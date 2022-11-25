歐盟高峰會主席12/1赴北京會習近平破冰，官員透露台灣為重點議題
我們想讓你知道的是
米歇爾因4日在上海舉行的中國國際進口博覽會預錄致詞中，批評了俄國侵略烏克蘭並提及歐盟應降低對中依賴，被中方無預警取消致詞，加上歐洲政壇原本預期米歇爾將在G20與習近平會談，後來也沒發生，反而出現習近平跳過他這位歐盟名義上的共同代表，也不理會同樣出席G20的歐盟執委會主席馮德萊恩，卻「各個擊破」歐盟國家領導人。
歐盟高峰會主席12月1日會習近平破冰，兩人互動備受關注
（中央社）歐盟高峰會今天（當地時間24日）宣布，主席米歇爾（Charles Michel）將於12月1日赴北京與習近平會談。在中方先前片面取消米歇爾在中國國際進口博覽會的致詞，且G20期間習近平跳過他而分別與歐盟國家領導人會面後，兩人互動備受關注。
歐盟高峰會（European Council）發布新聞稿證實數家外媒對於米歇爾下週將與中國國家主席習近平會面的報導。這將是繼德國總理蕭茲（Olaf Sholz）月初的北京行之後，第2位到中國訪問的歐盟區領導人。
歐盟高峰會指出，這次訪問將依循10月歐盟高峰會對歐盟與中國關係的戰略性討論。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）昨天在歐洲議會（European Parliament）透露了那場閉門會議的幾項共識，包括與中國持續貿易與溝通、降低對中國的經濟依賴，以及歐盟各國必須在歐中關係的所有面向採取團結一致立場。
高峰會表示：「在緊張的地緣政治和經濟環境下，這次訪中為歐盟與中國交往帶來一個及時的機會。雙方領導人將會討論全球面臨的挑戰課題，以及彼此有共同利益的領域。」
由於中國始終拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，加上先前對新疆、香港的人權迫害，對立陶宛支持台灣而以貿易懲罰，以及升高對台灣軍事威脅等行為，使得歐盟與中國的關係持續處於低點。
正如歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）昨天在議會的發言，4月歐盟與中國的高階會談淪為「聾人間的對話」，也就是雙方各說各話沒有交集，歐盟尤其對北京在俄烏戰爭的立場失望；在20國集團（G20）峰會，習近平則不願與歐盟的代表會面；在埃及剛結束的聯合國氣候峰會COP27上，中國站在歐盟主張的對立面。
包瑞翰說：「歐盟與中國的關係正處於非常低點，肇因於中國自大的舉動和野心。不幸的是，許多盟國還沒有把從俄國經驗學到的教訓用在中國上。」他批評德國、法國、西班牙這幾位各自與習近平會談的歐盟領導人「把狹隘的自我利益擺在第一」。
米歇爾因4日在上海舉行的中國國際進口博覽會預錄致詞中，批評了俄國侵略烏克蘭並提及歐盟應降低對中依賴，被中方無預警取消致詞，加上歐洲政壇原本預期米歇爾將在G20與習近平會談，後來也沒發生，反而出現習近平跳過他這位歐盟名義上的共同代表，也不理會同樣出席G20的歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），卻「各個擊破」歐盟國家領導人。
因此，北京對歐盟的連串高調甚至高姿態事件，讓歐盟面對中國如何保持一致立場的話題，最近變得十分敏感。米歇爾這次訪中，一方面是試圖建立歐盟對中政策團結的象徵意義，另一方面，他與習近平會談的內容和態度，能否維持既友善，又避免先前蕭茲訪中時被批評的低姿態，在在考驗這位比利時前總理的外交手腕。
歐盟高峰會主席將訪北京，官員透露台灣為重點議題
歐盟高峰會主席米歇爾將於12月1日赴北京與中國國家主席習近平會談。官員表示，此行重點議題在於俄羅斯入侵烏克蘭對世界構成的威脅，以及中國本身對台灣的威脅。
法新社報導，米歇爾推文宣布訪問行程時表示：「我們將討論全球挑戰，以及攸關共同利益的主題。」
官員們說，代表歐盟各國領導人的歐盟高峰會主席米歇爾幾個月來嘗試安排與習近平會談，上週20國集團峰會終於確定日期。
一名歐洲官員匿名表示，歐盟各國領袖已授權米歇爾與中國對談。
官員說，中國不提供武器給俄羅斯、不協助莫斯科規避歐美經濟制裁，對歐洲而言至關重要；而在台灣議題方面，當前局勢有「化解衝突」的必要。
他表示：「關鍵在於，規則是國際秩序的基礎。」
「我們希望向中國傳達的是，我們需要一個讓聯合國（UN）處於中心的世界，而俄國侵略、台灣可能發生衝突都是真正的危險。」
至於經濟方面，這名官員說，米歇爾將試圖找尋方法來降低歐洲對中國的貿易赤字。
習近平掌權下的中國變得愈來愈獨斷，當前歐盟各國正熱切討論如何處理與中國的關係。美國力促西方盟邦共同抗中，但若干與中國有重要貿易關係的歐盟成員國拒絕把全球事務分成2個陣營。
新聞來源
延伸閱讀
- 《Politico》：習近平在G20上演外交復出秀，單獨會晤各國領袖釋出利多分化歐盟
- 媒體披露德國對中戰略草案：聚焦限制中國在西巴爾幹影響力，批中國侵犯人權、計畫深化對台關係
- 劍指中國！歐洲議會通過法案，阻擋外國政府補貼企業收購歐企或參與標案
- 《路透》：原要在上海進口博覽會批評俄、中，歐盟理事會主席米歇爾演講影片被中國撤下
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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挑選高性能空氣清淨機，內行人才知道的「黃金法則」
我們想讓你知道的是
在挑選家電之前，少不了要做一番功課， 挑選高性能空氣清淨機，有什麼是內行人才知道的「黃金法則」？多看多比較，幫助你挑選到最適合的產品。
在挑選家電之前，少不了要做一番功課。正如買除濕機會看每日除濕量、買冷氣會看BTU數，在挑選適合自身環境的空氣清淨機時，該看什麼數據來判斷其清淨能力呢？
其實，AHAM（美國家電製造商協會）就針對消費者的需求制定了一套名為「CADR」的清淨空氣輸出率標準，而台灣消保處明年1⽉1⽇起也將實施新的「CASR」和省電等級「EE」法規，這也是過往市面上拿來評價空氣清淨機功效的兩項指標。
無論是「CADR」還是「CASR」都是評測空氣清淨機運作的效能，幫助消費者依照自已的坪數來選擇合適的空氣清淨機。不過，「CADR」跟「CASR」還是有一些限制，例如，效能之外、空氣清淨的品質如何？可以針對哪些污染源做過濾？為了挖掘空氣清淨機更多挑選細節，本文公開一套更細緻的空氣清淨機「黃金法則」，在能源效率之外也留意淨化質量，幫助你挑選到質量更好的清淨機。
⿈⾦法則：「質量」⽐速度和能源效率更重要
「CASR」指的是一台空氣清淨機每分鐘的「乾淨空氣提供率（Clean Air Supply Rate）」；而美國家電製造商協會AHAM制定的「CADR」值則是每小時的「乾淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate）」，主要差異僅在於以分鐘或小時計算。
而一般業界常見的CADR測試都是在只有28.5m³的狹小檢測室內進行測試，為時20分鐘、採用1個感應器、測試3種懸浮微粒，再計算追蹤該空氣清淨機過濾空氣的速度。
這樣的評測中並無法看出空氣清淨的品質，但是在真實居家環境中，過濾品質對於我們來說比起速度更為重要。下列就是對於空氣清淨品質會造成顯著影響的幾個可能原因：
- 清潔質量：是否有自動感應與過濾的功能？是否符合HEPA H13標準全機密封以防細微顆粒外洩？是否能有效且持續的消滅室內空氣中的甲醛？
- 即時響應：有多少個實時感應器偵測室內空氣狀況？是否具備甲醛感測器？是否可以偵測到小至PM0.1的空氣污染顆粒？
- 房間覆蓋率：是否有在更符合室內環境的空間做評測（如 POLAR 實驗）？是否有氣流倍增科技技術能將乾淨空氣傳送至室內每個角落？
打破三個常見迷思
其實我們日常中還有一些有關空氣品質與空氣清淨機的迷思，都會影響選購機器時常被忽略的細節。
一、CASR/CADR愈⾼意味機器愈有效？
CASR/CADR只能反應機器運作的效率，但卻無法完整的呈現淨化品質。例如，兩台數值相同的空氣清淨機，一台有做到全機密封、另一台卻密封不良，會發現一些顆粒較小的污染物可能隨著機器運作而被排放出來，導致污染物不斷累積聚集、空氣越來越髒。但若是符合 H13 HEPA 標準完全密封，就能有效將污染物牢牢鎖住、不造成二次空氣污染，防止受污染空氣繞過濾網將污染物帶回室內。
二、甲醛只存在於新房中？
很多人以為甲醛只會存在於「裝潢、油漆」等新居環境，但根據實測調查，有近45%裝潢在3~15年之久後仍可被偵測出甲醛超標情況，尤其在天氣悶熱時更會讓傢俱、建材中的甲醛開始釋放，影響使用者健康。為了有效解決此問題，空氣清淨機是否具備捕捉並消滅甲醛的功能與技術就非常重要。
三、⾼省電等級（EE）意味著物有所值？
有些廠商可能犧牲效能來符合等級，但更重要的還是效益。一台好的空氣清淨機除了看效能之外，還要留意吹出的乾淨空氣是否有效地被吹送至房間每一個角落，否則，乾淨空氣若只能圍繞在機器附近，再怎麼有效率也無益於家中的空氣品質。
以Dyson為例，他們特別與專業實驗團隊打造「POLAR實驗室」，以貼近實際家庭環境的方式在角落位置擺放空氣清淨機，由9個感應器持續收集全室空氣品質數據，確保空氣清淨機能即時自動反應，並將淨化的空氣吹送至房間內每個角落。
多方面評估效能與品質，選購最符合需求的黃金空氣清淨機
綜合上述，要挑選一台優良的空氣清淨機，要考慮的點包括：
- 是否可以傳遞和循環清潔空氣，達到全屋淨化？
- 是否全機完全密封符合HEPA H13標準，不會將污染物洩漏回空氣中？
- 是否可以持續消滅甲醛？
- 是否能夠捕捉病毒、細菌和過敏原？以及99.95%的超細顆粒？
- 是否能感知污染並對您不斷變化的室內環境做出反應？
這些黃金法則將能幫助消費者在「CADR」/「CASR」和省電等級「EE」等公定標準之外，更全方位的挑選有效且高品質的空氣清淨機。這也是為什麼像Dyson這樣的品牌，投入了許多資源不斷更新科技技術，透過如全室循環、全機密封HEPA H13過濾、Sense, Capture & Project、POLAR測試⽅法、Air Multiplier™ 氣流倍增科技、甲醛消滅技術、獨特運算系統與四種感應器等實驗法與應用技術，提升空氣清淨機的淨化質量，也帶給消費者更多評比的思考點。
下一次在挑選空氣清淨機時，建議除了「CADR」/「CASR」跟省電等級「EE」之外，不妨多看多比較，以這套「黃金法則」挑選最適合自己的空氣清淨機！
高性能空氣清淨機選擇指南：https://bit.ly/3t9oxGS