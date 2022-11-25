2022/11/25,
政治

台北選前之夜，暴雨中藍綠白拚場：蔣萬安受夠了抹黑抹紅，陳時中淚籲台北改變，黃珊珊喊超越藍綠

台北選前之夜，暴雨中藍綠白拚場：蔣萬安受夠了抹黑抹紅，陳時中淚籲台北改變，黃珊珊喊超越藍綠
photo credit:陳時中競選辦公室提供

我們想讓你知道的是

選前之夜三個候選人都在雨勢最大的時候進場，對支持群眾喊話呼籲明天一定要出門投票；蔣萬安和黃珊珊都強調受夠了綠營網軍側翼的壓迫，而陳時中則表示最難過的就是因為他的參選讓防疫團隊遭到抹黑。

文：李秉芳、李芯

今（25）日晚上是九合一選舉的「選前之夜」，台北市長長候選人陳時中、黃珊珊和蔣萬安陣營，都不畏風雨舉辦大型造勢晚會，3個人的會場也都湧入大量支持者，在傾盆大雨中激情高喊「凍蒜」；三個候選人也都發表演說呼籲支持者一定要出門投票，並強調自己才是最適合的台北市長人選；三個人的家人也都在最後上台表達相挺支持，現場氣氛不受大雨影響十分熱烈。最後誰能入主台北市政府，將在明日投票後揭曉。

蔣萬安：選民受夠意識形態和綠營側翼抹黑抹紅

蔣萬安選定台泥松山場、信義區基隆路一段的空地舉辦「奮戰勝選之夜」選前造勢晚會；約晚間8點現場喊出湧進3.5萬人，支持者現場揮舞中華民國國旗和蔣萬安的旗幟，都顯得非常興奮。一名擁有四寶的媽媽Jasmine上台助講，她表示，蔣萬安從第一次參選立委到昨天，很多人在他的姓氏上做文章，「但我不在乎蔣萬安上一代、上上一代，我在乎的是我的下一代、下下一代的未來。」

Jasmine強調，人民內心最害怕兩種政府，一是裝聾作啞，民眾叫苦連天聽不到；另一種是「自以為是覺得自己好棒棒。」她說，有人說「我們是自由的」，這句話她認同，就因為是自由的，所以她可以投給蔣萬安，投下選票不代表塗上顏色，選政黨也不代表是惡鬥。呼籲選民一定要一起把蔣萬安送進台北市政府。

蔣萬安稍晚上台後，表示相信明天之後，他可以走進台北市政府，為所有台北市民服務。台灣民主政治的選舉，本來就是一場馬拉松，要長途的跑，才能看出一個候選人的品質，看出一個政黨的體質。他不怕累、不怕跑選舉的馬拉松，因為他非常珍惜這個機會，珍惜這個民主體制，所以要堅定捍衛台灣的自由民主，捍衛中華民國的存在。

蔣萬安表示，過去幾個月來，對手陣營和側翼，甚至對手的政黨，無所不用其極的污衊他，攻擊他，因為民進黨害怕他會贏，「怕我們以選票，以數人頭，打破他們的黑箱執政，他們怕我們以選票，以人民的力量，重新界定光明與黑暗。」蔣萬安說，大家已經受夠了意識形態的壓迫、受夠了執政不力、受夠了綠營網軍側翼部隊的抹黑抹紅伎倆。呼籲選民投票支持，讓台北市看到老有所終、幼有所養。

除了台北市議員、台北市的立委外，黨主席朱立倫最後也帶著前主席吳伯雄、連勝文等人出席助講，大夥牽起雙手高喊「凍蒜」。蔣萬安的妻子石舫亘最後也上台表示，這次選舉之路非常辛苦，「我的老公真的很不容易」，也感謝所以選民對於蔣萬安的照顧，說到激動處更是忍不住落淚，並深深一鞠躬。

台北市蔣萬安造勢晚會選舉站台國民黨
photo credit:國民黨提供

陳時中：最難過就是防疫團隊因為我參選被抹黑

民進黨參選人陳時中團隊在競選總部前舉行「為台北挺身而出」選前之夜，風雨隨著入夜越來越大，舞台前的群眾仍穿著雨衣不畏風雨，從北平東路會場、旁邊的騎樓底下，到附近的忠孝東路、林森北路上，都站滿陳時中的支持者。據競選總幹事、立委吳思瑤的說法，現場人數達到3萬5000人。

到了晚會尾聲，擔任陳時中競選總部主委的前副總統陳建仁到場表達支持，強調台灣防疫成功的關鍵，除了有2300萬名無名防疫英雄，還有認真、盡責的指揮官陳時中，「但卻有人想要抹煞大家的防疫成果、污衊指揮官的領導，反而去唱和極權國家的防疫作為。」

從桃園、三重、板橋到北平東路，行政院長蘇貞昌一晚趕了4場造勢活動，「為什麼要這麼趕？就是因為明天這一票。」蘇貞昌表示，自己與陳時中共事，了解他的性格、責任感和能力，也看他從診所照顧一個人，到照顧全國人民的身體健康，因此他提出3個「拜託」，請支持者支持陳時中、讓總統蔡英文有更大的能量持續改革，也讓「18歲公民權」的修憲複決過關。

陳時中最後也在歡呼聲中，以「未來台北市長」之姿出場。從牙醫師、衛福部長、指揮官到市長候選人，陳時中自問：「變了嗎？」他提到約38年前，許多愛滋病感染者沒有地方看牙齒，他召集了熱心的醫師開設牙科門診，「我們不做，誰來做？」陳時中30幾年來一直抱持著這樣的心情，就好像防疫工作，看到國家有難就義無反顧、挺身而出。

陳時中表示，他參選台北市長，最不捨就是看到防疫團隊這段期間屢遭攻擊，大家都這麼努力，卻因為自己的參選被抹煞，讓他內心非常的痛，一度哽咽到說不下去。陳時中拜託台北市民，別因為政治立場不同，就完全抹煞專業服務，「要給他們一個公道！」

他也說，過去24年來給了國民黨、柯文哲機會，但是他們卻給了失望，因此陳時中呼籲首都市民給他一個機會，「讓大家看看，讓民進黨來做，台北真的可以不一樣。」

總統蔡英文在一連串行程後壓軸登場，他表示疫情2年間陳時中常常忙到三更半夜，累了就睡在辦公室沙發上，醒了就繼續開會、繼續工作，蔡英文表示：「我們歲月靜好，是因為有人負重前行，那個人就是陳時中，和他所帶領的防疫團隊。」

蔡英文呼籲，要讓認真負責的「鋼鐵部長」變成「鋼鐵市長」，其他縣市的綠色執政都是品質保證，中央執政也做出了成績，「雖然過去執政的政黨讓台北人失望，這次拜託大家給民進黨一個機會，換陳時中來做做看。」晚會尾聲陳時中緊握著太太孫琬玲和蔡英文的手，冒著暴雨高唱競選歌曲〈聽見改變的聲〉。

黃珊珊：投給我就是投給你自己，超越藍綠才能前進

黃珊珊的選前之夜舉辦在市政府廣場前，主題定調為「捍衛新價值，擺脫舊勢力」，黃珊珊表示，「台北是個光榮的城市，必須要讓每一位市民，都能在這裡創造屬於自己的精彩故事，所有市民朋友們，這次我們吹起自由的號角，放下意識形態，站出來告訴藍綠，台北的改革不可以再回頭。」


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