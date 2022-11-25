2022世界盃：日德對戰令人印象深刻的兩個鏡頭

德國中後場的控制球賽能力

可能已沒有多少人記得，首支將球送入網的其實是日本隊。前田大然的「詐糊」源於德國中後場的傳球失誤。而其實當時日本也不是刻意要在前場逼搶的。這一球或許反映了現時德國隊中後場控制賽事的能力並不算高。下半場當日本加緊在前場壓迫時，德國即難以將球運到前場，甚至常在後場將控球權拱手相讓，就很合理了。

擁有根度簡（İlkay Gündoğan）和甘美治（Joshua Kimmich）的中場線只能有這樣的發揮，頗令人意外。下半場中段費歷克（Hansi Flick）將根度簡和湯馬士梅拿（Thomas Müller）換下，讓賀夫曼（Jonas Hofmann）和哥列斯（Leon Goretzka）上場，似乎就是對於中場表現不滿的回應。

Photo Credit: AP/ 達志影像 根度簡（左）雖然射入12碼，但與湯馬士梅拿（右）表現平平，兩人都未有踢完全場。

穆斯亞拿過早離場？

儘管日本是贏了德國，但日本的防守不算特別出色；德國的進攻也不是一無是處。跟沙地阿拉伯對阿根廷相似，德國其實有足夠機會拿下比賽。

而進攻線上面，德國當然以穆斯亞拿（Jamal Musiala）最令人眼前一亮。因此，費歷克選擇在一比一時換下穆斯亞拿，著實令人奇怪。相反，下半場表現異常沉寂的拿比（Serge Gnabry）卻可以踢至補時階段始退下火線。如此選擇有些奇怪。

那邊廂森保一常被外界批判，但他今仗的多次調動均帶來正面效果。臨場應變竟由森保一擊敗費歷克，又是意想不到。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 日本教練森保一

魯迪加的跑姿和遠藤航的氣勢

下半場中段有兩個鏡頭令我印象深刻。一是魯迪加（Antonio Rüdiger）在防守時故意展示古怪的跑姿，令人懷疑他以至他的隊友是否輕敵。

接著日本的防守中場遠藤航在己方本場異常賣力地要爭回控球權。他飛剷、飛奔、以身體跟對手對抗。當時跟他爭球的應有三、四位德國球員。這一下動作，就像是日本隊提速的訊號一樣。而當日本隊提速時，本來似乎輕視對手的德國隊則跟不上那速度。假如集中力夠，德國是否真的會輸掉那兩個可以避免的入球？

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

（標題為編輯所擬，原標題為「就日本反勝德國的三點觀察」；本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁）

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責任編輯︰Alvin

核稿編輯︰Alex