2022/11/25,
中東

土耳其空襲敘利亞庫德族，美國防部指危及多年打擊伊斯蘭國進展

土耳其空襲敘利亞庫德族，美國防部指危及多年打擊伊斯蘭國進展
Photo Credit: AP / 達志影像

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近年來，土耳其對敘利亞北部庫德族民兵組織人民保衛軍（YPG）和伊斯蘭國武裝分子發動數次重大軍事行動。伊斯坦堡爆炸案後，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）更不顧國際壓力，揚言動用「戰車和軍人」對敘利亞發起地面行動。

（中央社）五角大廈表示，土耳其對敘利亞北部發動的空襲威脅美方軍事人員安全，不斷升級的局勢也危及多年來打擊伊斯蘭國激進分子的進展。

土耳其伊斯坦堡13日發生爆炸事件，造成6人死亡、81人受傷。土耳其歸咎名列歐美恐怖組織黑名單的庫德工人黨（PKK），並於20日展開「爪劍行動」（Operation Claw-Sword），空襲敘利亞及伊拉克境內的庫德族武裝分子目標。

五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）23日發布聲明指出，近期在敘利亞的空襲直接威脅到美國人員安全，他們正在敘利亞與當地合作夥伴一同擊敗伊斯蘭國（Islamic State），監管被關押的一萬多名伊斯蘭國成員。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的敘利亞問題特使拉倫蒂耶夫（Alexander Lavrentiev）23日表示，俄國已要求土耳其不要在敘利亞發動全面地面攻勢，因為這類行動可能加劇暴力。

近年來，土耳其對敘利亞北部庫德族民兵組織人民保衛軍（YPG）和伊斯蘭國武裝分子發動數次重大軍事行動。伊斯坦堡爆炸案後，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）更不顧國際壓力，揚言動用「戰車和軍人」對敘利亞發起地面行動。

土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）矢言要繼續對武裝分子採取行動，並再次呼籲美國停止支持敘利亞庫德族部隊。美國在打擊伊斯蘭國的戰役中與庫德族軍人合作，令土耳其耿耿於懷，認為利用恐怖組織來打擊另一個恐怖組織，毫無道理可言。

除了美土關係，庫德族議題也影響北約歷史性東擴進程。

俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭後，促使瑞典及芬蘭這兩個秉持軍事不結盟路線的國家，一反傳統，申請加入北約。根據北約章程，接受新成員國必須得到所有成員國的同意，目前只剩下匈牙利和土耳其尚未批准。

匈牙利總理辦公室主任16日指出，將會比土耳其早批准兩國加入，土耳其則迄未鬆口。艾爾多安對瑞典及芬蘭處理境內庫德族議題的方式滿不滿意將成為關鍵。

土耳其、瑞典及芬蘭6月在馬德里北約峰會期間簽署3邊備忘錄，以解決土耳其疑慮。根據備忘錄，瑞典及芬蘭承諾不支持人民保衛軍等組織 、重申庫德工人黨為恐怖組織、依照北約政策打擊恐怖主義，並為此強化必要的國內立法，以及調查庫德族工人黨資金及遏止招募活動等。

儘管3方就這些議題達成一致立場，但是芬蘭及瑞典必須施多少力才過得了艾爾多安這關，仍待觀察。艾爾多安已表示對芬蘭取得的進展感到滿意，但是芬蘭幾乎沒有庫德公民，與庫德團體接觸也少；瑞典境內的庫德族約佔近千萬人口的1％，使其加入北約之路更充滿不確定性。

華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）22日分析，瑞典新反恐法於2023年初生效前，土耳其國會不太可能就批准瑞典加入北約一事進行投票。

此外，土耳其將於同年舉行大選，這段期間內，瑞典在庫德族議題上的任何讓步，都能被土耳其大票親政府媒體操作為外交勝利。為了把支持率衝到最高，艾爾多安或許更想把國會投票壓到選前幾週舉行。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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