2022/11/25,
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菲律賓警察涉嫌在掃毒行動中實施酷刑並捏造證據，馬尼拉法院罕見定罪

菲律賓警察涉嫌在掃毒行動中實施酷刑並捏造證據，馬尼拉法院罕見定罪
圖為2021年6月時，毒品戰爭受害者的親屬拿著被親人的照片，向前菲律賓總統杜特蒂表示抗議。Photo Credit：Reuters / 達志影像

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2017年8月時，一名19歲青年Carl Angelo Arnaiz和14歲的Reynaldo De Guzman被通報失蹤，幾天後，兩人被發現身亡。之後兩名菲律賓警官佩雷斯和阿奎利塔因此被控犯下謀殺和實施酷刑的罪名，以及為Arnaiz和De Guzman的死亡捏造證據。隨後，佩雷斯和阿奎利塔也被菲律賓國家警察開除。

菲律賓法院在23日公開的判決書中，罕見判處一名涉嫌在2017年、前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）時期進行掃毒行動「毒品戰爭」（drug war）時，對受害者實施酷刑並捏造證據的警察佩雷斯（Jefrey Perez）兩項無期徒刑。

Rappler》以及《詢問者報》報導，2017年8月時，一名19歲青年Carl Angelo Arnaiz和14歲的Reynaldo De Guzman被通報失蹤，幾天後，兩人被發現身亡。大馬尼拉城都會區加洛坎市（Caloocan）警察佩雷斯和阿奎利塔（Rocky Arquilita）因此被控犯下謀殺和實施酷刑的罪名，以及為Arnaiz和De Guzman的死亡捏造證據。隨後，佩雷斯和阿奎利塔也被菲律賓國家警察開除。

不過，阿奎利塔已於2019年4月死於肝炎，當時仍在其受審期間；佩雷斯則在此次判決中，被處兩項無期徒刑、取消其公職資格，以及需對兩名被害者繳納罰款。

美聯社》指出，菲律賓馬尼拉城市加洛坎（Caloocan）主審法官Rodrigo Pascua在一份11月10日做出的判決中指出，「（警察）捏造證據是為了將Arnaiz描述為一名罪犯⋯⋯而他的死是警察合法行動導致的結果。」

加洛坎法院表示，佩雷斯對受害者處以酷刑，並在Arnaiz身上放置裝有大麻葉和甲基安非他命的塑膠袋和一把左輪手槍，以捏造證據。一份警方報告也指稱，Arnaiz是死於槍殺，De Guzman的屍體則被發現有刀傷。

報導指出，2017年，一名17歲少年桑托斯（Kian delos Santos）在毒品戰爭行動中因被警方殺害而受到矚目；2018年時，加洛坎的法官因而判處三名警察無期徒刑。這是首次對參與毒品戰爭的執法人員定罪。

《美聯社》報導，在杜特蒂實施「毒品戰爭」期間，有超過6200人於警察行動中喪生。不過，菲律賓警方否認其殺害行為是在處決受害者，並辯稱是因為毒品嫌疑人頑抗拒捕，警察當局才採取自衛行動。

菲律賓國際特赦組織也在臉書上表示，「我們並不滿意。（這起判決）微不足道⋯⋯必須追究那些鼓動警方實施酷刑、殺害和偽造證據的人的責任，而不僅僅是判處低級別的警察。」

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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