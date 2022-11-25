九合一選前之夜藍綠白北市拚場，串連六都號召縣市響應
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選前之夜國民黨以台北市的「奮戰勝選之夜」為主軸，進行六都電視合體大造勢、營造大團結氣氛；民進黨除中彰投3地晚會，重點鎖定桃園市、新北市與台北市，號召支持者投票衝刺選情熱度；台灣民眾黨除新竹市晚會，也將參與無黨籍北市候選人黃珊珊選前之夜。
（中央社）九合一選舉今（25）日進入選前之夜，國民黨以台北市的「奮戰勝選之夜」為主軸，進行六都電視合體大造勢、營造大團結氣氛；民進黨除中彰投3地晚會，重點鎖定桃園市、新北市與台北市，號召支持者投票衝刺選情熱度；台灣民眾黨除新竹市晚會，也將參與無黨籍北市候選人黃珊珊選前之夜。
針對國民黨選戰之夜活動，身兼文傳會主委的立委洪孟楷昨天舉行「全台選前之夜、國民黨全力為你拚好日子」記者會指出，台北市長候選人蔣萬安25日晚上7時，在台北市信義區的台泥停車場舉辦「奮戰勝選之夜」造勢晚會；因位置適中且腹地開闊，現場將打造可能是台灣選舉史上最大、最長舞台，展現氣勢。
至於其他5都選前之夜，新北市長侯友宜在板橋第一運動場舉行「HOU HOU 做代誌，吼哇厚日子」晚會，桃園市長候選人張善政的「挺善良，張善政選前之夜」選在「朝陽森林公園」；台中市長盧秀燕在原「太原夜市」處舉辦「市長只有媽媽好」晚會，台南市長候選人謝龍介在小東公園舉行「翻轉台南」晚會，高雄市長候選人柯志恩的「市民之夜」地點在勞工夜市。
洪孟楷表示，黨中央委由TVBS 56台轉播11月25日選前之夜的六都直轄市輪播畫面，六都畫面同框合體，盼延續2018年氣勢，贏得選民認同與支持。黨主席朱立倫將出席桃園市與台北市選前之夜活動。
在民進黨部分，黨主席蔡英文的選前之夜重心放在北台灣，依序出席桃園市長候選人鄭運鵬北桃園場「迎向勝利選前之夜」晚會，新北市長候選人林佳龍「新北大翻新 板橋勝選之夜」，以及台北市長候選人陳時中「為台北挺身而出 阿中選前之夜」等3場造勢晚會。
副總統賴清德的選前之夜輔選由中彰投出發，出席南投縣候選人蔡培慧的「南投大團結感恩音樂會」，彰化縣長候選人黃秀芳的「彰化、大步向前走」晚會，台中市長候選人蔡其昌「光復台中、贏回光榮」晚會等活動；再北上回防固守故鄉新北市，參加新北市長候選人林佳龍的「新北大翻新」晚會。
台灣民眾黨部分，黨主席柯文哲25日晚上7時回故鄉新竹市，替市長候選人高虹安站台，晚間9時回防台北市出席黃珊珊的造勢晚會；而無黨籍台北市長候選人黃珊珊在市府路前舉辦「捍衛新價值，擺脫舊勢力」選前之夜造勢，訴求超越藍綠。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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