TNL+ 2022/11/25,
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美國舊金山擬修法，未來在極端狀況下警方可用「武裝機器人」擊斃嫌犯

美國舊金山擬修法，未來在極端狀況下警方可用「武裝機器人」擊斃嫌犯
協助警方拆除炸彈的機器人示意圖｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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目前舊金山警方的警械庫裡有17台配有武器的機器人，其中12台更是隨時可執行任務。舊金山警察局發言人對外澄清，這些機器人多用於偵查危險地區及拆除可能爆裂物，至今沒有任何一台機器人被用來攻擊民眾。

文：Taylor Mei

日前，美國舊金山警察局（SFPD）開始嘗試使用自駕車執行員警部分勤務後，最近又擬定的一項新政策，將更有助於當地警方引進配有武器的機器人，替代警察擊斃罪犯。

據舊金山媒體《Mission Local》報導，因為舊金山過去從來沒有相關政策特別討論，機器人是否可以作為武力執法用途，因此若這次的政策草案後續順利通過，舊金山警方恐將踏上一條不歸路。

舊金山準備通過機器人帶槍上陣？

舊金山法規委員會（SFBOS）成員佩斯金（Aaron Peskin）、陳詩敏（Connie Chan），以及曼德曼（Rafael Mandelman）在幾個禮拜前，就已開始針對授權舊金山警方使用軍用等級武器的政策草案進行審查。最初委員會主席佩斯金認為，應限制舊金山警方使用該方式執法，「機器人不應該被用來對付人」，佩斯金說。

雖然該草案一出隨即遭到外界的批評，但舊金山警方並沒有理會，也未採納先前佩斯金提出的意見。面對擔憂出現不當執法的質疑，舊金山警方回應，在犯人可能傷及無辜或讓員警生命受到威脅的情況下，過程中若無法再進行其他武力支援，才會出動這款機器人。後續該政策草案於上週獲得委員會的一致通過，將於本月29日進行全面審查。

佩斯金指出，該項政策起初並沒有提到機器人是否會被拿來當作武器使用，但因為舊金山警方提出，未來可能會有僅能採取這種做法的極端情況發生，佩斯金才點頭讓該案通過。

警方：這些機器人從未被拿來攻擊民眾，但極端情況下它們被允許殺人

目前舊金山警方的警械庫裡有17台配有武器的機器人，其中12台更是隨時可執行任務。舊金山警察局發言人盧卡（Robert Rueca）對外澄清，這些機器人多用於偵查危險地區及拆除可能爆裂物，至今沒有任何一台機器人被用來攻擊民眾。不過，這項政策草案中，可見機器人的用途除了模擬訓練、逮捕罪犯、應付緊急危難外，在極端情況下亦可被用來殺人。

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