彼此交流，也跨足舉辦設計獎項鼓勵創新，甚至開起募資平台，要在產品設計階段就為品牌引進資源。而在日本市場一役，Pinkoi也為品牌們找來隊友與資源，在2020年加入經濟部中小企業處推動的「跨域生態系計畫」。
負責輔導Pinkoi的資策會，為生態系規劃了一個日本市場戰略轉型的小型實驗，從招募共同實驗的品牌開始，在上百封報名信件中，篩選出品牌成熟度高且商品具銷日潛力的30個品牌。並針對這些跨足飾品、餐具、包包、文具與美妝等領域的30家品牌進行訪談，深度了解品牌的經營狀況，及對日本市場的想法。
「當時，他們其實不太知道日本消費者要的是什麼、喜歡什麼，」負責輔導Pinkoi的資策會數位服務創新研究所副規劃師楊青錡，訪問一輪下來，發現品牌和消費者的距離很遠，再加上設計師對商業模式和行銷方法並不熟悉，無法根據市場特性擬定對應策略。
因此，楊青錡為品牌引進更多的生態系支援者，找來日本在地講師，分享日本網購趨勢與日本消費者的喜好；也聘請行銷講師，傳授品牌如何做社群行銷和廣告投放，前後共開了十多堂課程。先讓品牌了解市場與工具，再透過工作坊的討論與實驗，找出翻轉銷售的關鍵。他們發現，進入日本市場成敗與否的三大關鍵，正是翻譯、商品售價和運費。
過去，品牌直接使用Google翻譯，湖水藍、莓果紅等詩意的產品敘述，翻譯出來反而讓日本消費者一頭霧水。生態系計畫為品牌引薦了專業翻譯社，重新將商品介紹轉譯成日本消費者熟悉且具生活感的字句，成功打開日本消費者認識品牌和商品的第一扇門。
國際售價和運費則考驗品牌的經營能力。樂意共同創辦人王雋夫表示，經過了課程與工作坊，他們終於理解多開了一個市場，工時與宣傳等成本都在增加，也要考量國際運費與匯率變動的風險，品牌過去没有把這些隱形成本計算在價格裡。
透過日本講師的分享與實際測試，楊青錡與品牌們也發現，在定價中，細節中的魔鬼是運費。日本講師一再強調，日本消費者可以接受較高的商品價格，卻連台幣19元的運費也會心疼。因此，樂意開始改變定價策略，他們計算每卷紙膠帶的利潤、商品和包材的重量，以及國際運費的收費方式，重新精算後，把商品售價提高約兩成，再把免運門檻拉到台幣約兩千元，過去一個月只有十張日本訂單，定價策略調整後，短短十天就有了一百張日本訂單進帳，平均客單價，正是兩千元。
在更了解日本後，團隊也幫助品牌針對日本市場的喜好，開發新商品，以樂意來說，針對日本市場設計了富含春天意象的山茶花紙膠帶「繾色椿」，以及浮世繪風格的武士貓咪紙膠帶「中二貓 - 神樂」，在台日市場受到消費者歡迎，帶動了業績成長。
走過2020年的圈地實驗，參與品牌的日本市場營收平均提高近七成，而樂意2021年的日本訂單較前一年增加了五倍，如今日本市場已占樂意營收的一半。
「見山又是山」的擴張期：共享後台數據
看清楚山的樣貌，Pinkoi如何將30個品牌實驗後的成功經驗，複製到上萬個品牌身上，成為另一個挑戰。
「說實話，我們無法再複製一次這麼詳細的品牌輔導計畫，」邱佳葦表示， Pinkoi面對的是一千倍的品牌數量，雖然無法像計畫手把手教學，卻可以轉化實驗結果，與上萬個品牌共享成果。
其中最重要的決定，是共享數據。在計劃的過程中，楊青錡向Pinkoi索取了30家輔導品牌的銷售數據，進行分析，並根據數據提供品牌產品策略的建議。例如，幫助樂意在數據中，發現一款點擊率跟購買率幾乎一比一的紙膠帶，趁勝追擊推出了該主題的後續系列。
「有時候大家會忘記，Pinkoi其實是一家科技公司，」邱佳葦表示，工程師人數占團隊的1/3，平台累積了11年、500萬會員的數據寶庫，除了運用AI與演算法，打造會員的個人化推播頁面，看到生態系計畫數據應用的成果，Pinkoi也在2022年向品牌開放了後台的「數據中心」。
如今，三萬多家Pinkoi上的設計師品牌，都可以隨時在後台瀏覽訂單銷售、商品排行、買家與廣告投放相關資料，篩選不同時間區間的數據，便能觀察數據上的變化。設計品牌因此可以參考數據，優化商品，或嘗試不同行銷活動與社群貼文，找到與消費者溝通的方向。
此外，有鑒於很多品牌礙於資源限制，常使用Google翻譯產品資訊，雖然無法幫每家品牌聘請專業翻譯社，Pinkoi編輯出了一套《產品資訊翻譯指南》，說明使用Google翻譯時的注意事項，建議如何編輯商品資訊，以降低翻譯上的錯誤率。
致力轉型，世界局勢也加溫了平台與品牌的跨境事業，疫情後Pinkoi的跨境訂單成長八成，占總訂單的三成。如今，境外業務持續擴張，Pinkoi 也推動定位轉型，不再侷限自己是「設計電商」，如此一來，Pinkoi在海外面對的競爭對手，不再只是海外的設計與文創平台，還有Amazon等電商巨擘。在跨域生態系中，平台與品牌彼此攜手，一關關跨越挑戰，要把台灣設計送到更遠的地方。
從市占率搶攻心占率
資策會數轉院／數位服務創新中心／跨域創新組組長黃中原專訪
跨境電商的策略應該從市占率思維轉移到心占率思維。現在的網路資訊太過龐雜，無論是臉書、IG、推特都可以賣東西，獲得客戶的流量成本已經墊高，不可能無窮盡擴張數位行銷的成本，而是要發展心占率。平台經營不再只是看流量，而是提供貼心服務讓客戶願意常常回來看。
從Pinkoi的角度，進軍日本市場必須先找到一群對日本有一定的投入，並有信心可以獲得日本客戶信賴的品牌。Pinkoi和品牌之間有一種相互承諾的關係，才能夠一同前行。
提供細緻、客製化的服務，是心占率的重要元素。例如，專門為市場設計的商品。開發的商品要符合客戶需求，當日本消費者看到商品會覺得是為日本生活所設計的產品。
Pinkoi和品牌共同的行銷活動十分獨特，行銷不再是Pinkoi平台面的單獨行銷，而是和進日本市場的31家品牌一起行銷。例如：因日本捐贈疫苗而共同舉辦日本感謝祭，或是各家品牌在東奧時，在社群網站互動和串聯。這樣的聯合行銷，能夠讓日本消費者在某個特定時間，出現許多台灣設計產品的資訊，培養熱度，在日本社群圈擴散。
Pinkoi做為基石者，透過設計師工作坊，讓設計品牌學習如何確立商業模式。Pinkoi不會告訴品牌該怎麼定價、設計文案，而是讓品牌在工作坊中相互學習和實作。當日本市場的成功模式確立後，其他的海外市場也可以用相同的方式設計思考。等到生態系計畫退場，品牌已累積經驗和經營能力，不僅品牌價值提升，也建立了網路口碑。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。