2022世界盃：被沙特破3年不敗身，阿根廷該懷念的一個人

阿根廷迷應掛念一個人

逾3年不敗的阿根廷落筆打三更，竟在世界盃首戰不敵沙地阿拉伯，可謂世界盃史上最大冷門之一。

以這場賽事的內容，阿根廷的主場狀態不似太好。美斯（Messi）、迪馬利亞（Di María）和迪保羅（De Paul）的水平都跟去年贏得美洲國家盃時有一段距離。去年美洲國家盃時，阿根廷還有一枚重要棋子：盧斯素（Giovani Lo Celso）。他當時在左路的發揮為球隊的推進貢獻不少，變相也減輕了美斯的負擔。

今屆賽事盧斯素因傷未有入選大軍，阿根廷進攻上的推進顯然就更依賴位置偏右的迪保羅。當然，柏列迪斯（Paredes）的低沉演出也有責任。在防守方面，沙地阿拉伯攻入的兩球也暴露了阿根廷近代守衛個人能力未去到世界一線水平的問題。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 盧斯素（Giovani Lo Celso）

沙地阿拉伯的高位防守

沙地阿拉伯沒有不踢前場壓迫，但靠高位防線而只失一個十二碼球，這個安排是成功了。

高位防線令美斯難以在接近沙地球門位置控球。而且沙地阿拉伯防守球員普遍速度不錯。即使對方以高空球使防線不得不向後移，沙地球員轉身回追時總是可以順利補位。

更值得一讚的是，無論是早段因魯莽輸掉十二碼落後一球，還是反超前後，沙地球員仍然堅持執行相關部署。

而在三支西亞球隊中，沙地阿拉伯球員用球時的信心是最好的。即是是上半場落後時，球員亦顯然知道自己在控球和無球時的角色是甚麼。在賽前的心理準備上，主帥勒納爾（Hervé Renard）似乎做得不錯。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

新越位系統的啟示

無可否認的是，沙地能全取三分有運氣的成份。但阿根廷三個因越位而被判作廢的無效入球，也可能為新的越位系統對足球的變化帶來一些啟示。

三次越位的判決，起碼有兩個十分不明顯。如果沒有新的所謂半自動系統，這些球可能會被視為平排（就算是有VAR）或者是因為不肯定而將利益歸於攻方。

守方要佈越位陷阱，身體很可能向對方球門方向前傾。而攻方球員要早著先機接應傳送，身體又會向對方球門前傾。在新系統的監測下，這「一出一入」被判定為越位的機率，可能會比往日高。

VAR應可大量減少防守角球時的拉衫行為。這套新系統可能也要讓攻擊球員重新思考如何掌握入楔的時機了。

Photo Credit: AP/ 達志影像 拿奧達路馬天尼斯入球被判越位。

（標題為編輯所擬，原標題為「就阿根廷不敵沙地阿拉伯的三點觀察」；本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁）

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責任編輯︰Alvin

核稿編輯︰Alex