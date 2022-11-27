作文老師：看曾寶儀主持金鐘獎的說話技巧，學習「SCRIPT」腳本寫作法
我們想讓你知道的是
說話與寫作其實有緊密的關聯：從Spotlight「找亮點」，到善用「專屬關鍵詞」與「問答法」的Toss and catch，57屆金鐘獎一大亮點的「主持人曾寶儀說話技巧」，其實完美體現了「SCRIPT」腳本寫作法。
超人們！面對高三連環考，已經考到焦慮不已的你，來吧！「考焦吐司」咬一口，花五分鐘閱讀國寫測驗懶人包，讓你立刻多一級分。
上次看完降落！降落的九天玄女金鐘獎開場影片，學到影響寫作最重要的「架構」思維。
接下來，我們來學57屆金鐘獎頒獎典禮另一個亮點，那就是「主持人曾寶儀的說話技巧」，不要懷疑！先學會「說話」，後學會「寫作」，兩者間有緊密的關聯唷！
今天，繐綺老師要用「SCRIPT」腳本寫作法，帶大家快速學習寫作思維吧！
S：Spotlight找亮點，善用「不起眼」也能「亮眼」
今年曾寶儀主持感動百萬人的一句話：「你用自己的專業證明，只要有好演員，就沒有角色是小角色。謝謝夏哥！」
寫作考試，最怕什麼？大多數的學生，甚至比賽高手，最常說：「沒有例子，腦袋一片空白。」
繐綺老師要分享一個重要的觀念，那就是：「沒有不能用的例子，只有不會想的腦袋。」面對寫作，我常跟學生分享「三不一沒有」法則：
不急下筆先架構；
不要對大腦說不；
不起眼也能亮眼；
沒有不能寫的題材。
面對你自己人生中，連續不斷的連續劇、迷你劇，你有沒有曾寶儀的「歸納能力」，看出入圍的五齣戲中，演員夏靖庭演出了四齣，而且角色的身分與性格截然不同。除此之外，你必須先「看得起自己」才有機會「看見有故事的自己」與「不同故事裡，不同的自己」。
你有用心「照見」自己的人生際遇嗎？
我們都以為好材料要向外求，但其實最好的材料在自己身上。只是你被教育框架給綁架了，在自己身上套上太多枷鎖，例如：「不是名言錦句不行」、「不是華辭麗藻不好」、「不是名人事蹟不配」，「不夠厲害我不要」……用了太多的「不是」與「不行」框住自己，導致你直接忽略自己的親身見聞，甚至陷入知識障的誤區，讓大腦直接屏蔽那些真實人生體驗的區塊。
現在，繐綺老師想邀請你，「先感恩很棒的自己」，再靜下來品味「三最雞尾酒」，分別是：生命裡「最喜歡」、「最感動」、「最痛苦」的人事物。
那些「深刻有感」的體驗，就是照見自己的光，那些等待被你產出的故事，正等著你挖掘出來，這過程你會更懂自己，寫文章是整理自己最好的機會，也是翻開一篇篇的「自己使用說明書」呢！
C：Creat topic創話題，善用「最壞事實」與「最好結局」
「我是今天為大家『服務』的主持人曾寶儀，大家好。我同時也是昨天『沒有得獎』的主持人曾寶儀。」
「服務」，簡單兩個字，卻恰如其分地展現「襯職」的分寸拿捏。主持人最重要的任務，是站在舞台最中央的位置，引導鎂光燈，在適當時機，打在關鍵人物身上。
「沒有得獎」，簡單四個字，曾寶儀用自己「失敗的經驗」，當作台下等待頒獎演員的「寬心解藥」，為什麼？因為坐在台下的入圍者誰不想得獎，然而現實是，獎少演員多，「大多數無法得獎的人」，都被曾寶儀這句話「照顧」到心坎裡，暗示「放鬆」、「平常心」才能真正「享受」頒獎典禮的當下。因此曾寶儀用自己昨日「最壞事實」，為接下來的「最好結局」揭開序幕。
曾寶儀巧妙地將今年入圍者可能的「最好結局」一一點名。我們聽她怎麼說：
「剛剛我們在影片說：「今年金鐘獎很殘忍啦！自相殘殺」，換個角度想，會不會像昨天一樣，也有雙蛋黃的可能性，如果這個歷史出現了，會不會茶金兩個男主角都得獎，所以郭哥跟溫昇豪，可以同時上台，讓吉桑跟KK世紀重逢呢？
如果華燈初上，楊謹華和林心如兩個去換衣服了吼，女主角都是要換衣服的，或者是劉品言跟阿季，阿季你今天真的太帥了，這個殺氣就是要來得獎的，如果他們都得獎了，光酒吧會不會在這個舞台上重新開幕呢？
還有在迷你劇集裡面，《比悲傷更悲傷的事》，一口氣入圍六個演員獎，他們可以開出兩種雙蛋黃，兩個男主角，兩個男配角，如果真的是那麼好的結局，這個悲傷的故事，就會變得非常歡樂。」
曾寶儀將「最好的結局」一一說出來，讓台下的人「感受成真」，用「送祝福」的方式，先為所有人送上「創紀錄奇蹟版」獎盃，融化在座所有人的心，也卸下緊張與心防。
接著曾寶儀又同時用「最壞事實」加「最好結局」，送給她的好友謝盈萱，我們看她怎麼說：
「我們的謝盈萱，入圍了兩個女主角，謝盈萱叫我今天在台上跟大家說，她已經入圍了七次金鐘獎，都沒有得過，請大家不要忘記，太大聲了，如果她得了兩個女主角，左手一個，右手一個，也有可能會有兩個獎金唷！」
「最壞事實」：入圍七次沒得過一次。
「最好結局」：入圍兩齣戲最佳女主角，又同時雙得獎。
曾寶儀用祝福語替所有入圍者獻上了最好結局的「未來示現」，當每個人心中的螢幕都播放了一遍專屬於自己的「最好結局頒獎典禮畫面」，其實在一開場，尚未頒任何一座獎盃前，每個人的心中就已經得到最好的肯定了！
轉換成寫作，當你在寫關於自己的故事時，不妨也可以嘗試將曾經發生過的「最壞事實」先寫出來，再將可能的「最好結局」想一遍，接著將想像中的畫面描寫出來，然後思考要怎麼做才能達到最好結局，就能簡單地完成關於自我探索類型的文章囉！
R：Redefine新定義，善用「偷換概念」與「雙關語」
以「講」送「獎」。善解與精準的語言，是比獎座更深入人心的「金鐘講」。
曾寶儀說：「今天第一個最大的掌聲，我想要送給全場所有這一年來辛苦的電視從業人員，謝謝你們，謝謝你們帶給台灣電視劇這一年來的美好，真的太棒了！你們知道剛剛那個片頭，是我和阿翰po影片，與三立電視台送給今年入圍最佳戲劇的五部入圍影片，小小禮物。」
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挑選高性能空氣清淨機，內行人才知道的「黃金法則」
我們想讓你知道的是
在挑選家電之前，少不了要做一番功課， 挑選高性能空氣清淨機，有什麼是內行人才知道的「黃金法則」？多看多比較，幫助你挑選到最適合的產品。
在挑選家電之前，少不了要做一番功課。正如買除濕機會看每日除濕量、買冷氣會看BTU數，在挑選適合自身環境的空氣清淨機時，該看什麼數據來判斷其清淨能力呢？
其實，AHAM（美國家電製造商協會）就針對消費者的需求制定了一套名為「CADR」的清淨空氣輸出率標準，而台灣消保處明年1⽉1⽇起也將實施新的「CASR」和省電等級「EE」法規，這也是過往市面上拿來評價空氣清淨機功效的兩項指標。
無論是「CADR」還是「CASR」都是評測空氣清淨機運作的效能，幫助消費者依照自已的坪數來選擇合適的空氣清淨機。不過，「CADR」跟「CASR」還是有一些限制，例如，效能之外、空氣清淨的品質如何？可以針對哪些污染源做過濾？為了挖掘空氣清淨機更多挑選細節，本文公開一套更細緻的空氣清淨機「黃金法則」，在能源效率之外也留意淨化質量，幫助你挑選到質量更好的清淨機。
⿈⾦法則：「質量」⽐速度和能源效率更重要
「CASR」指的是一台空氣清淨機每分鐘的「乾淨空氣提供率（Clean Air Supply Rate）」；而美國家電製造商協會AHAM制定的「CADR」值則是每小時的「乾淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate）」，主要差異僅在於以分鐘或小時計算。
而一般業界常見的CADR測試都是在只有28.5m³的狹小檢測室內進行測試，為時20分鐘、採用1個感應器、測試3種懸浮微粒，再計算追蹤該空氣清淨機過濾空氣的速度。
這樣的評測中並無法看出空氣清淨的品質，但是在真實居家環境中，過濾品質對於我們來說比起速度更為重要。下列就是對於空氣清淨品質會造成顯著影響的幾個可能原因：
- 清潔質量：是否有自動感應與過濾的功能？是否符合HEPA H13標準全機密封以防細微顆粒外洩？是否能有效且持續的消滅室內空氣中的甲醛？
- 即時響應：有多少個實時感應器偵測室內空氣狀況？是否具備甲醛感測器？是否可以偵測到小至PM0.1的空氣污染顆粒？
- 房間覆蓋率：是否有在更符合室內環境的空間做評測（如 POLAR 實驗）？是否有氣流倍增科技技術能將乾淨空氣傳送至室內每個角落？
打破三個常見迷思
其實我們日常中還有一些有關空氣品質與空氣清淨機的迷思，都會影響選購機器時常被忽略的細節。
一、CASR/CADR愈⾼意味機器愈有效？
CASR/CADR只能反應機器運作的效率，但卻無法完整的呈現淨化品質。例如，兩台數值相同的空氣清淨機，一台有做到全機密封、另一台卻密封不良，會發現一些顆粒較小的污染物可能隨著機器運作而被排放出來，導致污染物不斷累積聚集、空氣越來越髒。但若是符合 H13 HEPA 標準完全密封，就能有效將污染物牢牢鎖住、不造成二次空氣污染，防止受污染空氣繞過濾網將污染物帶回室內。
二、甲醛只存在於新房中？
很多人以為甲醛只會存在於「裝潢、油漆」等新居環境，但根據實測調查，有近45%裝潢在3~15年之久後仍可被偵測出甲醛超標情況，尤其在天氣悶熱時更會讓傢俱、建材中的甲醛開始釋放，影響使用者健康。為了有效解決此問題，空氣清淨機是否具備捕捉並消滅甲醛的功能與技術就非常重要。
三、⾼省電等級（EE）意味著物有所值？
有些廠商可能犧牲效能來符合等級，但更重要的還是效益。一台好的空氣清淨機除了看效能之外，還要留意吹出的乾淨空氣是否有效地被吹送至房間每一個角落，否則，乾淨空氣若只能圍繞在機器附近，再怎麼有效率也無益於家中的空氣品質。
以Dyson為例，他們特別與專業實驗團隊打造「POLAR實驗室」，以貼近實際家庭環境的方式在角落位置擺放空氣清淨機，由9個感應器持續收集全室空氣品質數據，確保空氣清淨機能即時自動反應，並將淨化的空氣吹送至房間內每個角落。
多方面評估效能與品質，選購最符合需求的黃金空氣清淨機
綜合上述，要挑選一台優良的空氣清淨機，要考慮的點包括：
- 是否可以傳遞和循環清潔空氣，達到全屋淨化？
- 是否全機完全密封符合HEPA H13標準，不會將污染物洩漏回空氣中？
- 是否可以持續消滅甲醛？
- 是否能夠捕捉病毒、細菌和過敏原？以及99.95%的超細顆粒？
- 是否能感知污染並對您不斷變化的室內環境做出反應？
這些黃金法則將能幫助消費者在「CADR」/「CASR」和省電等級「EE」等公定標準之外，更全方位的挑選有效且高品質的空氣清淨機。這也是為什麼像Dyson這樣的品牌，投入了許多資源不斷更新科技技術，透過如全室循環、全機密封HEPA H13過濾、Sense, Capture & Project、POLAR測試⽅法、Air Multiplier™ 氣流倍增科技、甲醛消滅技術、獨特運算系統與四種感應器等實驗法與應用技術，提升空氣清淨機的淨化質量，也帶給消費者更多評比的思考點。
下一次在挑選空氣清淨機時，建議除了「CADR」/「CASR」跟省電等級「EE」之外，不妨多看多比較，以這套「黃金法則」挑選最適合自己的空氣清淨機！
高性能空氣清淨機選擇指南：https://bit.ly/3t9oxGS