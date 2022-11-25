2022/11/25,
運動

2022世界盃：巴西旗開得勝，但有比Neymar受傷更令人擔心的事

2022世界盃：巴西旗開得勝，但有比Neymar受傷更令人擔心的事
Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

尼瑪（Neymar）因傷退下火線，已有傳媒拍得他在後備席流淚的場面。假如巴西沒有尼瑪，當然是一大打擊，但我覺得丹尼路（Danilo）的傷勢更叫人擔心。

塞爾維亞出人意料地主動

甫開賽，塞爾維亞沒有將控球權拱手相讓，而是採取了高位迫搶的踢法。巴西一度踢得相當辛苦。我懷疑當時主教練泰迪（Tite）甚至後悔沒有派遣費特（Fred）任正選。取代他的盧卡斯柏昆達（Lucas Paquetá）的搶截能力當然不如費特。而昔日多任後備的雲尼素斯（Vinícius Júnior）雖然可以靠個人能力突破對手的壓迫，但他較差的回防主動性確是問題。

幸好上半場中段開始，巴西的進攻質素有顯著提升。主因是盧卡斯柏昆達多了走到偏左位置，使他能與隊友多做配合。之前他大部分時間在偏右位置，但用球較多的尼瑪（Neymar）和雲尼素斯都不是右路球員。塞爾維亞的主動踢法似乎也間接令巴西自己的前場壓迫沒有往常般銳利。而這一點在下半場得以改善，為勝利打下基礎。

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Photo Credit: AP/ 達志影像

巴西的傷兵

尼瑪因傷退下火線，已有傳媒拍得他在後備席流淚的場面。假如巴西沒有尼瑪，當然是一大打擊，但我覺得丹尼路（Danilo）的傷勢更叫人擔心。

儘管第一個入球跟他有莫大關係，但今天的巴西隊亦說明了，進攻點不只有尼瑪一人。這也是今屆巴西攻擊線厲害之處。後備上陣的洛迪高（Rodrygo）更是有條件直接取代尼瑪的功能。相反丹尼路如果受傷，無論是丹尼爾（Dani Alves）還是艾達米列圖（Éder Militão）都不無問題。

丹尼爾年紀已大，在防守時會否比如丹尼路差？在防守端上，我沒有理由要替艾達米列圖擔心。但今仗下半場丹尼路也偶然在邊路支援攻勢，這一點是艾達米列圖做不到的。

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Photo Credit: AP/ 達志影像

請不要再質疑李察利臣

沒有人能保證他會繼續進球，但真的不要再質疑李察利臣（Richarlison）任國家隊正選中鋒的能力了。巴西是巴西；熱刺是熱刺。如果有人還要為費明奴（Firmino）未入選抱不平，請緊記沙拿（Mohamed Salah）和文尼（Sadio Mané）沒有巴西護照。

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（標題為編輯所擬，原標題為「就巴西旗開得勝的三點觀察」；本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁

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責任編輯︰Alvin
核稿編輯︰Alex


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