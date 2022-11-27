TNL+ 2022/11/27,
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科學家訓練AI「睡眠」鞏固記憶，未來有望能像人一樣終生學習

科學家訓練AI「睡眠」鞏固記憶，未來有望能像人一樣終生學習
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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近期越來越多研究證明了AI與人腦運作的相似相似歷程，科學家們也開始將神經科學的相關概念應用到人工智慧與機器學習領域。最新研究顯示，將生物睡眠機制穿插至訓練AI各種任務的歷程，有助於學習記憶的有效鞏固。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

據《New Scientist》報導，人工智慧可以模仿人類透過睡眠鞏固記憶的作法，進而學習多個不同的任務。加州大學聖地亞哥分校的教授巴熱諾夫（Maxim Bazhenov）透露了現今學術的新趨勢，就是將神經科學及生物學的概念應用於人工智慧的機器學習，而「訓練睡眠」則是其中一項研究方向。

專精一項技能還不夠，科學家期望AI能像人一樣終生學習

《New Scientist》指出，多數人工智慧只能專精於一項技能，且無法額外再學習其他知識，否則會失去原先已習得的能力。終生學習是人類藉由不斷累積知識以適應環境或化解各種挑戰的方式，如今科學家們期望能將人工智慧訓練成能夠持續學習並進步的系統。

經《Stealth Optional》報導，一項新研究指出，讓AI執行類似人類的睡眠行為能夠改善其學習模式。透過人工設計的睡眠模式，AI能夠更完整地保留資訊且能有效地習得多項任務。

會「遺忘」也會「幻想」，AI和人腦具有相似歷程

捷克科學院教授桑達（Pavel Sanda）說明，記憶重組是人類需要睡眠的主要原因，若這個程序被中斷或無法執行則會造成嚴重的精神缺陷。AI和人腦一樣能夠經歷相似的心理問題，例如破壞長期記憶的「災難性遺忘」（catastrophic forgetting），也就是在學習新資訊時徹底遺忘先前學習資訊的趨勢。

而《Stealth Optional》也在今（2022）年8月指出，Meta的BlenderBot 3機器人和人類一樣能夠產生「幻覺」（hallucinations），有時會迷失在自己的思路中，進而產生虛假的陳述而相信這些說法，例如：說服自己並非AI而是人類，並開始為自己建構生命故事。

模擬生物睡眠機制，有助AI鞏固記憶

經《Stealth Optional》報導，該研究採用了記憶鞏固（Memory Consolidation）的概念，也就是在人類處於快速動眼睡眠（REM）之時，將短期記憶轉換成長期記憶的過程；目標將快速動眼睡眠的模式應用於AI中，測試是否能將其培養成多功能的系統。

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