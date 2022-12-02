TNL+ 2022/12/02,
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習近平的出關外交：「避實擊虛」施壓美國盟邦，嘗試由體系內部瓦解美國主導的國際秩序

習近平的出關外交：「避實擊虛」施壓美國盟邦，嘗試由體系內部瓦解美國主導的國際秩序
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

習近平於中共二十大三連任之後的出關之旅備受關注，面對西方國家對中國日趨嚴峻的質疑，習近平的出關外交在表面的和緩之下仍有圖謀，以發展利誘西方國家，但同時施壓美國盟邦。但是在烏俄戰爭、氣候議題、領海問題和美中貿易卻表現出與西方顯著的差距，中國與西方的對話仍有深層的人文與意識理解尚需努力。

中共二十大結束後，習近平挾著連三屆的自信，在內部權力結構暫無懸念後，首次親自出關面向西方各國，並且接連於APEC、G20和COP27（聯合國氣候變化大會）與西方國家各國元首會面。

然而，習近平在外交出關後的連續行動，並非是全然符合西方期待的重拾魅力攻勢（charm offensive），建構有別於「戰狼外交」的新途徑，在和緩的氛圍下仍呈現鬥爭本質：立足全球發展倡議，回擊地緣政治矛盾，迴避與美中對決，打擊較弱盟邦，尋求「以美國反對美國」，嘗試由體系內部瓦解美國主導的國際秩序。

中國以全球發展倡議，回應地緣政治矛盾

由於美中之間的權力差距和國際制度的既存脈絡，11月份連續三場國際盛事仍由美國決定核心議程，使得中國在大國關係的發展上難以有所突破。綜觀俄烏戰爭、氣候變遷、全球經濟與糧食危機，甚至是兩岸關係，美國仍具備權力與公共財的優勢。

美國總統拜登（Joe Biden）公布西方國家的新舉措，承諾投入數千億美元的基礎設施項目於不發達國家，被視為對中國「一帶一路」倡議的反應。中國的策略則是以「一帶一路」為基礎的全球發展倡議作為外交敘事的重心，試圖塑造與美國主導國際秩序的差異，以發展倡議利誘美國盟邦。

但是，中國在具體的氣候與俄烏戰爭議題的表態，仍明顯的與西方人文與意識有所差距，格局被動之餘，亦難以提出取代美國的可行方案，甚至連美中貿易問題也未能取得顯著成績。

試圖分裂北約立場，但受制俄烏戰爭

習近平為使北約各國的立場分裂，延續11月初在北京會見德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的路徑，G20峰會與馬克宏（Emmanuel Macron）會晤期間，持續努力勸說歐盟各國表達自己的立場。習近平特別提出「作為世界多極化格局中的兩支重要力量，中法、中歐應該堅持獨立自主、開放合作的精神」，希望歐盟不要與美國在對中政策保持高度一致。

中國外交部長王毅在11月15日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會談後表明，北京雖仍試圖與普亭（Vladimir Putin）保持夥伴關係，但已對戰爭進程變得更加謹慎。面對各國反對俄國使用核武的聲浪，中國也只能順應美國與歐洲的立場，避免與歐洲各國的關係更為顛簸，甚至辜負德國總理蕭茲可能的期待，卻也埋下中國未來難以主動使用核武的伏筆。

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