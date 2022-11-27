科學家訓練AI「睡眠」鞏固記憶，未來有望能像人一樣終生學習
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近期越來越多研究證明了AI與人腦運作的相似相似歷程，科學家們也開始將神經科學的相關概念應用到人工智慧與機器學習領域。最新研究顯示，將生物睡眠機制穿插至訓練AI各種任務的歷程，有助於學習記憶的有效鞏固。
文：饒珮琪（Peichi Jao）
據《New Scientist》報導，人工智慧可以模仿人類透過睡眠鞏固記憶的作法，進而學習多個不同的任務。加州大學聖地亞哥分校的教授巴熱諾夫（Maxim Bazhenov）透露了現今學術的新趨勢，就是將神經科學及生物學的概念應用於人工智慧的機器學習，而「訓練睡眠」則是其中一項研究方向。
專精一項技能還不夠，科學家期望AI能像人一樣終生學習
《New Scientist》指出，多數人工智慧只能專精於一項技能，且無法額外再學習其他知識，否則會失去原先已習得的能力。終生學習是人類藉由不斷累積知識以適應環境或化解各種挑戰的方式，如今科學家們期望能將人工智慧訓練成能夠持續學習並進步的系統。
經《Stealth Optional》報導，一項新研究指出，讓AI執行類似人類的睡眠行為能夠改善其學習模式。透過人工設計的睡眠模式，AI能夠更完整地保留資訊且能有效地習得多項任務。
會「遺忘」也會「幻想」，AI和人腦具有相似歷程
捷克科學院教授桑達（Pavel Sanda）說明，記憶重組是人類需要睡眠的主要原因，若這個程序被中斷或無法執行則會造成嚴重的精神缺陷。AI和人腦一樣能夠經歷相似的心理問題，例如破壞長期記憶的「災難性遺忘」（catastrophic forgetting），也就是在學習新資訊時徹底遺忘先前學習資訊的趨勢。
而《Stealth Optional》也在今（2022）年8月指出，Meta的BlenderBot 3機器人和人類一樣能夠產生「幻覺」（hallucinations），有時會迷失在自己的思路中，進而產生虛假的陳述而相信這些說法，例如：說服自己並非AI而是人類，並開始為自己建構生命故事。
模擬生物睡眠機制，有助AI鞏固記憶
經《Stealth Optional》報導，該研究採用了記憶鞏固（Memory Consolidation）的概念，也就是在人類處於快速動眼睡眠（REM）之時，將短期記憶轉換成長期記憶的過程；目標將快速動眼睡眠的模式應用於AI中，測試是否能將其培養成多功能的系統。
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AI競賽常勝軍！淡江大學吸引菁英企業合作，打造下世代競爭力
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全球 AI狂潮襲捲各行各業，台灣準備好了嗎？答案是YES！AI領域近年表現最出色的高等教育機構之一，就是淡江大學；過去四年，淡江有多組師生團隊參與「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，投入科技、精密製造、零售服務、體育運動、數位政府、智慧醫療等各種產業實戰場域練兵，不僅勇奪無數獎項並申請多項專利，還因此成立了AI創智學院。
神秘客稽查門市據點，運用 AI 可糾正服務人員的專業度？學習手語時不知自己的比劃是否正確？讓 AI 來擔任你的手語學習助教。走進圖書館，不知道該借什麼新書來看？放心，AI 推薦書單給你。棒球賽事的精彩雙殺畫面不能錯過？AI幫你精準辨識並鎖定，剪輯出最佳版本。
淡江大學AI團隊，產業實戰競賽常勝軍
AI應用的五花八門，不是紙上談兵，有很多企業面臨的問題，都已由淡江大學的AI團隊提出具體解方，並不斷與產業合作，優化AI的整體表現。淡江大學資工系特聘教授張志勇，從「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」 第一屆舉辦，就與國立台北商業大學廖文華教授、淡江大學游國忠教授合作，曾經帶領「AI因由夫來」、「馬訓冷凝」等多支跨校團隊投入，每年都獲得優等、傑出、特優等名列前茅的獎項。
例如「AI因由夫來」團隊，由9位淡江大學研究生組成，替產業的各種不同情境解題，例如設計問答機器人來協助紡織廠員工的產線作業。而今年最新的成果，則是利用AI判斷棒球賽事中的野手撲殺鏡頭，能夠在長達3小時的比賽影片中，快速擷取出精彩三振畫面。
「馬訓冷凝」隊目前由淡江大學游國忠教授指導，曾經針對染色機優化撰寫AI演算法、也將AI導入遊蕩犬隻的監測及預警。今年特別針對手語學習，開發AI辨識系統，為聽語障族群簡化學習過程並加強對外溝通。
培育人才滿足產業需求，淡江成立AI創智學院
上述淡江大學的AI團隊們，藉由「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的競賽，與產業出題方跨域合作，不斷地鍛煉實戰經驗，因而得以與產業實務高度接軌，提早了解產業對AI的需求，也培養了學生必要的職場溝通及AI專業技能。
如此優異的表現，吸引了各領域的企業龍頭高度關注，例如台灣微軟便在2020年邀請淡江大學參訪，並成為策略夥伴，因此催生了淡江大學的第九個學院—AI創智學院。而其成立宗旨是 – 培養學生成為各個產業領域，解決問題的關鍵人才，這也與此計畫的目標「投資人才、創造未來」深切呼應。
五大AI學程人才能量爆發，菁英企業爭相合作
AI創智學院目前已成立人工智慧系，並規劃完整的五大學程：人工智慧(AI)/人類智慧(HI)、數據科學、物聯網、雲霧邊緣計算、創新與創業；目的是為學生打造個性化與適性化的學習路徑，不論是淡江大學自行創新的數位教學，或是國際證照的取得，都能透過實體和數位課堂、工作坊、研習營，來培養以AI進入產業的競爭優勢。
淡江大學長期蓄積的AI人才能量，在過去兩年也吸引穩懋半導體、正崴集團、ViewSonic、宏泰集團、協易機械、遠傳電信、台灣世㬢等菁英企業，尋求產學合作，希望借重AI的力量，讓台灣在高科技、精密製造、下世代顯示、通訊、公共工程等領域，持續創新，並維持領先優勢，用AI打造台灣的全新競爭力。
開啟前瞻思維、產業視野，台灣新世代的AI生力軍
在甫揭曉的2022 AIGO競賽中，淡江大學組成的AI跨校團隊又再度傳出捷報，勇奪4項優等、3項佳作，拿下180萬元的總獎金。更重要的是，這些優秀的學子，因為接受淡江大學的AI養成教育，以及AIGO競賽的實戰洗禮，已成為兼具前瞻思維、產業視野以及AI專業的種子人才，也是台灣迎接全球AI狂潮的新世代生力軍。
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