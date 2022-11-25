2022/11/25,
中國

鄭州富士康新進勞工抗爭平息後再現離職返鄉潮，鴻海對招募疏失表歉意

鄭州富士康新進勞工抗爭平息後再現離職返鄉潮，鴻海對招募疏失表歉意
富士康鄭州廠。Photo Credit: 中央社 via 中新社

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鄭州富士康10月底因疫情爆發大批員工離職返鄉潮後，祭出月入逾1萬元的高薪招募時薪工，原本10萬名額即將達標，卻因為出現補貼政策說明的技術錯誤引發誤解，加上食宿、防疫安排不周，造成新進勞工群起抗爭。鄭州富士康如今再現龐大離職返鄉潮，外界憂心恐嚴重衝擊產能，iPhone 14 Pro系列手機全球缺貨難解。

鄭州富士康發錢平息抗爭後，再現離職返鄉潮

（中央社）鄭州富士康發放每人人民幣1萬元的離職補貼後，22日深夜起爆發的大規模新進勞工抗爭已告平息。社群訊息顯示，這波招入近10萬新勞工大多選擇領錢走人，昨（24）日廠區再現龐大的離職返鄉潮。

鄭州富士康22日深夜爆發新進勞工抗爭，其後越演越烈，上萬勞工與警方爆發激烈肢體衝突，多人受傷，甚至傳出有10幾人死亡。中國官方迄今保持緘默，嚴密封鎖網路消息。

這波抗爭持續到前天深夜，富士康出面承諾發放欲離職返鄉員工每人人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）後，抗爭人潮才逐漸散去，昨天恢復平靜。

綜合推特等社群訊息，鄭州富士康24日出現龐大離職返鄉潮，廠區大道擠滿已辦理離職的勞工，他們先做核酸檢測，然後排隊上車。富士康方面安排巴士把他們直接送到車站、高鐵站以及機場。

大批離職勞工急著昨天走，主要原因是鄭州市25日凌晨起將實施為期5天的「流動性管理」，今天不走也不知道何時才能返鄉。

有勞工在快手直播表示，他們園區大約有2萬人選擇留下來上班，有3萬人決定離開；還有勞工表示，幾乎全部都報備離職返鄉，應該也不會有人留了，「鬧成這樣沒有人敢留」。

在百度「富士康貼吧」，有人留言形容「來富士康七日遊，領一萬走人」；但仍有許多網友提問，現在是否還繼續招人。有正在鄭州附近隔離等待入廠的網友回應稱，「今天說去不了，仲介也沒消息」。

鄭州富士康10月底因疫情爆發大批員工離職返鄉潮後，祭出月入逾1萬元的高薪招募時薪工，在當地政府全力動員下，求職者從中國各地湧來，原本10萬名額即將達標，卻因為出現補貼政策說明的技術錯誤引發誤解，加上食宿、防疫安排不周，造成新進勞工群起抗爭。

鄭州富士康如今再現龐大離職返鄉潮，外界憂心恐嚴重衝擊產能，iPhone 14 Pro系列手機全球缺貨難解。鴻海23日則強調，鄭州廠區仍正常生產。

鄭州廠區員工爆抗爭，鴻海對招募疏失表歉意

（中央社）《路透社》報導，鴻海集團旗下富士康河南鄭州廠區爆發員工抗爭事件，鴻海昨天發表聲明對招募新人過程發生技術疏失，表達歉意。

鴻海向《中央社》記者表示：「照顧員工的健康和安全，是集團一向恪遵的主要經營原則。」

「我們完全瞭解鄭州廠區部分新進員工關於補貼政策可能調整的疑慮。」

鴻海表示：「我們的團隊檢視這起事件後，發現在入職流程發生一項技術疏失。」

「我們對在輸入電腦系統時發生的疏失感到抱歉，並且保證實際的薪資和當初協議，以及正式招募海報上相同。」

《路透社》引述消息人士報導，廠區員工抗議昨天已漸漸平息，公司還在和小規模抗議的員工繼續溝通。

這名消息人士表示，公司和員工已經達成解決爭議的協議，鄭州廠區昨天繼續生產，作業未中斷。

鴻海在聲明中提到：「廠區目前持續和受到不實資訊影響的員工溝通，說明所有員工的薪資和紅利，將依公司的政策給付。溝通過程中，公司也將盡最大努力積極解決員工的疑慮和合理要求。」

鴻海表示，公司將尊重想辭職離開廠區的新進員工，並將提供他們「照顧補貼」。鴻海消息人士告訴《路透社》，每名員工補貼金額達1萬元人民幣。

鴻海在聲明中說：「對於想回家鄉的鄭州廠員工，集團一向完全尊重員工的個人意願，提供返鄉員工相應照顧補助。對於選擇留下並願意加入公司的員工，集團將繼續提供全面的支援。」

《路透社》報導，蘋果公司表示，該公司在鄭州廠區的工作人員「和富士康密切合作，以確保他們員工的疑慮獲得解決」。

富士康鄭州廠區生產高階iPhone 14 Pro和Pro Max系列在內的蘋果智慧型手機，占全球iPhone出貨70％。

鄭州富士康爆抗爭，陸委會：清零增不可預測風險

（中央社）鴻海集團旗下的富士康河南鄭州廠區爆發抗爭。陸委會昨天指出，中國大陸動態清零封控措施凸顯其投資經營環境惡化，不確定及不可預測的風險提高，影響外商與台商投資意願。

大陸委員會副主委兼發言人邱垂正昨天在陸委會例行記答覆媒體相關提問時說，日前富士康鄭州廠受到疫情封控的影響，爆發抗爭等事件，鴻海已於11月23日對外公開說明，對於暴力行為將持續與員工及中國大陸政府做好溝通，避免類似事件再次發生。

邱垂正表示，有透過海基會了解，目前尚未接獲該公司請求協助的案件。

邱垂正並指出，中國大陸動態清零封控措施也凸顯了中國大陸投資經營環境惡化，不確定及不可預測的風險提高，將會影響外商跟台商的投資意願，政府相關機關將持續關切後續的發展，視情況提供必要的協助。

《路透社》23日引述社群網站上傳的影音報導，鄭州富士康廠區爆發抗爭，數以百計吶喊「付我們工資」的員工，被身穿防護衣且手持警棍的「大白」包圍。

鴻海23日傍晚發出3點聲明，指出津貼一向按合約內容履行、員工並無混住、持續與員工及當地政府做好溝通，並強調鄭州廠區正常生產。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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