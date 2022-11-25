2022/11/25,
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【未來大人物識膽大會1】撤退的勇氣，登山者追求死去活來的境界，但最撼動人心的其實是過程

【未來大人物識膽大會1】撤退的勇氣，登山者追求死去活來的境界，但最撼動人心的其實是過程
Photo Credit - Nick

我們想讓你知道的是

當登山從攻頂決心、轉化成撤退的勇氣。當從見山是山道、見山不是山再輪轉回見山又是山，需要了悟怎樣無窮生命的追群？透過山岳節目製作人詹偉雄老師與KOL雪羊的對談，從失敗裡找勇氣，終能啟程前往內心自我的成功。

2022年未來大人物發表會後，我們重啟主題講座，從「成功的定義還給每個人」的初衷出發，從「想成功、敢失敗」的倡議說起，既然能定義成功、我們也能歌頌擁抱失敗。將主題講座定調為「識膽大會」，邀請重量級社會大人物與未來大人物直球對決啟動對談。用不同角度，邀你一起試膽與識膽。

文／Nick

總要有失敗的勇氣，才能夠啟程往成功的方向去。今年「未來大人物年度講座」首場，請到熱愛登山的文化評論人詹偉雄，以及山岳KOL、同時也是未來大人物的雪羊，暢談「撤退的勇氣」，兩人分別從國際登山家的視野、及自身登山經驗出發，同時也聊到近來頗具爭議的曾格爾，與一些偉大登山者的不同之處。

撤退不過就是一次的調頭？

「撤退為什麼需要勇氣？不就是調頭而已嗎？」詹偉雄分享，在勇氣的背後其實都有附加的代價，當你在尋求「自己的爬山」，代價可能是金錢、時間；若是「他人的爬山」，代價則是他人的期待、贊助商的金錢等等，這時就需要很大很大的勇氣，因為一旦撤退，等於放棄了山下的一切。

詹偉雄也舉了著名登山家庫提卡（Wojciech Kurtyka）和紹爾（Robert Schauer）1985年從「閃耀之壁」攀上加舒布魯4號峰的例子，2人花了7天攀上北峰後，因為風雪放棄繼續攀登主峰，但卻遇上斷水、斷糧的危機，2人在折磨中拼命爬下山後，庫提卡把過程寫成報導，讓這段旅程被譽為「20世紀最偉大的攀登」。

詹偉雄解釋，登山家與冒險者一直以來都在追求一種「死去活來」的境界，讓身體一次次逼近臨界點，是一種自我更新的過程，因此最精彩的冒險並不是創下的紀錄，「而是撼動人心的過程」。

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詹老師帶領現場講座群眾，從國際宏觀的視野看撤退帶來的影響力。

從見山是山到見山不是山

雪羊則坦言，他在剛接觸登山時，只想著快速累積百岳，直到遠征海外攀登列寧峰，因為無法適應高海拔，加上他的身體狀況不好，免疫降低讓舌頭近乎潰爛，痛到只能吃紅豆湯，本想隱瞞但仍被發現，隊友也立刻決定隔2天後下撤。

雪羊回憶，在撤退的過程中，虛弱的他在黑夜裡不斷被隊友拉著走，整個視野只有陡峭的雪坡和迎面的冷風，在那個瞬間他突然明白了自己登山的理由，明白自己只是想「把山的故事帶回平地分享給大家」，這也讓他不再追求登山紀錄。

在之後的一次獨攀中，雪羊恰巧用相機捕捉到了稀有鳥類褐林鴞的身影，不僅他高興不已，甚至滿足到隔天就直接撤退，因為對他來說，這樣的收穫就已足夠。雪羊也說，很多人在經歷「見山是山」、「見山不是山」後，或許會到達「見山又是山」的狀態，領悟了一個窮盡生命也要追求的目標，並盡一切的力量去實現。

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從肉體上的極限到遇見難得一見的貓頭鷹都能是撤退原因。上山的意義對雪羊來說已經不是單純的一次攻頂爬行。

而詹偉雄和雪羊在對談中，也提到了最近正在話題上的曾格爾，雪羊坦言原本很開心終於有年輕人加入海外遠征，直到對方出現爭議，甚至暗指其他登山家「搶市場、聲量、資源」，這樣政治操作的手法讓他非常反感；而詹偉雄還是強調，在爬上山時，要借助多少外界資源，決定了你與山的交流，而曾格爾耗用了太多的資源，比較難在她的身上聽到與山對話、交流的過程。

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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：江怡蘋


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