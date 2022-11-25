2022/11/25,
健康

減肥族搶買「瘦瘦筆」導致糖尿病用藥短缺，估影響病友25萬人需重新適應

減肥族搶買「瘦瘦筆」導致糖尿病用藥短缺，估影響病友25萬人需重新適應
示意圖。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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胰妥讚、易週糖雖然是處方用藥，糖尿病患者有健保給付，一般民眾則是自費購買，但傳出許多貴婦到大醫院掃貨，也因為量少，現在價格從一支1000元漲到3000元，甚至又飆到1萬元，雖然可以吃藥替代，但估計約有25萬名糖尿病友換藥後需要重新適應。

《聯合新聞網》報導，全球糖尿病患、肥胖人口激增，用於控制血糖、體重的「瘦瘦筆」大缺貨。歐美兩大藥廠供不應求，禮來藥廠「易週糖」已在台斷貨一年，諾和諾德「胰妥讚」同樣缺貨。

糖尿病學會與糖尿病衛教學會日前發函台灣禮來藥廠希望穩定供貨，避免影響糖尿病患者用藥權益。台灣禮來藥廠回函，全球對GLP-1RA（易週糖）需求出現急速成長，造成供應不足、供貨吃緊，預估台灣明年供貨仍不穩定，已經行文通知醫療人員暫停開立處方給新病患，優先考慮照顧現有病患，也請醫療人員協助病患調整藥物。

《東森新聞》報導，胰妥讚、易週糖雖然是處方用藥，糖尿病患者有健保給付，一般民眾則是自費購買，但傳出許多貴婦到大醫院掃貨，也因為量少，現在價格從一支1000元漲到3000元，甚至又飆到1萬元，雖然可以吃藥替代，但估計約有25萬名糖尿病友換藥後需要重新適應。

醫：糖友發現缺貨要儘快回診

《醫生醫》報導，中國附醫國際代謝形體醫學中心院長黃致錕解釋，過去認為飽足感的機制是大腦控制，可是，現在醫學發現，其實是小腸末端的腸泌素。當它接觸食物，會傳達飽足感給大腦，人體就停止進食，瘦瘦筆的功能類似腸泌素，藉此控制食量和血糖。

宜蘭縣愛胰協會創會及榮譽理事長游能俊提醒，正在使用瘦瘦筆的糖尿病病人，假使發現社區藥局缺貨，要儘快回診，要求醫師協助更改其他藥物，以免血糖大幅上升。

《中央社》報導，中華民國糖尿病衛教學會理事長、台大醫院內科部副主任王治元日前接受《中央社》記者電話訪問表示，GLP-1RA在國外已有用於減重的適應症，但在台灣尚未獲核准，目前台灣僅核准1款藥物可適用肥胖，且糖尿病用藥被拿去當減重藥用，恐導致真正有需要的糖尿病患者無藥可用。

王治元指出，GLP-1RA會抑制食慾、產生飽足感，一但停藥就沒有辦法維持這樣的效果，因此容易復胖。

《聯合新聞網》報導，台灣肥胖醫學會理事、減重醫師蕭敦仁說，「易週糖」、「胰妥讚」確實已經斷貨及缺貨，近日診所接到民眾「尋藥電話」約增加兩成，可是減重不應完全依賴藥物，也不要被藥物綁架，用藥同時須調整生活習慣，包括少吃澱粉食物，禁喝含糖飲料、多運動，因此斷藥不用太在意，可尋求代餐、口服藥物等其他方式減重。

減肥者搶買降血糖藥致短缺，薛瑞元：將確保糖友用藥

（中央社）降血糖藥附帶作用可控制體重，近年被當作減肥利器，造成糖尿病患用藥短缺。衛生福利部長薛瑞元昨（24）日說，這是全球性缺貨，食藥署正向廠商接洽，盼確保糖尿病患用藥充足。

薛瑞元昨天出席立法院衛環委員會，針對「醫療服務點值長久失衡、人力科別與地域分布不均，應如何於總額支付制度中達到全民健康保險經營永續與保障醫療權益等目標」進行專題報告，並備質詢。

薛瑞元會前接受媒體聯訪，被問及控制血糖藥被當成減肥藥、俗稱「瘦瘦筆」，想減肥的人搶買，導致糖尿病患無藥可用。薛瑞元說，這是全球性缺貨，瘦瘦筆這個藥的適應症中，也有所謂減肥項目，減肥人士因此趨之若鶩，讓本來主要提供糖尿病患者使用的藥物供不應求。

薛瑞元表示，衛福部食品藥物管理署正向廠商接洽，盼確保國內糖尿病患者用藥供應充足，另外也希望醫師在處方時，應考慮當藥品比較短缺時，有沒有替代藥物可使用，以及對於所謂要減肥者，是否一定要用瘦瘦筆。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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