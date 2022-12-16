「皮下注射藥物」使用要點：生長激素、胰島素、瘦瘦針怎麼打？

在兒童內分泌科，有許多荷爾蒙相關藥物因為藥物成分結構的特殊性質，給藥途徑常常需要透過皮下注射，讓藥物能良好吸收並穩定發揮其效果。使用較多、也較廣為人知的幾種藥物包含「胰島素」、「生長激素」與「類升糖素胜肽-1受體促效劑（GLP-1 receptor agonist）（俗稱減肥針、瘦瘦針）」。

Photo Credit: 照護線上

皮下注射藥物給藥裝置

林口長庚醫院兒童內分泌科邱巧凡醫師指出，大多數上述藥物，近年都以「筆型針」設計為主流。傳統以空針筒抽取玻璃瓶藥劑的方式已經逐漸被筆型針取代。相較於傳統方法，筆型針有許多優勢，包含操作時間短、步驟簡單、操作方便、劑量拿捏精確等。

另外，近幾年還有「無針注射器」的產品，透過高壓噴射原理，使藥物不須透過針頭即可進入皮下組織，目前適用於胰島素注射。

注射部位

皮下注射的部位包含：腹部、臀部、上臂、大腿外側。

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這些部位在藥物吸收速度上略有差異，分別如下：

吸收速度最快的部位： 腹部

吸收速度其次為： 上臂

吸收速度較慢： 大腿、臀部

其他會影響藥物吸收速度的因素還包含：

運動：剛剛運動完的一側肢體由於血流增加，藥物吸收速度也會加快。 溫度：較高的溫度，藥物吸收速度快；較低的溫度，藥物吸收速度較慢。（例如泡溫泉、熱水澡、按摩後） 注射部位深淺：注射太淺，未到皮下組織，容易產生疼痛感，藥物吸收速率也較差。注射太深，進到肌肉層，會加速藥物吸收速率。

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邱巧凡醫師表示，基於上述對於藥物吸收速率的影響因素，在需要藥物快速或稍晚發揮功效的情境下，或當觀察到藥效發揮不如往常時，這樣的因素考量就相當重要。

皮下注射藥物使用要點

許多皮下注射藥物平時都是需要冷藏保存的，若剛從冷藏取出便立即注射，由於溫度較低，注射時疼痛感較明顯。建議可以提前拿出來，待溫度稍微回升，再執行注射。

務必養成習慣，每次注射前都要先確認藥物名稱、有效期限、劑量，並檢查藥水是否有雜質、變色、混濁等異常。注射時避開感染、發炎、纖維化、凹陷、脂肪增生等處，以免影響藥效。

務必確實做好「注射部位」及「注射筆針頭銜接處」的清潔消毒。針頭完全插入至注射部位後，再按壓注射按鈕。輸注後在原處停留6~10秒，再拔出針頭，確保完全輸注並避免藥水洩漏。

注射部位要輪替，避免施打同一部位，造成腫塊的形成，影響藥物吸收。針頭拔出後，輕壓注射處至不再出血即可。注射部位「不要揉」，否則容易因此拉扯到皮下微血管造成出血或瘀青。

記得不與其他人共用針頭、筆型針，針頭也不要重複使用。使用後的針頭請用「有瓶蓋」「堅硬不易被刺穿」的容器盛裝，並於容器標示清楚「內含廢棄針具」，栓緊瓶蓋，帶回原就診醫療院所或有「居家廢棄藥物檢收站」標章的社區藥局回收處理。

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配合醫囑指示正確使用藥物，並掌握以上皮下注射藥物的注射要點，相信能讓藥物更加穩定且安全地發揮其最佳療效。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航