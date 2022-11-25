2022/11/25,
國際

卡達世界盃爭議延燒：不只「One Love」臂章、球迷帶彩虹配件也被禁入場，現傳出主辦方將妥協

卡達世界盃爭議延燒：不只「One Love」臂章、球迷帶彩虹配件也被禁入場，現傳出主辦方將妥協
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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自卡達取得2022年世界盃舉辦權後，不斷有爭議傳出，不僅禁止彩虹週邊產品進入場地，觀賽期間也不允許喝酒，主辦方還禁止各國攜帶「One Love」臂章上場，此外，有球迷還因攜帶彩虹配件被拘留，種種事件引發各界不滿。日前，威爾斯足球協會發出聲明，表示FIFA終於妥協，允許LGBT標誌入場。

2022年世界盃於11月20日在卡達盛大舉行，然而這屆世界盃卻傳出許多爭議，包含了勞工被壓榨、時程安排讓球員休息不足、禁止彩虹標誌入場、以及禁喝酒類飲品等，而隨著賽事的舉辦，各國不被允許攜帶臂章、球迷遭拘留、德國隊的抗議等問題越演越烈，主辦方終於在昨（24）日發出聲明，表示將允許LGBT的裱製進入會場。

各國隊長配戴「One Love」臂章

本屆世界盃舉辦國卡達受到伊斯蘭教教法影響，在現行法律中表明，同性戀是種犯罪行為，倘若男性被發現有同性性行為，不僅可能面臨數年的有期徒刑，還會有生命危險，因此本屆世界盃不允許同性戀相關的標誌出現。

不過各國球員為展現LGBT族群的平等權益，原先決定讓隊長攜帶「One Love」的臂章上場，其中包含了英格蘭、威爾斯、德國、丹麥、比利時、瑞士、荷蘭等7個國家隊都紛紛響應。

對此，國際足球協會（FIFA）起初表示，攜帶臂章將會處以罰款，但各國家隊仍決議配戴，沒想到，FIFA後來竟直接宣布，攜帶臂章的球員將在上場前直接獲得「黃牌」，而球員若獲得兩張黃牌後就會被迫離場。

FIFA強硬的措施迫使各國不得不放棄配戴臂章，而改以官方原訂於八強賽使用的「禁止歧視」臂章，根據《衛報》指出，FIFA堅稱該項措施並未受到卡達方施壓，而是依「不允許使用未經批准的臂章」規則裁定的。

FIFA聲明中寫道：

國際足總設備條例中寫道，每支隊伍的隊長必須配戴由國際足總提供的臂章，我們是一個包容性的組織，希望通過支援良好、合法的事業來讓足球造福社會，但必須在一定的競爭規則內進行。

德國隊的抗議

各國球隊被FIFA類強制性的禁止佩帶「One Love」臂章後，引起各界反彈，不少LGBT團體及粉絲大為不滿，指責國際足總粉碎言論自由，更為仇恨提供絕佳的平台，足球支援者協會表示，「任何在LGBT權益，婦女權益，工人權益或任何其他普遍人權方面不足的國家都沒資格舉辦世界盃。」

為了捍衛平等人權的立場，德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）在觀賽時戴上「One Love」的臂章，此時他還坐在FIFA主席凡蒂諾（Gianni Infantino）身旁，費瑟在事後於推特上發布自己戴著臂章的照片，並標籤「One Love」。

他也在訪談時表示，對於該政策相當失望，「彩虹旗作為包容性的象徵，這些符號應該被公開展示。」

而德國國家隊也在前（23）天世界盃開幕賽前合影，只見11名球員排排站，並一致的以右手摀住嘴巴，以此譴責卡達世界盃對性別平權與人權的忽視，《美聯社》表示，德國教練弗里克（Hansi Flick）賽後說道，「這（摀嘴）是我們球隊的信號，表示國際足總正在壓制我們的想法。」

德國國家隊隊長諾伊爾（Manuel Neuer）也向記者表示，「我們的臂章或許被奪走了，但絕不會讓我們聲音也被帶走。我們支持人權，這就是我們想展示的，FIFA或許能強制我們保持沉默，但我們始終堅信我們的價值觀。」

不過也有人認為德國模稜兩可的立場對LGBT議題也缺乏倡議力度，《衛報》引述《法蘭克福匯報》說法，表示德國本來可以表達一個象徵，不過他們就必須承擔風險，他們的手勢（以摀嘴表示抗議）只表示了他們在重要時刻禮貌性地閉上了嘴。

球迷禁帶彩虹配件

不只球員被禁言，就連入場觀賽的球迷們也同樣受到FIFA箝制，據《衛報》指稱，許多威爾斯的球迷因為頭戴彩虹漁夫帽與彩虹旗幟而被拒之體育場門外。

前威爾斯足球運動員勞拉，麥卡莉絲特（Laura McAllister）表示，今年1958年參加世界盃以來第一次被沒收彩虹漁夫帽，甚至有美國記者因身穿彩虹球衣而遭到拘留。

麥卡莉絲特表示，在前來觀賽前已經得知這裡缺乏對人權、LGBT 權利和婦女權利的尊重，不過還是努力的站了出來。

FIFA主辦方讓步

不過，威爾斯足球協會在昨（24）天發出聲明，與FIFA來回協商多次後，終於確定解封球迷的限制，球迷們將能攜帶彩虹漁夫帽與彩虹旗幟進場。

《美聯社》報導，FIFA對外坦言，「我們一直在與威爾斯足球協會聯繫，並重申卡達允許LGBTQ標誌進入8個世界盃體育場的保證，然而，國際足總對於球場維安並無管轄權，控制體育場館周遭區域安全的權力還是在主辦方卡達身上。

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範


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