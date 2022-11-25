香港電影《正義迴廊》：描繪兇殺案的港產片為何賣座
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2019年香港發生反對逃犯條例修訂的示威活動之後，幾年來一連串有關集會以及示威衝突的逮捕及審判成為香港日常。有些讀者說，感受複雜的部分民眾或許因此將情感投射在這部深度探討過去司法審判的電影裏。
一部以發生在2015年，轟動全城的謀殺案審判為故事背景的港產片《正義迴廊》，近日在香港影院放映中異軍突起，至今票房已經突破2千萬港幣，並繼續攀升，成為今年香港電影的票房「黑馬」之一。
今年香港演員古天樂製作預算達數億港幣的《明日戰記》，至今在港有8千多萬港幣的票房收益（在大陸票房約7億元人民幣），打破過往《無間道》及《寒戰》等香港電影在本地的票房收益紀錄。與此相比，《正義迴廊》製作預算約一千萬，以「三級片」的觀影年齡限制，至今獲得兩千多萬港幣票房，在同類電影的成績中算是突出。
《正義迴廊》以2013年周姓兇嫌駭人聽聞地謀殺並肢解雙親的案件為靈感。電影中有大量殺人及肢解片段，但更多集中在審判過程，探討法律是否能真的實現正義，以及兇手及幫兇複雜的心理背景及家庭關係。
在電影中，陪審團成員及正反辯護律師基於個人經驗或對法律及社會偏見導致的各說各話與相互指責，以及媒體嗜血的誇張報導及全港網民「上網辦案」等情況的出現，都讓人們關注司法是否真能做到「毋枉毋縱」，成就了這部挑戰題材的電影。
2019年香港發生反對逃犯條例修訂的示威活動之後，幾年來一連串有關集會以及示威衝突的逮捕及審判成為香港日常。有一些讀者說，感受複雜的部分民眾或許因此將情感投射在這部深度探討過去司法審判的電影裏。
何爵天簡短地回應《BBC中文》稱，這部電影從2020年開拍一年殺青，電影確實反應社會，但這部與過去2015年謀殺案審判有關的電影，「也許可以說是回應這個時代，是個歷史的記錄吧」。
舞台「表演」手法？
1987年出生的導演何爵天在電影圈磨練多年。第一次執導劇情長片的何爵天對《BBC中文》說，他對票房賣得很好感到「十分意外」。他說，這個題材並非「闔家歡」的影片被列為「三級片」，而且片長還超過兩小時，但為了凖備這部電影，他下足了功夫，與同事親身去很多香港法庭聽審。
何爵天對《BBC中文》說，他可以看到，從律師、犯人到證人，基本上每個人很努力地在「表演」，「法庭就好像一個『舞台』，要把故事說得『動聽』，誰能讓九個不能發言的陪審團成員信服，那誰就是贏家」。
他強調，這部電影的許多主要演員具有深厚的舞台劇演員背景，在電影中的表演方式因此不是強調演員演技「自然」，而是試圖在熒幕中呈現如何「表演」的技法，間接凸顯日常法庭內的「表現」。
在預算限制下，近年來獨立製片的香港電影在香港舞台劇中找尋硬底子的演員，出演大熒幕角色。在片中飾演弱智嫌疑犯而走紅的麥沛東亦告訴《BBC中文》，為了這個角色，他在如何表演出在愚蠢與聰明、天真及狡猾中游走的個性方面下足功夫。
何爵天說，麥沛東與飾演主嫌的楊偉倫，在舞台劇生涯中就有師兄弟與朋友的關係，片中飾演機關算盡、犀利大律師的蘇玉華，亦是香港舞台劇天后。何爵天表示，他的做法是，將他們在舞台劇中的友誼及表演關係，搬到大熒幕呈現，他自己十分滿意這個效果。
不過，藝術創作明顯取材或改編自真實發生過的犯罪事件，如何呈現本來就一直存有爭議。譬如，創作是否會對當事人造成二次傷害？聳動的題材與情節是否掩飾了觀眾的反思等等。
一位署名觀眾便在社交網站「豆瓣」上評論說：「群像的刻畫還是蠻精彩的，每個人物都有記憶點，但是不深刻；我只是疑惑為何要把電影拍成三級片…...所有與三級相關的畫面似乎對劇情沒有直接幫助。」
一位署名「王小花」的網友也在「豆瓣」上說，導演用了許多「類型片技巧」讓庭審過程變得有趣，「但也存在用力過猛的問題，導演塞了太多無關緊要的內容進來，讓人不知道他最主要想要表達什麼」。
審判辯論與觀眾參與
這電影改編自2013年轟動全港的「大角咀弒雙親」奇案。當時，一對周姓兄弟在網上稱父母在回鄉後突然失蹤。嫌犯甚至邀請香港《蘋果新聞》協助拍攝協尋影片，但經調查以及《高登網站》等許多網友指出，人們後來卻發現，兇手竟是受害人的20多歲親生次子。
根據當年報導，周姓兇嫌自承，從小父母偏心兄長而冷落他，被強迫前往澳大利亞留學後，又常被當地人霸凌。回港後，因為向父母借貸還賭債不成，而起了殺機，將父母殺害並肢解，與另一位患有智能障礙的謝姓友人，將屍體分屍，殘肢丟棄於海中，受害人頭顱則放在謝姓男子租屋處冷凍櫃，駭人聽聞的案件震撼全港。
最終，在2015年的審判中，周姓兇嫌被判終生監禁，謝姓男子則謀殺罪不成立，僅被判處協助毀損屍體一罪。
這部電影將當時沸騰全港的審判辯論再次翻開。特別是針對謝姓男子無罪的判決，曾持續引發激烈討論。何爵天向《BBC中文》記者解釋，他希望借著九名陪審團成員針對此案的各說各話及矛盾掙扎，邀請觀眾也參與思考該案件中出現的種種議論，「觀眾也可以是電影中的陪審團」。
何爵天一連提出許多問題，包括：「智商不高就等於沒有能力殺人」，「兇嫌的成長背景及社會經驗又怎麼讓他親手殺了父母」，以及「兇嫌沉溺於種種網絡論壇，助長自我，想要受到關注」等。
受邀觀影的人士深度沉浸在審判劇情中，參與案件思考的電影手法因此奏效。許多香港影迷「二刷」甚至「三刷」購票入場，希望在電影中參與「辦案」，即便這部電影中的一些人物及劇情細節並非與原案完全雷同。
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【跨域生態系系列專訪】IP平台煉金術，決戰粉絲經濟
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台灣IP產業雖然先天不足，壽命較短、規模小又年輕，但其實也有創造出超級IP的機會。全台最大IP周邊商城Fandora Shop，透過生態系計畫發展成如今集結三千八百個品牌、吸引超過二十三萬會員的線上平台。
你願意為了所愛的虛擬角色，付出多少錢？根據二○一九年《數位時代》雜誌轉載鈦媒體報導，全球最會賺錢的虛擬角色是精靈寶可夢，身價高達一千億美元（約新台幣三兆元）。而家喻戶曉的Hello Kitty、漫威英雄同樣都是鍍金的IP（Intellectual Property，智慧財產權），透過品牌授權衍生各種周邊產品，廣大粉絲創下驚人產值。
IP變現的戰場，其實就是「粉絲經濟」。只是台灣IP產業先天不足，受限於壽命較短、規模小又年輕，也有創造出超級IP的機會嗎？
「我們的平台叫做Fandora， Fan就是指『粉絲』，打開Fandora，就是打開一個屬於粉絲的寶盒，」綽號捲毛的陳勁宇，與一群成大學生會的夥伴們，於二○一三年共同創立全台最大的IP周邊商城⸺Fandora Shop，如今已是集結三千八百個品牌、吸引超過二十三萬會員的線上平台。
台灣IP品牌化，有競爭力嗎？
二○一三年平台創立之初，三個月就募集到一千五百位插畫家註冊，陳勁宇不諱言，當時Fandora只是單純提供插畫家商品化的服務平台。但沒多久，團隊成員們便發現，公司99％的營收皆來自1％的商品，大家不禁重新思考，那1％的創作者，是否具備發展為IP的特性與潛力。
「一切真的是天時、地利、人和」，陳勁宇表示，當時臉書粉絲團與LINE貼圖的崛起，為台灣IP帶來了粉絲與商機。像是與Fandora合作的熱門LINE貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」、「好想兔」，都展現超高人氣。臉書粉絲團讓粉絲互動有顯著成效，LINE貼圖則讓很多創作者不只能夠存活，甚至能以插畫為全職，為台灣的IP發展打下良好基礎。
看準IP品牌化的潛力，也因應合作者的需求，Fandora開始協助人氣貼圖的IP製作周邊商品，授權Ｔ恤成為第一波販售商品。Fandora也持續探索IP變現的各種可能。「我們決定透過三個面向來進行策略調整，第一個是IP池（指IP數量）如何擴展，第二個是更多元的商品線，第三個是擴大通路方向。」在陳勁宇的藍圖裡，這三大策略可以倒三角形呈現，人氣IP像一顆好種子，向上長出豐富的周邊商品，藉由多元通路觸及粉絲與消費者。
這張藍圖串起了創作者、各領域的周邊產品製造商、數據與資訊顧問，及虛擬與實體通路業者，儼然形成IP界的「跨域生態系」，共同為粉絲與IP創造更美好的相遇。
除了人氣貼圖，YouTuber也成IP
首先，要拓展IP池，誰說人氣IP只能是插畫角色？
Fandora開始集結不同領域的人氣教主。除了最先看中的LINE人氣貼圖IP，如：懶散兔與啾先生、無所事事小海豹，也拓展至YouTuber，與手機遊戲、動漫類IP等ACG領域（指動漫遊戲或二次元），擴大客群接觸，此舉帶動了超過五萬名會員成長。
其中，加入帶有流量的YouTuber，更跳脫了對傳統IP的想像侷限。「我記得剛開賣五分鐘，網站就被塞爆，花了一個多小時才救回來，」陳勁宇回憶從二○一九年起，與突破十億人次觀看的YouTuber「老高與小茉」合作，原本以為只能賣上百件Ｔ恤，沒想到粉絲絲的熱情反應在驚人的消費力，往後每年舉辦的周邊商品販售會，也成為粉絲朝聖活動，甚至透過付費會員的預售會與會員限定商品，還帶動老高與小茉YouTube頻道的付費會員成長。
在拓展IP類型、帶進更多創作者後，下一步必須擴張商品線，增加粉絲黏著度。在Fandora加持下，IP教主們開始攻占粉絲生活，一開始只是平面印刷，像是Ｔ恤、包袋類商品，拓展至毛絨類、公仔玩具立體物，也與不同的製造商合作床包、口罩等生活用品及3C產品。
想起當初從生產平面到立體商品的挑戰，「有些商品來回打樣二十次，就像是做了二十種不同的樣品，結果授權書簽一年，打樣到最後一次時，只剩下兩週可以賣。」陳勁宇苦笑。
然而，經過這些拓展商品線的歷練與學習，也意外讓Fandora打造出自己的製造聯隊，不僅能為自家合作品牌授權的IP找到對的製造商，還能幫其他業者串聯生產。像是為鬼滅之刃IP授權的廠商，在一個月內快速組隊生產周邊商品。各行各業的製造商也因此加入IP經濟的聯隊，成為Fandora固定合作廠商，帶動營收成長，甚至因此增員或投資設備，像是成衣業者森茂國際，直接新增直噴產線部門，添購價值千萬的機器；而專攻絨毛設計製造的頌德克企業，也因此擴編部門人員。
「他們對不同的東西很願意嘗試和學習，是會自己跳下去做的團隊。」輔導Fandora三年的資策會數轉院數位服務創新中心副規劃師楊青錡觀察。
另闢新戰場，串連線上到線下
帶進不同領域IP，組織生產聯隊，Fandora這艘船艦集結愈來愈多夥伴，而加入經濟部中小企業處辦理的「跨域生態系」計畫，像是航向一座新島嶼。網路起家的Fandora為了拓展通路，開始思考走向線下的可能性。
沒有收銀機、從未策展的Fandora，選定二○一九年的文博會初試啼聲。除了聯合十二個IP策展，並邀請創作者舉辦簽名會，在三天的快閃活動中，帶來超過一百二十萬元營收。
這次的線下實戰初體驗，對Fandora是很大的鼓舞，也從中發現原來線下和線上的粉絲是截然不同的消費族群，實體店面不僅能夠帶來新客群，串接線上會員，店內的限定商品熱度可以導回網站，成為測試和修正商品的依據。
於是Fandora連結資訊業者，透過分析與整合站內外數據，從大數據看見粉絲樣貌，使得消費族群的樣貌變得清晰，為IP創作者提供精準的行銷策略與服務，也找出一套煉金術──透過實體店的獨特體驗，不斷堆疊周邊商品的價值，讓粉絲甘心掏錢買單，以OMO（Online Merge Oine）的模式，形成一個粉絲消費迴圈。
從線上擴展到線下，除了與粉絲透過店面對話，還能透過體驗活動緊密互動。但說到底，「粉絲經濟」經營的到底是什麼？在粉絲消費旅程裡，Fandora發展出一套獨特的「IP宗教論」。
陳勁宇比喻，IP的本質就像信仰。角色IP或YouTuber便是教主，是教徒粉絲的信仰中心，彼此擁有共同的教義──也就是角色的故事和個性等IP內容，或是YouTuber與粉絲間的默契與認同點；而教主和教徒相遇的場域就是教堂，除了FB、YouTube、IG等互動平台，還有Fandora為雙方打造實體的IP大教堂，像快閃店或常態店，便成為教徒朝聖地，教徒透過體驗活動和教主互動，增加粉絲黏著度。
「更大型、體驗度更好的實體活動，其實很需要資源與Knowhow，Fandora還需要時間學習，」陳勁宇坦承，這幾年受疫情影響，實體店成績不如預期。
搶攻NFT熱潮，衝IP變現力
遇到逆風，懂得轉彎，使Fandora走得更加穩健。透過生態系計畫，Fandora和聯合數位文創一同展店，省下拓店的找點前置作業與門市經營的人事成本。結合聯合數位文創展店的管理鏈和Fandora的商品力，效果加乘。
像是二○二二年二月，人氣貼圖「懶散兔＆啾先生」與udn有點市合作開店。在台北大稻埕貨櫃市集的懶懶喫茶舖快閃店內，除了相關商品，還有印上懶散兔＆啾先生圖案的車輪餅，不啻是一種新嘗試。
業界變化很快，市場有限，要走得更久，就必須尋找更多機會與創新。「Fandora從最基礎的流量變現、創作者做虛擬貼圖進一步到實不一樣的發展機會與價值，可以視為IP變現IP體商品，衣服、帽子到床單、玩偶、燈具都可以做，從線上到線下串連，再往Web3.0邁進，就是元宇宙。」一路看著Fandora不斷蛻變的楊青錡說。
二○二一年年底，為漫畫家黃色書刊的《勇者系列》推出NFT，以RNFT（redeemable NFT，可兌換商品的NFT）形式，可兌換四款限量公仔。在當時一張售價約一萬兩千元的NFT，創下SR+電鍍金款魔王開賣七十三秒完售的成績。
「數位收藏品在NFT的加值下，可以做到IP的可能性之一。」陳勁宇表示，看準趨勢，Fandora 於二○二二年二月成立新部門，提供NFT發行顧問和代操服務。
翻轉台灣IP產業型態，放大價值，未來Fandora該駛向何方？「以產業角度來看，LINE貼圖紅利已經结束，YouTuber也差不多了，現在要看下一波的新媒體、新機制是什麼。」不排除IP經紀，Web3.0也可能是下個灘頭堡，作為IP跨域生態系的串連者，陳勁宇與夥伴們，持續以勇於嘗試的好奇心破浪前行。
三個「開源」，穩坐IP產業領先者
資策會數轉院數位服務創新中心副主任暨生態系計畫主持人──賴玲如專訪
Fandora之所以可以成為IP產業的領先者，主要做了三個開源。第一個是IP的開源，把IP分類並拓展IP的類別；第二個是供應商的開源，找國內有品質的供應商生產不同商品，能夠幫IP開發一系列商品；第三個是增加通路的接觸點，從線上走到線下，透過實體店找到新客戶，降低在線上找尋新客源的成本，再透過異業結合，與聯合數位文創合作，可以找到新的客群，激發不一樣的火花。
而政策資源投入，也讓新創公司願意嘗試，起初不敢嘗試是因為擔心成本投入卻沒有效果，一旦從中獲得成果，自己就會跑很快，所以政府計畫是幫忙推一把。
在這次「生態系」計畫中，讓Fandora學習用不同角度看事情，不用再什麼事情都自己做，更懂得異業結合，截長補短。也就是說，Fandora學會找夥伴整合，產生差異化的服務。
Fandora懂得變形，持續滾動修正商業模式，找到最佳化。從賣商品、賣企劃到賣NFT，他們持續在思考公司的核心價值與商業模式。
不斷創新才是往前走的動力，但創新有方法可循，要重新定義核心價值，找到目標客群，當重新聚焦消費者的需求時，商品和服務模式會跟著調整，當變成多角化經營時，要像手掌一樣，核心依然存在。
打造生態系就是希望在環境快速變遷時，考量自身的核心能力，以消費者為導向調整商品，和夥伴合作往前走。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。