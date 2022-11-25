「優化防疫20條」煞不住疫情，日增逾3萬例防控升級，中國網友「十問」質疑當局防疫不力

中國防疫20條煞不住疫情，日增逾3萬例防控升級

（中央社）中國公布「優化防疫20條」後疫情卻激增，單日新增本土病例突破3萬例，北京、江西及河南等升級防控，鄭州強調5天打一場「拔點清面」攻堅戰，但當地富士康廠區先發生員工與「大白」的混戰。

中國國家衛生健康委員會官網24日上午公布，23日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）共3萬1656例（含確診與無症狀感染者），本土新增病例3萬1444例、境外移入212例。新增1例死亡，為本土病例，在北京。

其中新增本土確診3927例，包括廣東1791例、北京509例、重慶409例、山西247例、四川194例及河南159例等；另本土無症狀感染2萬7517例，主要為廣東7505例、重慶7437例、北京1139例、四川1091例、新疆943例及河北882例等。

23日中國新增本土疫情（含確診與無症狀感染者）以廣東9296例、重慶7846例、北京1648例為最多。

中國11日公布「優化防疫20條」後，地方防疫出現鬆緊不一的亂象，本土疫情反煞不住越發嚴重，本月迄今逾25萬人染疫，而今天官方最新數據，本土單日新增突破3萬例大關，多地迅速防控升級。

綜合陸媒報導，廣州市啟用19個方艙醫院，指定28家三級綜合醫院以「院包館」形式接管方艙醫院，實施分類救治，開放床位近7萬張，其中疫情焦點海珠的疫情仍然處於高位波動期，將延續強化管控措施。

另北京市新國展輕症方艙醫院也已投入使用。疫情高發多發的朝陽區進一步降低社會面活動度，減少人員流動。深圳市公告從24日起，乘坐公共交通工具、進入公共密閉空間須憑48小時核酸檢測陰性證明。

遼寧瀋陽市自24日起至28日，市內9區連續展開區域核酸檢測。嚴格限制人員非必要流動，密閉公共場所暫時關閉，餐廳飯店暫停內用。另海南三亞市調整外來（返）三亞人員管理措施，抵瓊未滿3天將標記提示，不得進入餐飲酒吧、超市賣場、休閒娛樂等室內人群聚集場所。

河南鄭州市23日宣布將自25日至29日，在主城區（市內八區）進行流動性管理，每日進行核酸檢測，用5天時間打一場「拔點清面」的攻堅戰，市民非必要不外出。

不過，鄭州富士康廠區22日晚間傳出因為不滿合約的補貼金額政策，與先前承諾的不同等，大批新進勞工深夜聚集抗議，影片顯示至少上千人與身著白色防護衣的警察爆發激烈衝突，過程中，警方一度發射催淚彈，持長鋼管毆打勞工；勞工則丟擲石塊，拿出滅火器反擊，還砸毀車輛與核酸檢測亭。

鴻海集團旗23日傍晚發出3點聲明，指出津貼一向按合約內容履行、員工並無混住、持續與員工及當地政府做好溝通，但23日入夜後，富士康勞工再度在戶外聚集，號稱有萬人與大批武裝警察對峙。

中媒《財聯社》報導，23日鄭州富士康宣布對於選擇離職返鄉的新進員工給予人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）費用，含薪資、隔離費、誤工費、車費等各類補貼。事件後續受關注。

Photo Credit: 中央社 北京市當局宣布，22日起對所有進返京人員實行落地3天3檢，每天須完成一次核酸檢測，陰性結果未出前，居家不外出。圖為北京朝陽區核心區新增一處社會面核酸檢測點。（中新社提供）中央社 111年11月21日

中國網友撰文十問，質疑當局防疫不力

（中央社）中國當局硬清零嚴封控疫情更加劇，刊登在微信公眾號「長安課堂」的文章「十問」，質疑政府防疫不力網路廣傳，並就國產疫苗有效性及為何遲不解除控管等，點名防疫主責機關衛健委說清楚。

目前長安課堂已被封號，原文當然也看不到，但止不住網友在推特等社群網站的廣泛分享。發文的作者自稱是升斗小民，對衛健委有10個疑問盼當局解答。

首問衛健委，主要職責是統計染疫數據嗎？對於患者的治療，衛健委做了多少推廣工作？Omicron的致死率衛健委公布了嗎？基層防疫層層加碼，衛健委處理了幾個人？今年新疆西藏等地連續數個月的封控，衛健委認為合適嗎？

歷史上產生的任何流感病毒有被人類消滅了嗎？如果沒有，憑什麼可以消滅COVID-19？如果消滅不了，要付出什麼代價才能對一個看不見摸不著的病毒清零？一輪輪核酸檢測到底有多大用處？

絕大多數民眾都打了3劑以上的國產疫苗，為什麼還是照樣不斷感染？到底疫苗有沒有用？

和流感病毒相比，Omicron的致死率到底是低還是高？Omicron到底致死了多少人？

針對COVID-19病毒，當局解除管控的標準是什麼？如果沒有客觀科學的標準，難道要一直管控下去嗎？

北京最近的3例死亡病例都是臥床不起的老年病例，請問他們究竟是怎麼感染的？流調有結果了嗎？是不是只要是流感，核酸檢測就有可能顯示陽性？如果是這樣，核酸檢測的意義何在？

中國疫情的防控政策決策依據究竟是什麼？是數據，是模型，還是推測？鍾南山、張文宏、張伯禮等專家已經說了Omicron的毒性很低，為什麼還要管控一個並不致命的疾病？

因為制度不同，人口稠密程度遠高於大陸的香港從來就沒有做過全員核酸檢測，而且已經放開管控幾個月了，香港社會目前一切正常，發生醫療擠兌了嗎？為什麼香港都沒發生醫療擠兌，大陸就要這麼擔心所謂的醫療擠兌哪？難道香港沒有老人和孩子嗎？

世界上120多個國家早都沒有管控，這些國家的民眾健康受到了什麼傷害了嗎？他們都生活正常嗎？他們憑什麼要比中國人生活得更自由？卡達世界盃開幕了，現場球迷沒見誰戴口罩，也沒聽說要看核酸檢測證明，難道他們和中國人生活的不是一個星球？難道病毒不傷害他們？