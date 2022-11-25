香港歌漂遠洋彼岸（三之三）：洋紫荊他鄉盛放
我們想讓你知道的是
仔細一想，這文章系列集筆下的音樂，從正逢著本地樂壇小陽春的製作，到海外港人聽著的本地流行曲，甚至是在英國華人社區中心奏起的時代曲，已然超脫了「以廣東話唱的流行曲」之意味，把這個成為香港人文化載體的音樂種類稱為「香港音樂」、「香港流行曲」，合適不過。
邱園，皇家園林，座落於倫敦的西南陲，種植了來自世界各地的植物。其中教堂型的「溫帶植物室」（Temperate House ）是亞洲植物的展館。
有一天與女友驚喜地發現館藏赫然有一株洋紫荊。發電郵聯絡上邱園的職員，女士知道我們是香港人，十分熱情的傳來一份1909年的資料，將前世今生娓娓道來。原來洋紫荊的學名Bauhinia × blakeana，就是源於第十二任港督卜力（Henry Blake，1840–1918，上環太平山街卜公花園和卜公碼頭也是以他命名）。
幡然接收的資訊一時也太多。我在太平山街住了25年。從來不知道兒時走路上學的必經之卜公花園與洋紫荊有關，更沒想過倫敦竟然還能找到洋紫荊。馬上偕女友來到邱園，直奔溫帶植物室，終於親眼目睹這香港市花。這株洋紫荊就像一個久候着遊子的慈祥老人，敞開臂彎迎接我們。第一次來到邱園，感覺卻像家般溫暖。
從小到大，課本都告訴我們洋紫荊是香港獨有的植物，象徵了很多正能量，包括這個城市從捕魚小村莊在一百年變成國際大都會的光榮，開花結果。
許冠傑與市花同名的樂曲正唱出了這個看法，描寫繁華國際大都市的形象，回顧以往還是捕魚小村的往事，再提到洋紫荊綻放的模樣。歌曲創作於1983年的移民潮間，時為中英聯合聲明塵埃落定，確實香港的主權將於十四年後移交。歌神的思路是用這歷史的蛻變營造一種自豪的感覺，從而構建對這城市的歸屬感。「為未來香港抱著希望，共謀方法使它永安」，可謂為去留投下信心一票。許冠傑在兩年前的網上抗疫演唱會也唱過這闋歌，連隨也少不免當年對前途滲有樂觀情緒的《鐵塔凌雲》和《同舟共濟》。看來近四十個寒暑過去，歌神的看法依然不變，只是安知看這場演唱會的人，有多少已身漂遠洋？今天這些歌曲可否依然觸動遊子心？
遊子心永遠是矛盾的。人稱「最後的浪漫主義者」的作曲大師拉赫曼尼諾夫（Sergei Rachmaninoff，1873—1943）生於俄國，卻一直在異鄉顛沛流離。他對故土的思念，甚至誇張到在瑞士琉森的大宅完全按照舊居的格局裝修。去留是個人之事，旁人無從置喙，就如拉氏在這裡寫成《第三交響曲》濃鬱的慢板表達思鄉時，他心裡的苦實不為外人道。他琉森故居有一本俄國文豪納博科夫（Vladimir Nabokov，1899–1977）的文集，人們發現這看來很少用到的小書獨有一頁是翻開過的（見瑞士拉赫曼尼諾夫基金會刊物），我翻譯如下，詩中寫道：
在這靜夜
我聽見一個特別的迴響：
我故鄉的細語，她的呼吸和脈搏⋯⋯
——納博科夫《細語》（Soft Sound），1926年
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桃園商圈學：老舊店面華麗轉身，空間改造、品牌再設計促進商圈活力
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有別於其他縣市，桃園市政府深入輔導商圈及店家來翻轉商圈。從推動精緻化的「星級友善店家認證」、商圈顧問輔導諮詢、多元行銷推廣，並以行銷主題節慶活動帶動商圈特色元素，形塑城市形象；對商圈店家深入輔導，多年來也進行了「店面的華麗轉身x店家改造」。
店面的華麗轉身x店家改造
桃園市政府經濟發展局自107年開始推動商圈店家改造相關計畫，已經推動5個年度，累計輔導58家店家改造，為六都中輔導、改造店家數量最多。改造過程由專業團隊挖掘有故事的老店家，透過「空間」改造及「品牌」再設計，打造全新店家形象；同時，積極輔導店家改造其實也在形塑商圈街區亮點，展現在地特色。改造之後，消費者滿意度及回訪率大幅提高，多數受輔導店家消費者滿意度高達90%、營業額更是往上增加2-3成。
而今（111）年店家改造也輔導包含7個商圈共14店家，改造經費由店家自籌50%，市府補助50%。透過市府的推動，期待店家能從軟、硬體雙軌並進優化轉型，提供消費者更優質的逛購體驗！本次改造店家包含「双霖茶莊」、「平鎮區農會宋屋辦事處」、「林永方點線麵食館」、「阿囡陶器」、「胖菓子」、「粉紅蛙仙草奶凍之家」、「蛋金固烘焙坊」、「富恩好食」、「黑山銀花」、「愛的爆爆」、「愛寶童裝舖」、「新元香業」、「新百王餐廳」、「潤米roomy-米饅頭、貝果專門店」。從服飾店的門面空間設計轉換、餐飲業的品牌與空間優化，再到傳統產業、文創手作等領域，店家將整體形象設計與空間機能優化改造後，不僅讓消費者耳目一新，也提升了實體服務所需的空間機能。
店家成果發表會
轉變的過程中，有店家笑著表示許多老客人因為空間改造的太美還以為走錯了地點！在舊雨新知的奔相走告下，生意也更加興隆。為紀錄店家們改造前後的差異，更舉辦「華麗轉身x店家改造 成果發表會」，由市長頒贈店家們意喻生意興隆的盆栽，祝福店家們能再華麗轉身後一鳴驚人、鴻圖大展；同時今年度新獲選認證的48家桃園市星級友善店家，也於發表會中頒發認證。
桃園市積極輔導超過50店家改造、累積認證友善店家百間，都是希望優化消費者體驗，促進商圈經濟，更將地方商圈軟實力再次升級，也期待民眾在這適合出遊散步的秋冬交會之際，到桃園一探究竟。
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本文章內容由「桃園市政府經濟發展局」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。