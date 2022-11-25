「優化防疫20條」煞不住疫情，日增逾3萬例防控升級，中國網友「十問」質疑當局防疫不力
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香港浸會大學教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）日前表示，中國民眾對20條產生擔憂，是因為二、三線城市缺乏醫院，全國醫院更缺乏加護病房，加上社會免疫屏障低及國產疫苗效力不高。加上疫情正升溫及上述的宣傳影響，才會產生這種心理。但事實上，Omicron已經不像官方先前宣傳的那樣了。
中國防疫20條煞不住疫情，日增逾3萬例防控升級
（中央社）中國公布「優化防疫20條」後疫情卻激增，單日新增本土病例突破3萬例，北京、江西及河南等升級防控，鄭州強調5天打一場「拔點清面」攻堅戰，但當地富士康廠區先發生員工與「大白」的混戰。
中國國家衛生健康委員會官網24日上午公布，23日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）共3萬1656例（含確診與無症狀感染者），本土新增病例3萬1444例、境外移入212例。新增1例死亡，為本土病例，在北京。
其中新增本土確診3927例，包括廣東1791例、北京509例、重慶409例、山西247例、四川194例及河南159例等；另本土無症狀感染2萬7517例，主要為廣東7505例、重慶7437例、北京1139例、四川1091例、新疆943例及河北882例等。
23日中國新增本土疫情（含確診與無症狀感染者）以廣東9296例、重慶7846例、北京1648例為最多。
中國11日公布「優化防疫20條」後，地方防疫出現鬆緊不一的亂象，本土疫情反煞不住越發嚴重，本月迄今逾25萬人染疫，而今天官方最新數據，本土單日新增突破3萬例大關，多地迅速防控升級。
綜合陸媒報導，廣州市啟用19個方艙醫院，指定28家三級綜合醫院以「院包館」形式接管方艙醫院，實施分類救治，開放床位近7萬張，其中疫情焦點海珠的疫情仍然處於高位波動期，將延續強化管控措施。
另北京市新國展輕症方艙醫院也已投入使用。疫情高發多發的朝陽區進一步降低社會面活動度，減少人員流動。深圳市公告從24日起，乘坐公共交通工具、進入公共密閉空間須憑48小時核酸檢測陰性證明。
遼寧瀋陽市自24日起至28日，市內9區連續展開區域核酸檢測。嚴格限制人員非必要流動，密閉公共場所暫時關閉，餐廳飯店暫停內用。另海南三亞市調整外來（返）三亞人員管理措施，抵瓊未滿3天將標記提示，不得進入餐飲酒吧、超市賣場、休閒娛樂等室內人群聚集場所。
河南鄭州市23日宣布將自25日至29日，在主城區（市內八區）進行流動性管理，每日進行核酸檢測，用5天時間打一場「拔點清面」的攻堅戰，市民非必要不外出。
不過，鄭州富士康廠區22日晚間傳出因為不滿合約的補貼金額政策，與先前承諾的不同等，大批新進勞工深夜聚集抗議，影片顯示至少上千人與身著白色防護衣的警察爆發激烈衝突，過程中，警方一度發射催淚彈，持長鋼管毆打勞工；勞工則丟擲石塊，拿出滅火器反擊，還砸毀車輛與核酸檢測亭。
鴻海集團旗23日傍晚發出3點聲明，指出津貼一向按合約內容履行、員工並無混住、持續與員工及當地政府做好溝通，但23日入夜後，富士康勞工再度在戶外聚集，號稱有萬人與大批武裝警察對峙。
中媒《財聯社》報導，23日鄭州富士康宣布對於選擇離職返鄉的新進員工給予人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）費用，含薪資、隔離費、誤工費、車費等各類補貼。事件後續受關注。
中國網友撰文十問，質疑當局防疫不力
（中央社）中國當局硬清零嚴封控疫情更加劇，刊登在微信公眾號「長安課堂」的文章「十問」，質疑政府防疫不力網路廣傳，並就國產疫苗有效性及為何遲不解除控管等，點名防疫主責機關衛健委說清楚。
目前長安課堂已被封號，原文當然也看不到，但止不住網友在推特等社群網站的廣泛分享。發文的作者自稱是升斗小民，對衛健委有10個疑問盼當局解答。
首問衛健委，主要職責是統計染疫數據嗎？對於患者的治療，衛健委做了多少推廣工作？Omicron的致死率衛健委公布了嗎？基層防疫層層加碼，衛健委處理了幾個人？今年新疆西藏等地連續數個月的封控，衛健委認為合適嗎？
歷史上產生的任何流感病毒有被人類消滅了嗎？如果沒有，憑什麼可以消滅COVID-19？如果消滅不了，要付出什麼代價才能對一個看不見摸不著的病毒清零？一輪輪核酸檢測到底有多大用處？
絕大多數民眾都打了3劑以上的國產疫苗，為什麼還是照樣不斷感染？到底疫苗有沒有用？
和流感病毒相比，Omicron的致死率到底是低還是高？Omicron到底致死了多少人？
針對COVID-19病毒，當局解除管控的標準是什麼？如果沒有客觀科學的標準，難道要一直管控下去嗎？
北京最近的3例死亡病例都是臥床不起的老年病例，請問他們究竟是怎麼感染的？流調有結果了嗎？是不是只要是流感，核酸檢測就有可能顯示陽性？如果是這樣，核酸檢測的意義何在？
中國疫情的防控政策決策依據究竟是什麼？是數據，是模型，還是推測？鍾南山、張文宏、張伯禮等專家已經說了Omicron的毒性很低，為什麼還要管控一個並不致命的疾病？
因為制度不同，人口稠密程度遠高於大陸的香港從來就沒有做過全員核酸檢測，而且已經放開管控幾個月了，香港社會目前一切正常，發生醫療擠兌了嗎？為什麼香港都沒發生醫療擠兌，大陸就要這麼擔心所謂的醫療擠兌哪？難道香港沒有老人和孩子嗎？
世界上120多個國家早都沒有管控，這些國家的民眾健康受到了什麼傷害了嗎？他們都生活正常嗎？他們憑什麼要比中國人生活得更自由？卡達世界盃開幕了，現場球迷沒見誰戴口罩，也沒聽說要看核酸檢測證明，難道他們和中國人生活的不是一個星球？難道病毒不傷害他們？
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2022 TCCF 未來內容展逾 2 萬人次共襄盛舉！ 國內外專業人士齊聚開啟跨域合作契機
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由文化內容策進院（文策院）主辦的「2022TCCF創意內容大會-未來內容展」日前圓滿落幕，文策院院長李明哲表示，全球疫情趨緩，讓更多國內外產業專業人士能藉展會進行實體交流，展現臺灣未來內容領域的創作實力與產業潛力，促成更多國際合作、跨域共創，也拓展國際市場的人脈與商機。
由文化內容策進院（文策院）主辦的「2022TCCF創意內容大會-未來內容展」日前圓滿落幕，吸引包括亞、歐、北美、南美、澳洲等海內外人士參與，11天展期累積超過2萬人次參觀，參與人數更創下新高。其中「主題沙龍」更有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區機構代表、創作者、企業家分享最新國際產業發展趨勢。許多文化科技內容業者皆表示，透過展會期間的沙龍活動與作品展示，不僅能與產業人士、民眾互動交流，也找到未來潛在合作夥伴，強化了產業對未來的信心。
文策院院長李明哲表示，全球疫情趨緩，讓更多國內外產業專業人士能藉展會進行實體交流，展現臺灣未來內容領域的創作實力與產業潛力，促成更多國際合作、跨域共創，也拓展國際市場的人脈與商機。
此次展會匯集了眾多跨國專業人士參與，除了帶來最新穎的國際趨勢，也以全球觀點挖掘臺灣產業優勢。其中，由奧地利遠道而來的「林茲電子藝術節」總監 Martin Honzik 觀察到，臺灣新媒體藝術正在以全新的面貌和色彩進入電子藝術世界；臺灣人自身的文化身份面臨著複雜的地緣政治局勢以及無形壓力，也因此創造出獨特的風格，他更表示「如果有人在我面前的桌子上放了 10 件不同的藝術作品，並問我是哪一件出自臺灣，我都能選出正確的答案。」
「未來內容展」的多元題材，也讓觀看者透過沉浸式內容帶來更深刻的體驗，像是入圍第 79 屆威尼斯影展「沉浸式內容單元」的《紅尾巴》，許多民眾就在展區留言本上留下回饋，表示與《紅尾巴》這個作品表達的創傷經歷與修復過程，產生共感。
除藉由展區的作品展示，「未來內容展」也提供創作者與業者相互交流的機會。《紅尾巴》導演王登鈺即表示，在未來內容展觀摩其他人的作品，對他未來想要繼續發展 VR 影像創作來說相當有幫助。《紅尾巴》出品方高雄市電影館 VR FILM LAB 計劃統籌洪珷則分享，此次活動對拓展 VR 內容與發展沉浸式內容資源的重要，讓高雄市電影館更開拓臺灣在地市場，從中南部民眾為主拓展至廣大藝文消費者群，並接觸到更多北部的創作者、投資方以及廠商，讓北部產業人士看到高雄電影館的成績。此外，高雄市電影館持續經營的 VR 創作培育工作坊計畫，也是創作者想踏入XR產業相當有效的方式，而後更可以朝向文策院的沉浸式內容國際合製計畫邁進。
洪珷也指出展會中的兩個作品為例，如《新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮》這樣相當具有在地議題的作品，很適合推出至國外展演，讓外國觀眾更接近台灣在地信仰習俗，而與《永恆聖母院》剛好作為東、西方的某一種宗教性對照，以高雄VR體感劇院過去展演《莫內——睡蓮的誘惑》、《孟克的吶喊》等節目的成功案例，《永恆聖母院》在高雄會是相當有賣點的作品。
除了多元的題材節目，「未來內容展」的文化與科技跨域共創的創新成果，也帶來更多文化科技能量的展示。公益性 NFT《百岳計畫》、時尚 AR App《Love is the Answer》以及《天野喜孝VR美術館》等，讓民眾及跨領域業者有更多認識文化科技展現與應用的機會。創作《百岳計畫》的 FAB DAO 共同創辦人劉育名分享，FAB DAO 首要任務在於讓區塊鏈技術更靠近大眾生活，參與未來內容展讓他們有機會與大眾溝通，同時重新思考運用 NFT 對人類生活的意義；他們也在未來內容展中也獲得很多人脈資源與創作靈感，討論不同公益內容的合作可能。
開發《Love is the Answer》的時尚品牌 JENN LEE 設計師 Jenn 分享，全球前五大紡織業者在《Love is the Answer》App 開發期間即很有興趣，並想將企業自身的「虛擬服裝 3D 縫合技術」（透過虛擬演算計算出服飾製作所需的布料與輔料，藉由模擬預先排除版型問題、減低樣品耗損，以更有效率的方式製作服飾）功能加進 App 中，激盪出更多科技結合時尚的應用可能。而合作開發《Love is the Answer》的再現影像總監郭憲聰也分享：「雖然疫情解封後民眾更想要往戶外跑，但我們並不知道虛擬沉浸式娛樂需求何時又會蓬勃發展，唯有持續更新最新的趨勢才能不落人後。未來發展對我而言是個『有機』的過程，雖然沒有明確的方向，但相信透過彼此交流能激發出更多不同想像。」
與日本傳奇藝術家天野喜孝攜手打造《天野喜孝VR美術館》的邦鼎科技吳雲中總經理也以科技業者的角度觀察，並表示，在這次展會中，讓邦鼎科技這類聚焦 VR、AR 軟體開發的科技業者，有機會接觸到應用面的廠商與創作者，對於規劃未來產品線有很大的幫助，也激發更多想像力，讓純 IT 產品有更多應用可能。