TNL+ 2022/11/26,
影劇

Netflix《王冠》第五季：英國皇室遭遇最險惡的十年，用優雅緩慢的步調帶出衰敗本質

Netflix《王冠》第五季：英國皇室遭遇最險惡的十年，用優雅緩慢的步調帶出衰敗本質
Photo Credit: 《王冠》

我們想讓你知道的是

Netflix影集《王冠》來到第五季，破除過往10年一季的週期，這季僅著重在1990年代，從皇家遊艇棄用到威爾斯王子與黛安娜王妃婚姻不順遂，帶出英國皇室所面對的種種衰敗徵象與存在危機。

（內文涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

網飛知名影集《王冠》堂堂進入第五季。2021年，《王冠》第四季獲得五項艾美獎，各方面可說是展現劇集以來的最高強度。第五季在演員全面換血的狀態下，表現能否超越第四季，自然也是影迷的焦點。

而隨著《王冠》第五季釋出，也能看出即使演員班底改變，但第五季的水準絲毫不輸給第四季。由於《王冠》的故事時間軸，每季大多是以十年為界線，第四季走到1980年代，而第五季也進入1990年代。

這十年對英國王室可說是最險惡的十年，對英國女王伊莉莎白二世，也是人生充滿最多打擊的十年。而編導如何選擇呈現這十年，也就決定了第五季的高度。

根據史實，1990年代英國皇室發生了諸多危機。伊莉莎白二世在1992年的就職40周年時就曾提到「1992年真的是非常可怕的一年」。這個階段，她的三個子女全都婚姻決裂，英國工黨長期執政下，英國人民對皇室日益厭惡，並打算廢除君主制。

查爾斯、戴安娜、卡蜜拉三人的感情糾葛終於結束，黛安娜選擇對《BBC》講述婚姻危機，使皇室蒙羞。溫莎城堡也發生了大火，使英國皇室陷入混亂。

1997年黛安娜王妃車禍而死，英國女王對外絲毫沒表態，也引發英國人民極大的質疑與批判（這段故事曾拍成不少影視作品）。相較第四季英國女王面對柴契爾時期的國際局勢挑戰，90年代無疑是英國皇室最艱困的時期。觀眾也想看劇集如何呈現。

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