美國物價飛漲傷荷包，感恩節消費旺季買氣能否延續到耶誕節，備受矚目

（中央社）美國物價飛漲，但COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行初期民眾儲蓄激增、疫後報復性消費支撐，今（2022）年多數時間消費數據穩健。這股氣勢能否延續到感恩節至耶誕節的消費旺季，深受矚目。

美國通貨膨脹接近40年高點，民眾荷包縮水，平時購物以民生必需品為優先，服飾、精品等類別成為次要選擇。歲末年終業者衝刺業績，消費者把握折扣替自己與親友選購高價產品，今年買氣是否如過去旺盛，是利率走升之際衡量經濟體質的指標之一。

美國全國零售聯盟（NRF）預測，今年11月至12月不含購車、加油及餐飲消費的零售銷售年增6%至8%，總額上看9604億美元。去年這項數據激增13.5%，遠高於近10年平均值4.9%。

NRF主席兼執行長夏伊（Matthew Shay）月初向媒體簡報時說，美國經濟面臨高通膨、利率走升等挑戰，消費者荷包受擠壓，動用儲蓄消費愈來愈普遍，部分民眾甚至以貸款或背負卡債支撐。

COVID-19大流行初期，政府發支票救經濟，加上民眾消費機會減少，不愛存錢的美國消費者儲蓄達史無前例的水準。疫情嚴重時許多民眾添購家具，疫情趨緩後逐漸恢復外食、出遠門，消費需求旺盛，讓業者有漲價和增加人手的空間。

聯邦準備理事會（Fed）經濟學家估計，今年第3季前，美國家庭超額儲蓄仍剩餘1.7兆美元左右。

超額儲蓄在通膨居高不下時替家庭帶來財務緩衝，而且勞動市場吃緊，業者以更優渥的條件留才、徵才，帶動薪資快速攀升，使得美國近幾個月消費支出穩健。上週公布的數據顯示，美國10月零售銷售經季節調整月增1.3%，為8個月來最大成長。

但今年美國民眾儲蓄率滑落，9月降至3.1%，遠低於2020年創史上最高紀錄的16.8%，是消費穩健表面下的警訊。疫情初期建立的超額儲蓄何時會用盡，成為經濟前景不明時的焦點。

摩根大通（JPMorgan Chase）估計，美國家庭超額儲蓄明年中以前可能會花光。高盛集團（Goldman Sachs）較為樂觀，認為明年結束前還會剩下4成左右。

無論如何，美國零售業仍看好明天到來的感恩節及黑色星期五（Black Friday）、網購星期一（Cyber Monday）串連的購物「派對」。

根據NRF上週公布的調查結果，全美估計1億6630萬人打算在感恩節到網購星期一5天期間購物，比去年同期多近800萬人，是2017年NRF開始追蹤這項數據以來最高估計值。

夏伊透過新聞稿表示，通膨對消費者行為的影響令外界充滿好奇，NRF數據顯示，今年感恩節週末商店將人氣鼎盛，數量破紀錄的購物族把握折扣掃貨。NRF對未來幾週的零售銷售同樣樂觀，零售業準備迎接旺盛消費需求。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀