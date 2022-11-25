卡達世界盃爭議延燒：不只「One Love」臂章、球迷帶彩虹配件也被禁入場，現傳出主辦方將妥協
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自卡達取得2022年世界盃舉辦權後，不斷有爭議傳出，不僅禁止彩虹週邊產品進入場地，觀賽期間也不允許喝酒，主辦方還禁止各國攜帶「One Love」臂章上場，此外，有球迷還因攜帶彩虹配件被拘留，種種事件引發各界不滿。日前，威爾斯足球協會發出聲明，表示FIFA終於妥協，允許LGBT標誌入場。
2022年世界盃於11月20日在卡達盛大舉行，然而這屆世界盃卻傳出許多爭議，包含了勞工被壓榨、時程安排讓球員休息不足、禁止彩虹標誌入場、以及禁喝酒類飲品等，而隨著賽事的舉辦，各國不被允許攜帶臂章、球迷遭拘留、德國隊的抗議等問題越演越烈，主辦方終於在昨（24）日發出聲明，表示將允許LGBT的裱製進入會場。
各國隊長配戴「One Love」臂章
本屆世界盃舉辦國卡達受到伊斯蘭教教法影響，在現行法律中表明，同性戀是種犯罪行為，倘若男性被發現有同性性行為，不僅可能面臨數年的有期徒刑，還會有生命危險，因此本屆世界盃不允許同性戀相關的標誌出現。
不過各國球員為展現LGBT族群的平等權益，原先決定讓隊長攜帶「One Love」的臂章上場，其中包含了英格蘭、威爾斯、德國、丹麥、比利時、瑞士、荷蘭等7個國家隊都紛紛響應。
對此，國際足球協會（FIFA）起初表示，攜帶臂章將會處以罰款，但各國家隊仍決議配戴，沒想到，FIFA後來竟直接宣布，攜帶臂章的球員將在上場前直接獲得「黃牌」，而球員若獲得兩張黃牌後就會被迫離場。
FIFA強硬的措施迫使各國不得不放棄配戴臂章，而改以官方原訂於八強賽使用的「禁止歧視」臂章，根據《衛報》指出，FIFA堅稱該項措施並未受到卡達方施壓，而是依「不允許使用未經批准的臂章」規則裁定的。
FIFA聲明中寫道：
國際足總設備條例中寫道，每支隊伍的隊長必須配戴由國際足總提供的臂章，我們是一個包容性的組織，希望通過支援良好、合法的事業來讓足球造福社會，但必須在一定的競爭規則內進行。
德國隊的抗議
各國球隊被FIFA類強制性的禁止佩帶「One Love」臂章後，引起各界反彈，不少LGBT團體及粉絲大為不滿，指責國際足總粉碎言論自由，更為仇恨提供絕佳的平台，足球支援者協會表示，「任何在LGBT權益，婦女權益，工人權益或任何其他普遍人權方面不足的國家都沒資格舉辦世界盃。」
為了捍衛平等人權的立場，德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）在觀賽時戴上「One Love」的臂章，此時他還坐在FIFA主席凡蒂諾（Gianni Infantino）身旁，費瑟在事後於推特上發布自己戴著臂章的照片，並標籤「One Love」。
他也在訪談時表示，對於該政策相當失望，「彩虹旗作為包容性的象徵，這些符號應該被公開展示。」
而德國國家隊也在前（23）天世界盃開幕賽前合影，只見11名球員排排站，並一致的以右手摀住嘴巴，以此譴責卡達世界盃對性別平權與人權的忽視，《美聯社》表示，德國教練弗里克（Hansi Flick）賽後說道，「這（摀嘴）是我們球隊的信號，表示國際足總正在壓制我們的想法。」
德國國家隊隊長諾伊爾（Manuel Neuer）也向記者表示，「我們的臂章或許被奪走了，但絕不會讓我們聲音也被帶走。我們支持人權，這就是我們想展示的，FIFA或許能強制我們保持沉默，但我們始終堅信我們的價值觀。」
不過也有人認為德國模稜兩可的立場對LGBT議題也缺乏倡議力度，《衛報》引述《法蘭克福匯報》說法，表示德國本來可以表達一個象徵，不過他們就必須承擔風險，他們的手勢（以摀嘴表示抗議）只表示了他們在重要時刻禮貌性地閉上了嘴。
球迷禁帶彩虹配件
不只球員被禁言，就連入場觀賽的球迷們也同樣受到FIFA箝制，據《衛報》指稱，許多威爾斯的球迷因為頭戴彩虹漁夫帽與彩虹旗幟而被拒之體育場門外。
前威爾斯足球運動員勞拉，麥卡莉絲特（Laura McAllister）表示，今年1958年參加世界盃以來第一次被沒收彩虹漁夫帽，甚至有美國記者因身穿彩虹球衣而遭到拘留。
麥卡莉絲特表示，在前來觀賽前已經得知這裡缺乏對人權、LGBT 權利和婦女權利的尊重，不過還是努力的站了出來。
FIFA主辦方讓步
不過，威爾斯足球協會在昨（24）天發出聲明，與FIFA來回協商多次後，終於確定解封球迷的限制，球迷們將能攜帶彩虹漁夫帽與彩虹旗幟進場。
據《美聯社》報導，FIFA對外坦言，「我們一直在與威爾斯足球協會聯繫，並重申卡達允許LGBTQ標誌進入8個世界盃體育場的保證，然而，國際足總對於球場維安並無管轄權，控制體育場館周遭區域安全的權力還是在主辦方卡達身上。」
新聞來源
- Germany players cover mouths at World Cup in FIFA protest（Associated Press）
- FIFA tells Wales that fans can wear rainbow hats in stadiums（Associated Press）
- ‘Very frustrated’: England and Wales back down over OneLove armband（The Guardian）
- Wales fans have rainbow-coloured hats confiscated before USA game in Qatar（The Guardian）
- ‘Too much drama in buildup’: Germany spreads blame for World Cup loss（The Guardian）
延伸閱讀
- 2022卡達世界盃：FIFA施壓「戴OneLove袖標上場就給黃牌」，歐洲球隊聲援同志活動踩剎車
- 2022世界盃：地主隊開幕戰落敗破紀錄，《紐時》評卡達辦世足賽顧人怨「足球有如止痛鴉片劑」
- 卡達成功爭取世界杯主辦權12年，行賄、人權、工殤等爭議不斷
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範
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【跨域生態系系列專訪】IP平台煉金術，決戰粉絲經濟
我們想讓你知道的是
台灣IP產業雖然先天不足，壽命較短、規模小又年輕，但其實也有創造出超級IP的機會。全台最大IP周邊商城Fandora Shop，透過生態系計畫發展成如今集結三千八百個品牌、吸引超過二十三萬會員的線上平台。
你願意為了所愛的虛擬角色，付出多少錢？根據二○一九年《數位時代》雜誌轉載鈦媒體報導，全球最會賺錢的虛擬角色是精靈寶可夢，身價高達一千億美元（約新台幣三兆元）。而家喻戶曉的Hello Kitty、漫威英雄同樣都是鍍金的IP（Intellectual Property，智慧財產權），透過品牌授權衍生各種周邊產品，廣大粉絲創下驚人產值。
IP變現的戰場，其實就是「粉絲經濟」。只是台灣IP產業先天不足，受限於壽命較短、規模小又年輕，也有創造出超級IP的機會嗎？
「我們的平台叫做Fandora， Fan就是指『粉絲』，打開Fandora，就是打開一個屬於粉絲的寶盒，」綽號捲毛的陳勁宇，與一群成大學生會的夥伴們，於二○一三年共同創立全台最大的IP周邊商城⸺Fandora Shop，如今已是集結三千八百個品牌、吸引超過二十三萬會員的線上平台。
台灣IP品牌化，有競爭力嗎？
二○一三年平台創立之初，三個月就募集到一千五百位插畫家註冊，陳勁宇不諱言，當時Fandora只是單純提供插畫家商品化的服務平台。但沒多久，團隊成員們便發現，公司99％的營收皆來自1％的商品，大家不禁重新思考，那1％的創作者，是否具備發展為IP的特性與潛力。
「一切真的是天時、地利、人和」，陳勁宇表示，當時臉書粉絲團與LINE貼圖的崛起，為台灣IP帶來了粉絲與商機。像是與Fandora合作的熱門LINE貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」、「好想兔」，都展現超高人氣。臉書粉絲團讓粉絲互動有顯著成效，LINE貼圖則讓很多創作者不只能夠存活，甚至能以插畫為全職，為台灣的IP發展打下良好基礎。
看準IP品牌化的潛力，也因應合作者的需求，Fandora開始協助人氣貼圖的IP製作周邊商品，授權Ｔ恤成為第一波販售商品。Fandora也持續探索IP變現的各種可能。「我們決定透過三個面向來進行策略調整，第一個是IP池（指IP數量）如何擴展，第二個是更多元的商品線，第三個是擴大通路方向。」在陳勁宇的藍圖裡，這三大策略可以倒三角形呈現，人氣IP像一顆好種子，向上長出豐富的周邊商品，藉由多元通路觸及粉絲與消費者。
這張藍圖串起了創作者、各領域的周邊產品製造商、數據與資訊顧問，及虛擬與實體通路業者，儼然形成IP界的「跨域生態系」，共同為粉絲與IP創造更美好的相遇。
除了人氣貼圖，YouTuber也成IP
首先，要拓展IP池，誰說人氣IP只能是插畫角色？
Fandora開始集結不同領域的人氣教主。除了最先看中的LINE人氣貼圖IP，如：懶散兔與啾先生、無所事事小海豹，也拓展至YouTuber，與手機遊戲、動漫類IP等ACG領域（指動漫遊戲或二次元），擴大客群接觸，此舉帶動了超過五萬名會員成長。
其中，加入帶有流量的YouTuber，更跳脫了對傳統IP的想像侷限。「我記得剛開賣五分鐘，網站就被塞爆，花了一個多小時才救回來，」陳勁宇回憶從二○一九年起，與突破十億人次觀看的YouTuber「老高與小茉」合作，原本以為只能賣上百件Ｔ恤，沒想到粉絲絲的熱情反應在驚人的消費力，往後每年舉辦的周邊商品販售會，也成為粉絲朝聖活動，甚至透過付費會員的預售會與會員限定商品，還帶動老高與小茉YouTube頻道的付費會員成長。
在拓展IP類型、帶進更多創作者後，下一步必須擴張商品線，增加粉絲黏著度。在Fandora加持下，IP教主們開始攻占粉絲生活，一開始只是平面印刷，像是Ｔ恤、包袋類商品，拓展至毛絨類、公仔玩具立體物，也與不同的製造商合作床包、口罩等生活用品及3C產品。
想起當初從生產平面到立體商品的挑戰，「有些商品來回打樣二十次，就像是做了二十種不同的樣品，結果授權書簽一年，打樣到最後一次時，只剩下兩週可以賣。」陳勁宇苦笑。
然而，經過這些拓展商品線的歷練與學習，也意外讓Fandora打造出自己的製造聯隊，不僅能為自家合作品牌授權的IP找到對的製造商，還能幫其他業者串聯生產。像是為鬼滅之刃IP授權的廠商，在一個月內快速組隊生產周邊商品。各行各業的製造商也因此加入IP經濟的聯隊，成為Fandora固定合作廠商，帶動營收成長，甚至因此增員或投資設備，像是成衣業者森茂國際，直接新增直噴產線部門，添購價值千萬的機器；而專攻絨毛設計製造的頌德克企業，也因此擴編部門人員。
「他們對不同的東西很願意嘗試和學習，是會自己跳下去做的團隊。」輔導Fandora三年的資策會數轉院數位服務創新中心副規劃師楊青錡觀察。
另闢新戰場，串連線上到線下
帶進不同領域IP，組織生產聯隊，Fandora這艘船艦集結愈來愈多夥伴，而加入經濟部中小企業處辦理的「跨域生態系」計畫，像是航向一座新島嶼。網路起家的Fandora為了拓展通路，開始思考走向線下的可能性。
沒有收銀機、從未策展的Fandora，選定二○一九年的文博會初試啼聲。除了聯合十二個IP策展，並邀請創作者舉辦簽名會，在三天的快閃活動中，帶來超過一百二十萬元營收。
這次的線下實戰初體驗，對Fandora是很大的鼓舞，也從中發現原來線下和線上的粉絲是截然不同的消費族群，實體店面不僅能夠帶來新客群，串接線上會員，店內的限定商品熱度可以導回網站，成為測試和修正商品的依據。
於是Fandora連結資訊業者，透過分析與整合站內外數據，從大數據看見粉絲樣貌，使得消費族群的樣貌變得清晰，為IP創作者提供精準的行銷策略與服務，也找出一套煉金術──透過實體店的獨特體驗，不斷堆疊周邊商品的價值，讓粉絲甘心掏錢買單，以OMO（Online Merge Oine）的模式，形成一個粉絲消費迴圈。
從線上擴展到線下，除了與粉絲透過店面對話，還能透過體驗活動緊密互動。但說到底，「粉絲經濟」經營的到底是什麼？在粉絲消費旅程裡，Fandora發展出一套獨特的「IP宗教論」。
陳勁宇比喻，IP的本質就像信仰。角色IP或YouTuber便是教主，是教徒粉絲的信仰中心，彼此擁有共同的教義──也就是角色的故事和個性等IP內容，或是YouTuber與粉絲間的默契與認同點；而教主和教徒相遇的場域就是教堂，除了FB、YouTube、IG等互動平台，還有Fandora為雙方打造實體的IP大教堂，像快閃店或常態店，便成為教徒朝聖地，教徒透過體驗活動和教主互動，增加粉絲黏著度。
「更大型、體驗度更好的實體活動，其實很需要資源與Knowhow，Fandora還需要時間學習，」陳勁宇坦承，這幾年受疫情影響，實體店成績不如預期。
搶攻NFT熱潮，衝IP變現力
遇到逆風，懂得轉彎，使Fandora走得更加穩健。透過生態系計畫，Fandora和聯合數位文創一同展店，省下拓店的找點前置作業與門市經營的人事成本。結合聯合數位文創展店的管理鏈和Fandora的商品力，效果加乘。
像是二○二二年二月，人氣貼圖「懶散兔＆啾先生」與udn有點市合作開店。在台北大稻埕貨櫃市集的懶懶喫茶舖快閃店內，除了相關商品，還有印上懶散兔＆啾先生圖案的車輪餅，不啻是一種新嘗試。
業界變化很快，市場有限，要走得更久，就必須尋找更多機會與創新。「Fandora從最基礎的流量變現、創作者做虛擬貼圖進一步到實不一樣的發展機會與價值，可以視為IP變現IP體商品，衣服、帽子到床單、玩偶、燈具都可以做，從線上到線下串連，再往Web3.0邁進，就是元宇宙。」一路看著Fandora不斷蛻變的楊青錡說。
二○二一年年底，為漫畫家黃色書刊的《勇者系列》推出NFT，以RNFT（redeemable NFT，可兌換商品的NFT）形式，可兌換四款限量公仔。在當時一張售價約一萬兩千元的NFT，創下SR+電鍍金款魔王開賣七十三秒完售的成績。
「數位收藏品在NFT的加值下，可以做到IP的可能性之一。」陳勁宇表示，看準趨勢，Fandora 於二○二二年二月成立新部門，提供NFT發行顧問和代操服務。
翻轉台灣IP產業型態，放大價值，未來Fandora該駛向何方？「以產業角度來看，LINE貼圖紅利已經结束，YouTuber也差不多了，現在要看下一波的新媒體、新機制是什麼。」不排除IP經紀，Web3.0也可能是下個灘頭堡，作為IP跨域生態系的串連者，陳勁宇與夥伴們，持續以勇於嘗試的好奇心破浪前行。
三個「開源」，穩坐IP產業領先者
資策會數轉院數位服務創新中心副主任暨生態系計畫主持人──賴玲如專訪
Fandora之所以可以成為IP產業的領先者，主要做了三個開源。第一個是IP的開源，把IP分類並拓展IP的類別；第二個是供應商的開源，找國內有品質的供應商生產不同商品，能夠幫IP開發一系列商品；第三個是增加通路的接觸點，從線上走到線下，透過實體店找到新客戶，降低在線上找尋新客源的成本，再透過異業結合，與聯合數位文創合作，可以找到新的客群，激發不一樣的火花。
而政策資源投入，也讓新創公司願意嘗試，起初不敢嘗試是因為擔心成本投入卻沒有效果，一旦從中獲得成果，自己就會跑很快，所以政府計畫是幫忙推一把。
在這次「生態系」計畫中，讓Fandora學習用不同角度看事情，不用再什麼事情都自己做，更懂得異業結合，截長補短。也就是說，Fandora學會找夥伴整合，產生差異化的服務。
Fandora懂得變形，持續滾動修正商業模式，找到最佳化。從賣商品、賣企劃到賣NFT，他們持續在思考公司的核心價值與商業模式。
不斷創新才是往前走的動力，但創新有方法可循，要重新定義核心價值，找到目標客群，當重新聚焦消費者的需求時，商品和服務模式會跟著調整，當變成多角化經營時，要像手掌一樣，核心依然存在。
打造生態系就是希望在環境快速變遷時，考量自身的核心能力，以消費者為導向調整商品，和夥伴合作往前走。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。