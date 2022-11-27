作文老師：看曾寶儀主持金鐘獎的說話技巧，學習「SCRIPT」腳本寫作法

文：繐綺老師 作文諸試會社

超人們！面對高三連環考，已經考到焦慮不已的你，來吧！「考焦吐司」咬一口，花五分鐘閱讀國寫測驗懶人包，讓你立刻多一級分。

上次看完降落！降落的九天玄女金鐘獎開場影片，學到影響寫作最重要的「架構」思維。

接下來，我們來學57屆金鐘獎頒獎典禮另一個亮點，那就是「主持人曾寶儀的說話技巧」，不要懷疑！先學會「說話」，後學會「寫作」，兩者間有緊密的關聯唷！

今天，繐綺老師要用「SCRIPT」腳本寫作法，帶大家快速學習寫作思維吧！

Photo Credit: 中央社

S：Spotlight找亮點，善用「不起眼」也能「亮眼」​

今年曾寶儀主持感動百萬人的一句話：「你用自己的專業證明，只要有好演員，就沒有角色是小角色。謝謝夏哥！」

寫作考試，最怕什麼？大多數的學生，甚至比賽高手，最常說：「沒有例子，腦袋一片空白。」

繐綺老師要分享一個重要的觀念，那就是：「沒有不能用的例子，只有不會想的腦袋。」面對寫作，我常跟學生分享「三不一沒有」法則：

不急下筆先架構；

不要對大腦說不；

不起眼也能亮眼；

沒有不能寫的題材。

面對你自己人生中，連續不斷的連續劇、迷你劇，你有沒有曾寶儀的「歸納能力」，看出入圍的五齣戲中，演員夏靖庭演出了四齣，而且角色的身分與性格截然不同。除此之外，你必須先「看得起自己」才有機會「看見有故事的自己」與「不同故事裡，不同的自己」。

你有用心「照見」自己的人生際遇嗎？

我們都以為好材料要向外求，但其實最好的材料在自己身上。只是你被教育框架給綁架了，在自己身上套上太多枷鎖，例如：「不是名言錦句不行」、「不是華辭麗藻不好」、「不是名人事蹟不配」，「不夠厲害我不要」……用了太多的「不是」與「不行」框住自己，導致你直接忽略自己的親身見聞，甚至陷入知識障的誤區，讓大腦直接屏蔽那些真實人生體驗的區塊。

現在，繐綺老師想邀請你，「先感恩很棒的自己」，再靜下來品味「三最雞尾酒」，分別是：生命裡「最喜歡」、「最感動」、「最痛苦」的人事物。

那些「深刻有感」的體驗，就是照見自己的光，那些等待被你產出的故事，正等著你挖掘出來，這過程你會更懂自己，寫文章是整理自己最好的機會，也是翻開一篇篇的「自己使用說明書」呢！

C：Creat topic創話題，善用「最壞事實」與「最好結局」

「我是今天為大家『服務』的主持人曾寶儀，大家好。我同時也是昨天『沒有得獎』的主持人曾寶儀。」

「服務」，簡單兩個字，卻恰如其分地展現「襯職」的分寸拿捏。主持人最重要的任務，是站在舞台最中央的位置，引導鎂光燈，在適當時機，打在關鍵人物身上。

「沒有得獎」，簡單四個字，曾寶儀用自己「失敗的經驗」，當作台下等待頒獎演員的「寬心解藥」，為什麼？因為坐在台下的入圍者誰不想得獎，然而現實是，獎少演員多，「大多數無法得獎的人」，都被曾寶儀這句話「照顧」到心坎裡，暗示「放鬆」、「平常心」才能真正「享受」頒獎典禮的當下。因此曾寶儀用自己昨日「最壞事實」，為接下來的「最好結局」揭開序幕。

曾寶儀巧妙地將今年入圍者可能的「最好結局」一一點名。我們聽她怎麼說：

「剛剛我們在影片說：「今年金鐘獎很殘忍啦！自相殘殺」，換個角度想，會不會像昨天一樣，也有雙蛋黃的可能性，如果這個歷史出現了，會不會茶金兩個男主角都得獎，所以郭哥跟溫昇豪，可以同時上台，讓吉桑跟KK世紀重逢呢？

如果華燈初上，楊謹華和林心如兩個去換衣服了吼，女主角都是要換衣服的，或者是劉品言跟阿季，阿季你今天真的太帥了，這個殺氣就是要來得獎的，如果他們都得獎了，光酒吧會不會在這個舞台上重新開幕呢？

還有在迷你劇集裡面，《比悲傷更悲傷的事》，一口氣入圍六個演員獎，他們可以開出兩種雙蛋黃，兩個男主角，兩個男配角，如果真的是那麼好的結局，這個悲傷的故事，就會變得非常歡樂。」

曾寶儀將「最好的結局」一一說出來，讓台下的人「感受成真」，用「送祝福」的方式，先為所有人送上「創紀錄奇蹟版」獎盃，融化在座所有人的心，也卸下緊張與心防。

接著曾寶儀又同時用「最壞事實」加「最好結局」，送給她的好友謝盈萱，我們看她怎麼說：

「我們的謝盈萱，入圍了兩個女主角，謝盈萱叫我今天在台上跟大家說，她已經入圍了七次金鐘獎，都沒有得過，請大家不要忘記，太大聲了，如果她得了兩個女主角，左手一個，右手一個，也有可能會有兩個獎金唷！」

「最壞事實」：入圍七次沒得過一次。

「最好結局」：入圍兩齣戲最佳女主角，又同時雙得獎。

曾寶儀用祝福語替所有入圍者獻上了最好結局的「未來示現」，當每個人心中的螢幕都播放了一遍專屬於自己的「最好結局頒獎典禮畫面」，其實在一開場，尚未頒任何一座獎盃前，每個人的心中就已經得到最好的肯定了！

轉換成寫作，當你在寫關於自己的故事時，不妨也可以嘗試將曾經發生過的「最壞事實」先寫出來，再將可能的「最好結局」想一遍，接著將想像中的畫面描寫出來，然後思考要怎麼做才能達到最好結局，就能簡單地完成關於自我探索類型的文章囉！

R：Redefine新定義，善用「偷換概念」與「雙關語」

以「講」送「獎」。善解與精準的語言，是比獎座更深入人心的「金鐘講」。

曾寶儀說：「今天第一個最大的掌聲，我想要送給全場所有這一年來辛苦的電視從業人員，謝謝你們，謝謝你們帶給台灣電視劇這一年來的美好，真的太棒了！你們知道剛剛那個片頭，是我和阿翰po影片，與三立電視台送給今年入圍最佳戲劇的五部入圍影片，小小禮物。」