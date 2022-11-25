2022/11/25,
運動

2022世界盃：被沙特破3年不敗身，阿根廷該懷念的一個人

2022世界盃：被沙特破3年不敗身，阿根廷該懷念的一個人
面對排名較低的沙特隊落敗，阿根廷球迷都相當失望｜Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

逾3年不敗的阿根廷落筆打三更，竟在世界盃首戰不敵沙地阿拉伯，可謂世界盃史上最大冷門之一。

阿根廷迷應掛念一個人

逾3年不敗的阿根廷落筆打三更，竟在世界盃首戰不敵沙地阿拉伯，可謂世界盃史上最大冷門之一。

以這場賽事的內容，阿根廷的主場狀態不似太好。美斯（Messi）、迪馬利亞（Di María）和迪保羅（De Paul）的水平都跟去年贏得美洲國家盃時有一段距離。去年美洲國家盃時，阿根廷還有一枚重要棋子：盧斯素（Giovani Lo Celso）。他當時在左路的發揮為球隊的推進貢獻不少，變相也減輕了美斯的負擔。

今屆賽事盧斯素因傷未有入選大軍，阿根廷進攻上的推進顯然就更依賴位置偏右的迪保羅。當然，柏列迪斯（Paredes）的低沉演出也有責任。在防守方面，沙地阿拉伯攻入的兩球也暴露了阿根廷近代守衛個人能力未去到世界一線水平的問題。

RTS8BT5K
Photo Credit: Reuters/ 達志影像
盧斯素（Giovani Lo Celso）

沙地阿拉伯的高位防守

沙地阿拉伯沒有不踢前場壓迫，但靠高位防線而只失一個十二碼球，這個安排是成功了。

高位防線令美斯難以在接近沙地球門位置控球。而且沙地阿拉伯防守球員普遍速度不錯。即使對方以高空球使防線不得不向後移，沙地球員轉身回追時總是可以順利補位。

更值得一讚的是，無論是早段因魯莽輸掉十二碼落後一球，還是反超前後，沙地球員仍然堅持執行相關部署。

而在三支西亞球隊中，沙地阿拉伯球員用球時的信心是最好的。即是是上半場落後時，球員亦顯然知道自己在控球和無球時的角色是甚麼。在賽前的心理準備上，主帥勒納爾（Hervé Renard）似乎做得不錯。

RTSDF5UU
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

新越位系統的啟示

無可否認的是，沙地能全取三分有運氣的成份。但阿根廷三個因越位而被判作廢的無效入球，也可能為新的越位系統對足球的變化帶來一些啟示。

三次越位的判決，起碼有兩個十分不明顯。如果沒有新的所謂半自動系統，這些球可能會被視為平排（就算是有VAR）或者是因為不肯定而將利益歸於攻方。

守方要佈越位陷阱，身體很可能向對方球門方向前傾。而攻方球員要早著先機接應傳送，身體又會向對方球門前傾。在新系統的監測下，這「一出一入」被判定為越位的機率，可能會比往日高。

VAR應可大量減少防守角球時的拉衫行為。這套新系統可能也要讓攻擊球員重新思考如何掌握入楔的時機了。

AP22326381691259
Photo Credit: AP/ 達志影像
拿奧達路馬天尼斯入球被判越位。

（標題為編輯所擬，原標題為「就阿根廷不敵沙地阿拉伯的三點觀察」；本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯︰Alvin
核稿編輯︰Alex


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。