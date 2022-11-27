黑醋栗、芭樂味、辛香料⋯⋯可以用一般人聽得懂的語言來描述葡萄酒嗎？

文：林才右（萊特）

怎麼樣的分享才是可以引起共鳴的呢？

用聽眾可以聽得懂的詞彙，像是一款酒的酸度很高，如果你說「酸度很高」，對方接受到的可能是負面的印象，但其實你想表達的是這款酒具有綠色檸檬的酸度，而不是柑橘類的酸度，或遠遠高於優格的酸度（想要說明這款酒未經過乳酸發酵）。所以在推薦這款酒時，可以用我們熟悉的水果來找到共鳴，就像是綠色檸檬這樣。

香氣上的描述也是如此，像我們在喝紐西蘭的Sauvignon Blanc時會形容具有濃烈的芭樂味，某些炎熱的年份會形容像是放久的珍珠芭樂，某些涼爽的年份會形容像是爽脆的水晶芭樂，這些形容對我們台灣人是再熟悉也不過了，但對於很多歐美人士，可能一輩子沒吃過芭樂，會根本不知道這是什麼氣味。

就像是我們看一些葡萄酒後方酒標的敘述時，會看到黑醋栗、榲桲等水果的氣味形容詞，對於我們這些生長在台灣的人，也會丈二金剛摸不著頭腦了！

要訓練葡萄酒的表現力，當然先決條件是要能感受到更多層次的香氣，然後是培養更多的詞彙庫來形容，或說累積更多的生活經驗來描繪。

好比神之雫漫畫裡面在形容酒款，大多以意境來描述，或是藝術繪畫之類，讓人們的腦中有栩栩如生的畫面。

像是第一集在形容1982的Chateau Mouton Rothschild就用了米勒的代表作——「晚鐘」：那瓶葡萄酒就是在感恩大地的恩惠，也就是跟風土條件的名作相互輝映......讀到此處，葡萄酒不再僅僅是單純的飲品了，似乎也是一樣藝術品了。

的確，他的價格就是藝術品的價格！

神之雫漫畫的成功靠的是表現力，其實很多品酒師或是釀酒師能夠擄獲人心靠的也是表現力，像是Robert Parker以及Gaja等，可以把一瓶酒，透過品飲者可以聽得懂的語言來傳達他的內涵。

這邊的語言，指的是共同領域的語言，像是藝術、音樂、建築或是任何與你的聽眾引起共鳴的交集，像是女性或是愛情「這瓶粉紅酒就像是鄰家女孩那樣的清新可人」、「這酸酸甜甜的滋味讓我想起的初戀的時光」這類的形容，可能會讓品飲者對於酒款有截然不同的印象了吧！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航