覺得自己笑起來牙齒不好看，看牙醫有辦法解決嗎？

文：郭彥君醫師

照著鏡子，就是覺得牙齒不好看，可是也不知道問題出在哪，這時候就該把問題丟給你／妳的牙醫師了。因為笑容是需要專業分析的，從雙眼水平線與臉中線比對「牙齒的位置」、「牙齒的比例」、「牙齒的齒色 」，以及「露出牙齦的多寡」，透過數據分析將心中疑問一一解答。原來，笑容是可以改變的。

投資笑容

經過2020的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）洗禮，2022年末回顧今年最夯的主題我認為是「投資」：各式各樣的投資教學課程火熱進行中，但是有沒有一種投資保證賺錢絕不賠錢的呢？有嗎？有的話還不歐印（all in）？

可是身為一位牙醫師，我今天要介紹各位一檔只賺不賠的投資，就是——投資自己的「笑容」。

比起生氣，哭喪，我們應該都比較喜歡看到他人的笑容吧？因為「笑容」有神奇的魔法，可以拉近人與人的距離，讓人心情放鬆下來，所以也常聽到「笑起來很好看」這樣的讚美詞對吧？

Photo Credit: 品味牙醫師心底話 許多明星藝人都曾經整過牙齒，如湯姆克魯斯、鞏俐等。

開心的時候、聽到笑話的時候，是什麼讓我們反射性地手就舉起來半掩著笑容呢？或者從來不敢張口大笑只能微笑呢？是不是不想讓人看到牙齒？哎呀，多麼可惜呀，無法盡興的開懷大笑，也無法讓人看見大方的笑容。

「笑容」除了彎彎的眼睛，上揚的嘴唇，還有一個不可或缺的要素——牙齒。白白淨淨的牙齒，整齊地排列，與紅唇相伴的微笑曲線，這是每個人都可以擁有的權利。擁有一口美麗大方的笑容不只是讓人更愛自己，更是對自己最好的投資，一生受用。

陶瓷貼片的美學考量

一、牙齒的位置：中線

我們可以照照鏡子或者是自拍看看自己的鼻子跟下巴的連線，如果是一直線的話，恭喜你，你很正；這時候我們再看看兩顆門牙的中間是不是在鼻子連線上呢？是的話，再度恭喜，你超正！

為什麼這麼說呢？因為鼻子跟牙齒都要這麼標準的連線其實很少見。那既然那麼少見的話，為什麼我們不會常常覺得別人牙齒歪歪的呢？

答案揭曉：因為視覺上的錯覺，只要門牙連線跟鼻子的連線大致平行，就不會顯得很突兀。所以，發現自己牙齒不那麼「正」的時候別灰心，只要些微調整門牙的「方向」可能就會有令人驚豔的效果喔。

二、牙齒的比例：形狀

做牙齒貼片時，牙齒的形狀（peg lateral, spacing）也會有影響。

有些人天生側門齒會非常小顆，因為牙齒較小顆甚至會有明顯牙縫出現影響美觀，這種情況也適合以貼片來調整過小的牙齒型態，而且可能不需要磨牙齒就可以做到。

Photo Credit: 品味牙醫師心底話 因為兩顆側門牙天生小顆，所以不磨牙做貼片。（案例提供：郭彥君醫師）

三、牙齒的顏色：美白

以現代審美觀來說，普遍還是喜歡乾淨、潔白的齒色，通常冷光或者居家美白就可以達成令人滿意的效果。但是有一種情況：「天生的四環黴素染色」，一般美白是無效的，這時候美白貼片就是解答了。

四、牙齒露出量：多寡

告訴你一個小秘密當我們發呆的時候，自然露出的門牙其實偷偷顯露了我們的年齡，從年輕到熟齡，上排牙齒露出量（incisal show）會越來越少，所以單單調整牙齒的長度， 就可能看起來年輕十歲喔。

在牙醫診所做陶瓷貼片的保障

牙齒貼片是需要非常精密的治療計畫分析，以及高技術的牙科治療項目，需要相對應的費用。但網路上似乎出現標榜低價的美牙工作室在進行牙齒貼片的業務，甚至盜用正規牙醫診所分享的術前術後照片作為廣告吸引人。除了沒有醫師執照執行醫療行為，更重要的是牙齒一但被動過了，凡走過必留下痕跡， 往往得到的成效與廣告照片相差甚遠，甚至牙齒又酸又痛、牙齦又紅又腫的， 太可憐了。

當牙齒需要醫師的時候，千萬要選擇正規的牙醫診所，給自己一個保障。如果有選擇障礙，也可以諮詢第二甚至第三意見，多聽幾位醫師的評估，對於治療的選擇以及信心都一定有幫助。

Photo Credit: 品味牙醫師心底話 案例提供：郭彥君醫師

本文經品味牙醫師心底話授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航