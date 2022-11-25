歐盟高峰會主席12/1赴北京會習近平破冰，官員透露台灣為重點議題

歐盟高峰會主席12月1日會習近平破冰，兩人互動備受關注

（中央社）歐盟高峰會今天（當地時間24日）宣布，主席米歇爾（Charles Michel）將於12月1日赴北京與習近平會談。在中方先前片面取消米歇爾在中國國際進口博覽會的致詞，且G20期間習近平跳過他而分別與歐盟國家領導人會面後，兩人互動備受關注。

歐盟高峰會（European Council）發布新聞稿證實數家外媒對於米歇爾下週將與中國國家主席習近平會面的報導。這將是繼德國總理蕭茲（Olaf Sholz）月初的北京行之後，第2位到中國訪問的歐盟區領導人。

歐盟高峰會指出，這次訪問將依循10月歐盟高峰會對歐盟與中國關係的戰略性討論。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）昨天在歐洲議會（European Parliament）透露了那場閉門會議的幾項共識，包括與中國持續貿易與溝通、降低對中國的經濟依賴，以及歐盟各國必須在歐中關係的所有面向採取團結一致立場。

高峰會表示：「在緊張的地緣政治和經濟環境下，這次訪中為歐盟與中國交往帶來一個及時的機會。雙方領導人將會討論全球面臨的挑戰課題，以及彼此有共同利益的領域。」

由於中國始終拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，加上先前對新疆、香港的人權迫害，對立陶宛支持台灣而以貿易懲罰，以及升高對台灣軍事威脅等行為，使得歐盟與中國的關係持續處於低點。

正如歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）昨天在議會的發言，4月歐盟與中國的高階會談淪為「聾人間的對話」，也就是雙方各說各話沒有交集，歐盟尤其對北京在俄烏戰爭的立場失望；在20國集團（G20）峰會，習近平則不願與歐盟的代表會面；在埃及剛結束的聯合國氣候峰會COP27上，中國站在歐盟主張的對立面。

包瑞翰說：「歐盟與中國的關係正處於非常低點，肇因於中國自大的舉動和野心。不幸的是，許多盟國還沒有把從俄國經驗學到的教訓用在中國上。」他批評德國、法國、西班牙這幾位各自與習近平會談的歐盟領導人「把狹隘的自我利益擺在第一」。

米歇爾因4日在上海舉行的中國國際進口博覽會預錄致詞中，批評了俄國侵略烏克蘭並提及歐盟應降低對中依賴，被中方無預警取消致詞，加上歐洲政壇原本預期米歇爾將在G20與習近平會談，後來也沒發生，反而出現習近平跳過他這位歐盟名義上的共同代表，也不理會同樣出席G20的歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），卻「各個擊破」歐盟國家領導人。

因此，北京對歐盟的連串高調甚至高姿態事件，讓歐盟面對中國如何保持一致立場的話題，最近變得十分敏感。米歇爾這次訪中，一方面是試圖建立歐盟對中政策團結的象徵意義，另一方面，他與習近平會談的內容和態度，能否維持既友善，又避免先前蕭茲訪中時被批評的低姿態，在在考驗這位比利時前總理的外交手腕。

歐盟高峰會主席將訪北京，官員透露台灣為重點議題

歐盟高峰會主席米歇爾將於12月1日赴北京與中國國家主席習近平會談。官員表示，此行重點議題在於俄羅斯入侵烏克蘭對世界構成的威脅，以及中國本身對台灣的威脅。

法新社報導，米歇爾推文宣布訪問行程時表示：「我們將討論全球挑戰，以及攸關共同利益的主題。」

官員們說，代表歐盟各國領導人的歐盟高峰會主席米歇爾幾個月來嘗試安排與習近平會談，上週20國集團峰會終於確定日期。

一名歐洲官員匿名表示，歐盟各國領袖已授權米歇爾與中國對談。

官員說，中國不提供武器給俄羅斯、不協助莫斯科規避歐美經濟制裁，對歐洲而言至關重要；而在台灣議題方面，當前局勢有「化解衝突」的必要。

他表示：「關鍵在於，規則是國際秩序的基礎。」

「我們希望向中國傳達的是，我們需要一個讓聯合國（UN）處於中心的世界，而俄國侵略、台灣可能發生衝突都是真正的危險。」

至於經濟方面，這名官員說，米歇爾將試圖找尋方法來降低歐洲對中國的貿易赤字。

習近平掌權下的中國變得愈來愈獨斷，當前歐盟各國正熱切討論如何處理與中國的關係。美國力促西方盟邦共同抗中，但若干與中國有重要貿易關係的歐盟成員國拒絕把全球事務分成2個陣營。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航