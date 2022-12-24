【一圖看懂】疫後百貨公司營收創新高，2022年可能是台灣實體零售業復甦的一年
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在2022年，服飾、百貨、家俱家飾、美妝藥局成長率創下近10年新高，而原本因疫情受益的產業規模成長卻開始趨緩，其中，由於大型集團有較高的風險抵禦能力，也使疫情意外成為零售產業走向集中化發展的強力催化劑。
2022年受惠於全球疫情趨緩、各國市場解封，實體零售業迎來報復性消費的復甦訊號。2022年前三季台灣實體零售業規模年增幅高達8.68%，不僅高於同期電商產業7.54%的成長表現，更是2004年同期以來實體零售業最高成長率，寫下18年來新高。
2019年後受疫情影響，導致多項零售業別規模劇烈變化，產業版圖加速移動，構成台灣零售產業地殼變動活躍時期。未來流通研究所提出「2022台灣綜合零售&電商產業地殼變動」，分析近10年主要零售次產業別規模變化，並歸納重點事件，做為觀測產業長期趨勢變化之重要參考。
整體實體零售業復甦：服飾、百貨、家俱家飾、美妝藥局成長率創下近10年新高
2022年受惠於疫情趨緩、市場解封，全球實體零售業普遍迎來報復性消費的復甦訊號。各實體零售業別中，以服飾專賣、百貨公司、美妝藥局、家俱家飾零售業成長表現最為亮眼：
- 服飾專賣
服飾專賣業近10年成長趨勢平緩，疫情期間更連續兩年陷入衰退。不過，2022年在報復性消費推進下，前三季產業規模強勢年增25.73%，推估全年營業額將首度突破新台幣3000億元，成為各實體零售業別中最耀眼的通路類型。
例如UNIQLO疫情期間仍持續於全台開展新店，同屬迅銷集團的GU及加拿大知名瑜伽服飾品牌lululemon亦於疫情下積極展店；美式休閒品牌A&F與副牌Hollister Co.、瑞典品牌COS（H&M旗下高階副牌）均於2022年首度進入台灣；本土平價服飾品牌NET近年更朝向加速展店、店鋪大型化發展，疫情下仍啟用台北最大NET門市忠孝旗艦店，全年營收近80億元。
- 百貨公司
百貨業於疫情期間嚴重受挫，導致2020年首度為便利商店超越，失去台灣規模最大綜合零售業別寶座。
不過，2022年百貨業迎來疫後復甦曙光，前三季營業規模在連續兩年同期衰退的基礎上大幅成長22.19%，加上第四季營收受惠於各百貨業者周年慶亮眼經營表現，預估全年規模將首度突破新台幣3800億元，不僅創下歷史新高，更有機會重返全台第一大綜合零售業別冠軍寶座。
代表性業者中，遠百集團2022年前三季營收年成長率達4.14%，誠品生活更高達20.43%。
- 美妝藥局
2022年前三季營業規模快速反彈，年增9.55%。預估全年產業規模將首度突破新台幣2000億元，寫下歷史新高，其中寶雅及大樹藥局2022年前三季分別年增12.67%及30.95%。
- 家俱家飾
家俱家飾零售業規模自2007年後持續衰退，不過疫情期間受惠於各式居家生活用品採購需求提升，迎來逆勢擴張契機。2022年前三季家俱家飾業規模年增12.15%，預估全年將重回新台幣2000億元。
疫情受益產業規模成長趨緩：電商、3C家電、量販、超市漲幅回落
部分於疫情期間意外受益、帶動規模大幅增長的業別，2022年受到基期墊高、市場提前消費等因素影響，成長幅度出現顯著回落，其中以電商業、3C家電零售業、量販&超市業最為明顯。
- 電商產業
台灣電商產業於2020及2021年增幅高達16.09%及18.33%，凌駕於其他各類型零售次產業別。
不過，2022年前三季電商產業成長率大幅縮減至7.54%，低於同期間實體零售業8.68%的成長水準外，也寫下電商產業自2017年來的新低成長紀錄。代表性業者中，富邦媒體（momo購物）2022年前三季累計營收年增率自32.25%降至16.43%，創業家兄弟（生活市集、松果購物）營收更衰退36.27%。
疫情期間因消費模式轉變而創造出的電商紅利與新增線上消費族群，是否能夠留存並轉化為產業持續擴張的長期基礎，成為觀測電商產業後續發展的關鍵所在。
- 3C家電
3C家電專賣零售業規模長期持續衰退，不過，疫情期間遠距辦公及線上教學趨勢使3C設備&家電器具採購需求顯著增長，帶動2020及2021年3C家電專賣零售業營收分別年增1.04%及11.82%，中止2012年後連續8年下滑的產業走勢。
2022前三季3C家電專賣零售業規模增幅雖已自2021年同期的8.73%縮減至4.95%，但仍為2006年後次高成長幅度（僅次於2021年）。疫情帶來消費商機為短期市場榮景或產業長期趨勢變化，仍值得持續觀察。
- 量販與超市
量販與超市業歷年成長力道穩健強勁，至2021年兩項產業規模均已連續正向成長超過17年外，疫情期間更因受惠於民生物資囤購熱潮，帶動營收成長率持續攀高。2020年量販與超市業分別年增8.86%及10.67%，創下近20年新高。
不過，受到高基期影響，2022年前三季量販與超市業營收年增幅已回落至2.72%及2.04%。但在大型領導業者積極展店布局推進下，整體產業仍處於持續擴張的生命週期階段。
疫情驅動零售業邁向集中化：中小型獨立門店撤離，大型連鎖集團加速擴張
2022年疫情管制放寬後，線下消費顯著回暖，「實體復甦」成為零售業發展主軸。不過，疫後復甦的商業機會並非雨露均霑地普及於產業各層級角落。更顯著的產業趨勢及結構變化為大量中小型獨立門店於疫情期間撤離市場，所形成的市場缺口則由資本實力豐沛、疫情下逆勢擴張的大型連鎖零售集團填補。
以服飾專賣零售業為例，在2022年前三季產業銷售規模增長25.73%、創下歷史新高紀錄的同時，門店數量與2019年底相較卻減少近1500家，衰退幅度約8.6%，反映出的是眾多中小型服飾專賣業者正縮減營業規模或退出市場。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。