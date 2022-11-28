德國病毒學家：習近平完全清楚，中國開放前必須達到西方國家的疫苗接種水準

文：德國之聲中文網（根據Zeit等報導）

德國今年一連經歷了4波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，柏林夏利特醫學院病毒研究所所長德羅斯騰（Christian Drosten）認為，這恰恰是疫情結束大流行（Pandemie）的訊號，因為每一波都不穩定，很快受到阻攔，人際傳播指數R值降到了1以下，即每個病毒攜帶者再傳染的不到一人。

在接受德國《時代周報》採訪時，德羅斯騰說，對病毒而言，這一情形大為不妙；對人類卻是一個好消息。病毒不太可能通過幾番變種再來擺布人類命運。目前在德國主要流行兩個變種，BF.7和BQ.1.1。前者同BA.5很相似，針對它，德國大部分居民已通過接種疫苗獲得了很好的保護。如果後者佔上風，今年冬天則可能再次經受考驗。

即便如此，德羅斯騰相信，病毒不會帶來很大危害，「在進化過程中，它無法返回原地，它有點被定格鎖住了，只能做些改善調整，我敢說，不久的將來，它的毒性也將減少。」

德羅斯騰認為，病毒為擺脫這一境況，繼續生存，只能通過在可能的地方大量繁殖，以「革命」的方式重返人類並造成傷害。他說，目前他最感到憂慮的地方是中國。「傳染多的地方，也是病毒發展最好的地方。而這個地方可能不久後是中國。全球的免疫情況分佈很清楚，工業國家接種疫苗達到免疫，貧窮國家通過多次感染達到免疫。但中國不是這個情況。我不能排除在中國病毒出現零星進化的現象。可能不會立刻發生，也可能很長時間內不發生，但病毒就在角落裡存在著。這樣的話，現在的變種將疫情帶入流行病（Epidemie）階段。」

中國開放前必須達到歐洲接種疫苗的水準

在出現了Omicron變種之後，許多接種了疫苗的人也被感染。有些人就此得出印象，疫苗效力不大。德羅斯騰反駁說，必須特別明確指出，疫苗絕對能夠保護不致重症以及死亡，這對Omicron也一樣，並且這種保護效力是持久性的。

他進一步強調，「Omicron不造成嚴重傷害的說法，是極大謬誤。Omicron浪潮沒有造成很大傷害，不是因為這一病毒毒性降低，而是接種疫苗的緣故。有關這一點，我們在香港看到，很多沒有接種疫苗的人死於Omicron BA.1。接著人們採取了嚴厲措施，迅速阻斷傳播鏈。」

德羅斯騰接下來談到中國抗疫政策的兩難之處，他說，「習近平完全清楚，他不能讓病毒放任傳播，在這樣做之前，中國老百姓必須達到我們這裡的接種疫苗水準。」

再次感染新冠病毒的風險有多大？

德羅斯騰說，這類風險將越來越小。一種新病毒攻擊成年人，後者免疫系統會產生無法預測的免疫反應，我們在新冠後遺症病人那裡看到這種情況。但到了局部流行傳染階段，病毒首先將攻擊兒童，兒童的免疫反應同成年人不一樣。新冠病毒在這一點上也不例外。來自卡達的數據顯示，感染過一次的人，將在一年半之內不再被同一變種感染，6至7個月內不會被另一變種感染。成年人傳染的概率將持續降低。

同中國的合作今後會越來越難

採訪最後談到科學領域的國際合作。記者說，新冠疫情開始時，中國方面很快分解出Sars-Cov-2的序列，並發布在科學交流平台。但隨著政治陣營的建立和鞏固，各國科學家還能否正常交流？

德羅斯騰對此給予了悲觀的回答。他以俄羅斯為例說，「我們與莫斯科的一家研究機構進行了多年的合作。他們採集野生動物、昆蟲以及人體樣本，我們則在數據分析時給予支持，這樣，我們對俄羅斯傳染病毒的概況有所掌握，但現在，這塊呈現出空白。在預防全球流行病方面，同中國展開這種形式的合作，今後會越來越難。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航