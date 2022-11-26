一邊是封控，一邊是世界盃：中國網友們的「平行宇宙」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 中國國家主席習近平被外界相信是一名球迷。

2022卡達世界盃進行至第四天，中國媒體和社交網路一如既往對這項大賽給予極高的關注度，但是在中國持續的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情封控和世界盃亞洲球隊接連震驚世界的背景下，中國網民彷彿經歷著一個「平行宇宙」。

中國男足沒有晉身世界盃決賽圈，但中國觀眾一直通過電視和網路密切關注在卡達進行的賽事。

世界盃球迷在卡達沒有口罩和防疫管控之下享受比賽和歡慶勝利的場面，令一些中國網民對本國的持續封控感到更加不滿。

另一方面，沙烏地阿拉伯和日本隊，兩支在亞洲區預選賽力壓中國隊出線世界盃的隊伍在這一周的比賽中接連創下佳績，分別擊敗傳統勁旅阿根廷和德國隊，也在中國網路上激起對中國男足發展停滯不前的感嘆。

世界盃的中國元素

中國近20年未曾進入世界盃決賽圈，但是中國有龐大的球迷市場和一個一直被認為是球迷的最高領導人。

官媒中央電視台是中國的世界盃直播商，各大官方媒體亦希望盡量放大中國在世界盃的「存在感」。

《環報時報》在世界盃開幕日發表的社評中頌揚卡達世界盃的「中國元素」——從中國企業承建的決賽場地盧塞爾體育場，到新能源公交車，再到中國在世界盃前贈予卡達的大熊貓「京京」和「四海」，稱這些元素「傳遞著中國人對世界盃的美好祝福」。

在賽場上，如四年前的俄羅斯世界盃一樣，中國企業的中文廣告頻繁地出現在場邊的廣告牌上。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 中國將大熊貓贈送給卡達，作為世界盃獻禮。

疫情封控——「不是一個星球？」

但是，世界盃期間，中國正經歷著半年來最嚴重的COVID-19疫情爆發——周四公布的單日新增感染人數超過31000宗，很多地區暫停非必要的商鋪營業，居民被要求限制活動。

卡達與中國之間的航班數量大減，令親身前往現場觀賽的中國人數字減少，而即使在國內，多個省市也處於限制營業狀態。據中國媒體報導，「90%的人會選擇在家看球」。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 世界盃期間，上海一家酒吧幾乎沒有客人。

中國的「動態清零」政策持續，又恰逢世界盃舉行，中國網民無法不注意到本國的嚴密封控和卡達賽場狂歡之間的反差。

周二，一篇題為《十問》的公開信在中國微信平台上流傳，提出關於中國當局COVID-19防疫政策的十點質問，其中就提到了卡達世界盃。

「卡達世界盃開幕了，現場球迷沒見誰戴口罩，也沒聽說要看核酸檢測證明，難道他們和我們生活的不是一個星球？」

文章只流傳了很短時間即被封鎖。

在新浪微博上，網民也在世界盃開幕的頭幾天紛紛談論中國國內與世界盃賽場的反差。

「看台上和球場外人山人海面無口罩的人群那麼可愛……原來我只羨慕世界盃賽場上的球員，現在更羨慕那些坐在看台上的觀眾！」一條微博貼文這樣說道。

另一條評論說，「世界盃的熱度挺大的，突然看到新疆、鄭州和重慶的新聞，讓我有點恍若隔世的感覺，我們難道沒有錯嗎，好想出門！」該評論還提及幾個地區疫情爆發和封控時間延長的消息。

類似批評或感嘆中國與世界其他地方在對待目前COVID-19疫情的做法截然不同的貼文，在微博上大多數沒有被封鎖，但同時也有網民仍然對其他國家在全球疫情尚未結束時大規模放寬限制表示並不贊同。

目前中國的「動態清零」政策尚沒有明顯的放寬跡象。中國國家衛健委在11月發佈的最新通知仍然強調「防控形勢仍然嚴峻複雜，必須保持戰略定力，科學精凖做好疫情防控各項工作」。

中國原本是2023年亞洲杯足球賽主辦國，但由於拒絕向亞洲足聯（AFC）承諾將開放准許球迷現場觀賽，中國已經放棄主辦權，改由屆時已舉辦過世界盃的卡達主辦。

為迎接世界盃，卡達已從11月1日開始取消與新冠疫情相關的旅行限制，且不再要求核酸檢測或提供疫苗證明，比賽期間亦不要求佩戴口罩。

「亞洲之光」拋離中國足球

Photo Credit: Getty Images / BBC News 日本隊在小組賽首輪擊敗德國。

亞洲球隊在本屆世界盃目前表現不俗。雖然頭兩天卡達和伊朗隊分別敗於實力明顯強於自己的對手，但是周二和周三，沙烏地阿拉伯和日本隊分別「爆冷」擊敗兩屆世界盃冠軍阿根廷和四屆冠軍德國隊，震驚世界。

這是兩支傳統勁旅在世界盃歷史上首次負於亞洲球隊，沙烏地與日本隊也因此在中國網路上被冠以「亞洲之光」的說法。

沙烏地和日本隊在此前的世界盃亞洲區預選賽中與中國隊同組，中國隊未能出線，很多網民因此感嘆中國足球與亞洲頂尖球隊之間的差距。

特別是日本隊擊敗德國的比賽，在微博上引起廣泛討論。「#德國vs日本」的話題標籤在微博上在賽後的24小時內被閲讀13.8億次。

「都在慶祝日本贏了德國，但是同樣是當初一同起步的我們，現在卻沒了蹤影，不得不有些感傷。」一條微博貼文說。

另一條貼文則說：「我討厭日本，但這個小國家散發出的力量讓我感到害怕。」

日本隊在1998年首次闖入世界盃決賽圈，比中國隊早一屆。不過，日本此後至今已連續七屆進入世界盃，中國隊則只有2002年一次。

賽後日本球迷在卡達現場慶祝勝利不忘清理垃圾的舉動受到全世界稱讚，中國網民也因此讚嘆日本在足球文化和國民素質上展現的風格。

「承認有差距很難嗎？對的，確實很難……這就是現實狀況啊！」一條貼文說。

世界盃與人權

Photo Credit: Getty Images / BBC News 伊朗隊球員在賽前沒有開口唱國歌。

卡達的人權狀況是本屆世界盃備受關注的場外話題之一，亞洲球隊在這一議題上的表現同樣受到中國網民議論。

在伊朗對陣英格蘭的比賽前，伊朗隊球員在奏響本國國歌時集體不開口跟唱，以此抗議伊朗政府在國內對女性的壓迫和人權示威的鎮壓。