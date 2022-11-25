鄭州富士康新進勞工抗爭平息後再現離職返鄉潮，鴻海對招募疏失表歉意
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鄭州富士康10月底因疫情爆發大批員工離職返鄉潮後，祭出月入逾1萬元的高薪招募時薪工，原本10萬名額即將達標，卻因為出現補貼政策說明的技術錯誤引發誤解，加上食宿、防疫安排不周，造成新進勞工群起抗爭。鄭州富士康如今再現龐大離職返鄉潮，外界憂心恐嚴重衝擊產能，iPhone 14 Pro系列手機全球缺貨難解。
鄭州富士康發錢平息抗爭後，再現離職返鄉潮
（中央社）鄭州富士康發放每人人民幣1萬元的離職補貼後，22日深夜起爆發的大規模新進勞工抗爭已告平息。社群訊息顯示，這波招入近10萬新勞工大多選擇領錢走人，昨（24）日廠區再現龐大的離職返鄉潮。
鄭州富士康22日深夜爆發新進勞工抗爭，其後越演越烈，上萬勞工與警方爆發激烈肢體衝突，多人受傷，甚至傳出有10幾人死亡。中國官方迄今保持緘默，嚴密封鎖網路消息。
這波抗爭持續到前天深夜，富士康出面承諾發放欲離職返鄉員工每人人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）後，抗爭人潮才逐漸散去，昨天恢復平靜。
綜合推特等社群訊息，鄭州富士康24日出現龐大離職返鄉潮，廠區大道擠滿已辦理離職的勞工，他們先做核酸檢測，然後排隊上車。富士康方面安排巴士把他們直接送到車站、高鐵站以及機場。
大批離職勞工急著昨天走，主要原因是鄭州市25日凌晨起將實施為期5天的「流動性管理」，今天不走也不知道何時才能返鄉。
有勞工在快手直播表示，他們園區大約有2萬人選擇留下來上班，有3萬人決定離開；還有勞工表示，幾乎全部都報備離職返鄉，應該也不會有人留了，「鬧成這樣沒有人敢留」。
在百度「富士康貼吧」，有人留言形容「來富士康七日遊，領一萬走人」；但仍有許多網友提問，現在是否還繼續招人。有正在鄭州附近隔離等待入廠的網友回應稱，「今天說去不了，仲介也沒消息」。
鄭州富士康10月底因疫情爆發大批員工離職返鄉潮後，祭出月入逾1萬元的高薪招募時薪工，在當地政府全力動員下，求職者從中國各地湧來，原本10萬名額即將達標，卻因為出現補貼政策說明的技術錯誤引發誤解，加上食宿、防疫安排不周，造成新進勞工群起抗爭。
鄭州富士康如今再現龐大離職返鄉潮，外界憂心恐嚴重衝擊產能，iPhone 14 Pro系列手機全球缺貨難解。鴻海23日則強調，鄭州廠區仍正常生產。
鄭州廠區員工爆抗爭，鴻海對招募疏失表歉意
（中央社）《路透社》報導，鴻海集團旗下富士康河南鄭州廠區爆發員工抗爭事件，鴻海昨天發表聲明對招募新人過程發生技術疏失，表達歉意。
鴻海向《中央社》記者表示：「照顧員工的健康和安全，是集團一向恪遵的主要經營原則。」
「我們完全瞭解鄭州廠區部分新進員工關於補貼政策可能調整的疑慮。」
鴻海表示：「我們的團隊檢視這起事件後，發現在入職流程發生一項技術疏失。」
「我們對在輸入電腦系統時發生的疏失感到抱歉，並且保證實際的薪資和當初協議，以及正式招募海報上相同。」
《路透社》引述消息人士報導，廠區員工抗議昨天已漸漸平息，公司還在和小規模抗議的員工繼續溝通。
這名消息人士表示，公司和員工已經達成解決爭議的協議，鄭州廠區昨天繼續生產，作業未中斷。
鴻海在聲明中提到：「廠區目前持續和受到不實資訊影響的員工溝通，說明所有員工的薪資和紅利，將依公司的政策給付。溝通過程中，公司也將盡最大努力積極解決員工的疑慮和合理要求。」
鴻海表示，公司將尊重想辭職離開廠區的新進員工，並將提供他們「照顧補貼」。鴻海消息人士告訴《路透社》，每名員工補貼金額達1萬元人民幣。
鴻海在聲明中說：「對於想回家鄉的鄭州廠員工，集團一向完全尊重員工的個人意願，提供返鄉員工相應照顧補助。對於選擇留下並願意加入公司的員工，集團將繼續提供全面的支援。」
《路透社》報導，蘋果公司表示，該公司在鄭州廠區的工作人員「和富士康密切合作，以確保他們員工的疑慮獲得解決」。
富士康鄭州廠區生產高階iPhone 14 Pro和Pro Max系列在內的蘋果智慧型手機，占全球iPhone出貨70％。
鄭州富士康爆抗爭，陸委會：清零增不可預測風險
（中央社）鴻海集團旗下的富士康河南鄭州廠區爆發抗爭。陸委會昨天指出，中國大陸動態清零封控措施凸顯其投資經營環境惡化，不確定及不可預測的風險提高，影響外商與台商投資意願。
大陸委員會副主委兼發言人邱垂正昨天在陸委會例行記答覆媒體相關提問時說，日前富士康鄭州廠受到疫情封控的影響，爆發抗爭等事件，鴻海已於11月23日對外公開說明，對於暴力行為將持續與員工及中國大陸政府做好溝通，避免類似事件再次發生。
邱垂正表示，有透過海基會了解，目前尚未接獲該公司請求協助的案件。
邱垂正並指出，中國大陸動態清零封控措施也凸顯了中國大陸投資經營環境惡化，不確定及不可預測的風險提高，將會影響外商跟台商的投資意願，政府相關機關將持續關切後續的發展，視情況提供必要的協助。
《路透社》23日引述社群網站上傳的影音報導，鄭州富士康廠區爆發抗爭，數以百計吶喊「付我們工資」的員工，被身穿防護衣且手持警棍的「大白」包圍。
鴻海23日傍晚發出3點聲明，指出津貼一向按合約內容履行、員工並無混住、持續與員工及當地政府做好溝通，並強調鄭州廠區正常生產。
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我什麼都做，除了那些別人想像得到的事情：專訪台灣新生代導演柯孟融
我們想讓你知道的是
小說家倪匡曾說，人類之所以有進步的主要原因是，往往來自於下一代不聽上一代的話。翻看藝術與創作的歷史，我們更不難發現，唯有打破陳規，才能成為經典的起點，這正與格蘭菲迪向來所抱持的領路者精神——挑戰陳規、永不設限，遙相呼應。今年異軍突起的電影《咒》，就是一個最好的例子。
《咒》的導演柯孟融，從小就是一個愛看電影的孩子。「我小時候蠻內向的，甚至可以說是有一點邊緣，但是那樣的成長經驗意外給我了創作上的某種養分，我變得很會觀察，從拍電影、或者寫劇本的角度來看，我很能找出大家想要看到什麼。」
蟄伏等待，只為了精彩綻放瞬間
從小到大，柯孟融認為自己是一個普通平凡的人，唸普通的學校、普通的科系。沒想到大學時期因為學校作業而拍攝的影片《鬼印》在網路上竄紅，更入圍了許多影展，讓柯孟融獲得進入影視製作行業的機會。
「那時候，台灣已經很久沒有成績好的國片，但自從陳映蓉導演拍了《十七歲的天空》、陳正道導演拍了《宅變》，突然改變了這個狀態，製作公司又開始對國片有期待，開始想找像他們那樣的年輕新導演合作。那時候三和娛樂看到我的《鬼印》，也來與我聯繫，但當時我只是一個剛從高雄上來、滿頭金髮的大一生，他們一看到我都覺得我還是小孩子，當導演可能還沒辦法，於是改找我做預告剪接，比方《再見了可魯》，台版預告就是我剪的。」
從預告剪接開始，柯孟融大四就開了自己的工作室接案。「那時候我什麼都接，一支片子五萬也接，一萬也接，只要有機會都好。從小案子開始，慢慢接到預算越來越大的製作。」不論案子大小，柯孟融心裡都很清楚每一支影片中真正的主角是誰。「廣告的主角就是那個產品，MV的主角就是那首歌或那位歌手，整個劇組就是盡一切努力，去成就主角光環。」客戶要的是什麼，觀眾想要看到的又是什麼，柯孟融兒時的「訓練」，讓他可以精準又細膩的掌握重點。
作為領路者，就是要走在沒人走過的路上
「不過我真正想拍的，還是鬼片，因為我真的很愛鬼故事，非常愛看，從小就愛。」
仔細爬梳柯孟融過往電影作品，除了《絕命派對》帶有驚悚元素之外，再也沒有恐怖片。「拍廣告或MV，不太可能真的用很恐怖的元素。我後來拍的電影，也都比較偏重輕鬆的浪漫喜劇。我就問我自己：『你有沒有可能，拍出一部真正刻著柯孟融三個字的電影？』」柯孟融這句反問自己的話，其實是對平凡最強烈的反抗。靠著這股反抗的念頭，柯孟融放棄了中國的天價電視劇導演邀約，在沒有收入保證、甚至許多人都不太看好的狀態下，開啟了電影《咒》的製作。 這種挑戰、證明自我的行動，就如同1963年格蘭菲迪成為第一個跨出蘇格蘭、向全世界推出第一瓶單一麥芽威士忌一般——因為這種開創、勇於挑戰的領路者精神，單一麥芽威士忌不再是蘇格蘭人獨享的秘密，反而成為世界各地的威士忌愛好者所追求的經典珍釀。
「要說服人是最困難的。」柯孟融回憶道，無論是對投資者，或者對自己劇組的工作夥伴，柯孟融都堅持要溝通到雙方同意彼此才行。「籌備《咒》的時候，我很堅持要做沒有人做過的事情。你想想看，你要花那麼多時間，賭上你的身家、你的未來、一切，去完成這部你那麼想要拍出來證明自己的電影，當然要做沒人做過、只有你才做得到的東西。」柯孟融相信，鬼片在台灣是有市場的，因為台灣的製作環境，最適合鬼片的預算規模和技術含量，再加上柯孟融也期待能夠看到更多有台灣元素、最本土在地的類型片內容。在這樣的信念下，柯孟融決定要拍一部「瘋子拍出來的鬼片」。
「真的，本來我打算要拍一個像是在水溝裡撿到的手機拍出來的影片，沒有配樂也沒有音效，像瘋子拍出來的一樣。」柯孟融大笑道。這樣的概念，很快受到了來自各方的挑戰——例如這種偽紀錄片的風格，讓很多人擔心太過小眾；柯孟融希望全素人演出，也被投資方質疑是不是會沒有人要看？柯孟融想要傳達的一種整個電影有毒的感覺，看完感覺自己就被詛咒了的恐懼，甚至期待觀眾看到一半就受不了離席。這許多大大小小的細節和理念，都要接受各方檢視和質疑，身為導演的柯孟融，必須要不厭其煩地解釋、說明，甚至吵架。這股堅持信念的熱情，就像是格蘭菲迪的創辦人威廉格蘭（WILLIAM GRANT），為了實現「山谷中最頂尖的威士忌」的夢想，在1886年與家人一同徒手建造了蒸餾廠一般。直到今天，威廉格蘭130多年前的決心以及領路者精神，依然帶領著格蘭菲迪。作為世界上少數碩果僅存的單一麥芽威士忌家族酒廠之一，更是獲獎最多、最受歡迎的單一麥芽威士忌，所有的成就與榮耀，都來自於這代代相傳的勇敢、堅持，與創新精神。
勇敢翻轉，今天就是經典第一天
但是吵歸吵，柯孟融從不拿出導演的架子來強迫對方就範。「投資方如果不能認同，那就不要認同，不投資也沒關係，錢再找就有。但是工作夥伴，我不能強迫他們，我要他們真的理解、真的有感覺，這樣他們才能拿出100％的心力和才華，跟我一起創作。」正如同格蘭菲迪的每一位工匠，不只擁有了傳承超過百年的專業技能與知識，更對威士忌誕生的每一個階段全心投入。我們可以說，從格蘭菲迪的經典單一麥芽威士忌，到珍稀紀念酒款，還有每一次突破傳統、挑戰自我的創新風味酒款，都能維持一致的高品質、精彩表現與完美平衡，是來自於這群人對格蘭菲迪的熱愛與信任。
當然，柯孟融也會在每次被質問之後，回頭省視自己：「我到底想要做出什麼樣的電影？我是因為自己學會了拍電影，所以在那邊『裝』嗎？如果當年那個剛開始喜歡上電影的高中生柯孟融，在電影院排隊買票，他會期待看到一部沒有音效也沒有配樂的電影嗎？更重要的是，高中生柯孟融，看完以後會喜歡嗎？」
磨合、修正、再磨合、再修正，一步一步，柯孟融和製作團隊用了全部的力氣，加上百分之兩百的熱情和誠懇，製作出《咒》，這部被譽為臺灣近年來最好看、最有張力的恐怖電影，創下單日破千萬票房，並榮登2022年臺灣電影首日票房冠軍，在臺灣上映第2週，票房累計就正式突破1億新臺幣，是2022年首部突破1億票房的臺灣電影。目前全臺票房總計超過1.7億，觀影人次逼近70萬人。除此之外，《咒》也寫下臺灣電影在Netflix播出的全新紀錄——在Netflix全球獨家上線後，一度成為全球非英語電影收看人數的排行榜的第三名。
票房得意，影展也喜訊連連。蔡亘晏入圍最佳女主角，高英軒以《咒》在臺北電影節拿下最佳男配角 ,，電影本身則獲得最佳行銷獎。每年都是眾所期待的金馬獎，《咒》也風光入圍最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳攝影等共13個獎項。「公佈那天，我就在那邊看入圍名單，尖叫了十三次。」柯孟融伸手，為自己倒了一杯格蘭菲迪23年單一麥芽威士忌，像是敬自己，也敬全劇組的夥伴一般，開心的喝了一口酒。
用一杯威士忌，銘記那些特別的時刻
自帶領路者氣場的柯孟融，回憶過去那些等待蟄伏、鍛鍊自己青春年少，直到現在可以用一部電影來證明自己，這個整個過程，他認為是不斷試著在趨近一種信仰、一種價值。而這種信仰和價值的誕生，都是源自於從不放棄地尋找，那個沒有人見識過的可能性，並且在找到之後，展現在世界面前。「拍電影也好，做任何事情都好，這種信仰是最寶貴的，它讓你感到快樂，即使要讓那個快樂出現的過程很痛苦，但無所謂，因為你有信仰，你的這裡（指心臟），是很篤定的。」柯孟融說。
格蘭菲迪以超過百年的深厚基底，在成就經典威士忌之際，同時推陳出新，帶來令人驚豔的感官體驗。我們可以說，格蘭菲迪用威士忌，示範了在變與不變之間的各種可能性。不過，有件事情是確定不變的，例如好好享受一杯格蘭菲迪的時間，不管是一個人，還是一群人。