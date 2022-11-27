黑醋栗、芭樂味、辛香料⋯⋯可以用一般人聽得懂的語言來描述葡萄酒嗎？
我們想讓你知道的是
有些葡萄酒後方會看到黑醋栗、榲桲等水果的氣味形容詞，對於我們這些生長在台灣的人，可能無從想像味道。然而像神之雫漫畫裡面形容酒款時，大多以意境來描述，或是藝術繪畫之類，讓人們的腦中有栩栩如生的畫面......
文：林才右（萊特）
怎麼樣的分享才是可以引起共鳴的呢？
用聽眾可以聽得懂的詞彙，像是一款酒的酸度很高，如果你說「酸度很高」，對方接受到的可能是負面的印象，但其實你想表達的是這款酒具有綠色檸檬的酸度，而不是柑橘類的酸度，或遠遠高於優格的酸度（想要說明這款酒未經過乳酸發酵）。所以在推薦這款酒時，可以用我們熟悉的水果來找到共鳴，就像是綠色檸檬這樣。
香氣上的描述也是如此，像我們在喝紐西蘭的Sauvignon Blanc時會形容具有濃烈的芭樂味，某些炎熱的年份會形容像是放久的珍珠芭樂，某些涼爽的年份會形容像是爽脆的水晶芭樂，這些形容對我們台灣人是再熟悉也不過了，但對於很多歐美人士，可能一輩子沒吃過芭樂，會根本不知道這是什麼氣味。
就像是我們看一些葡萄酒後方酒標的敘述時，會看到黑醋栗、榲桲等水果的氣味形容詞，對於我們這些生長在台灣的人，也會丈二金剛摸不著頭腦了！
要訓練葡萄酒的表現力，當然先決條件是要能感受到更多層次的香氣，然後是培養更多的詞彙庫來形容，或說累積更多的生活經驗來描繪。
好比神之雫漫畫裡面在形容酒款，大多以意境來描述，或是藝術繪畫之類，讓人們的腦中有栩栩如生的畫面。
像是第一集在形容1982的Chateau Mouton Rothschild就用了米勒的代表作——「晚鐘」：那瓶葡萄酒就是在感恩大地的恩惠，也就是跟風土條件的名作相互輝映......讀到此處，葡萄酒不再僅僅是單純的飲品了，似乎也是一樣藝術品了。
的確，他的價格就是藝術品的價格！
神之雫漫畫的成功靠的是表現力，其實很多品酒師或是釀酒師能夠擄獲人心靠的也是表現力，像是Robert Parker以及Gaja等，可以把一瓶酒，透過品飲者可以聽得懂的語言來傳達他的內涵。
這邊的語言，指的是共同領域的語言，像是藝術、音樂、建築或是任何與你的聽眾引起共鳴的交集，像是女性或是愛情「這瓶粉紅酒就像是鄰家女孩那樣的清新可人」、「這酸酸甜甜的滋味讓我想起的初戀的時光」這類的形容，可能會讓品飲者對於酒款有截然不同的印象了吧！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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桃園商圈學：老舊店面華麗轉身，空間改造、品牌再設計促進商圈活力
我們想讓你知道的是
有別於其他縣市，桃園市政府深入輔導商圈及店家來翻轉商圈。從推動精緻化的「星級友善店家認證」、商圈顧問輔導諮詢、多元行銷推廣，並以行銷主題節慶活動帶動商圈特色元素，形塑城市形象；對商圈店家深入輔導，多年來也進行了「店面的華麗轉身x店家改造」。
店面的華麗轉身x店家改造
桃園市政府經濟發展局自107年開始推動商圈店家改造相關計畫，已經推動5個年度，累計輔導58家店家改造，為六都中輔導、改造店家數量最多。改造過程由專業團隊挖掘有故事的老店家，透過「空間」改造及「品牌」再設計，打造全新店家形象；同時，積極輔導店家改造其實也在形塑商圈街區亮點，展現在地特色。改造之後，消費者滿意度及回訪率大幅提高，多數受輔導店家消費者滿意度高達90%、營業額更是往上增加2-3成。
而今（111）年店家改造也輔導包含7個商圈共14店家，改造經費由店家自籌50%，市府補助50%。透過市府的推動，期待店家能從軟、硬體雙軌並進優化轉型，提供消費者更優質的逛購體驗！本次改造店家包含「双霖茶莊」、「平鎮區農會宋屋辦事處」、「林永方點線麵食館」、「阿囡陶器」、「胖菓子」、「粉紅蛙仙草奶凍之家」、「蛋金固烘焙坊」、「富恩好食」、「黑山銀花」、「愛的爆爆」、「愛寶童裝舖」、「新元香業」、「新百王餐廳」、「潤米roomy-米饅頭、貝果專門店」。從服飾店的門面空間設計轉換、餐飲業的品牌與空間優化，再到傳統產業、文創手作等領域，店家將整體形象設計與空間機能優化改造後，不僅讓消費者耳目一新，也提升了實體服務所需的空間機能。
店家成果發表會
轉變的過程中，有店家笑著表示許多老客人因為空間改造的太美還以為走錯了地點！在舊雨新知的奔相走告下，生意也更加興隆。為紀錄店家們改造前後的差異，更舉辦「華麗轉身x店家改造 成果發表會」，由市長頒贈店家們意喻生意興隆的盆栽，祝福店家們能再華麗轉身後一鳴驚人、鴻圖大展；同時今年度新獲選認證的48家桃園市星級友善店家，也於發表會中頒發認證。
桃園市積極輔導超過50店家改造、累積認證友善店家百間，都是希望優化消費者體驗，促進商圈經濟，更將地方商圈軟實力再次升級，也期待民眾在這適合出遊散步的秋冬交會之際，到桃園一探究竟。
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本文章內容由「桃園市政府經濟發展局」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。