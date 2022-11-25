TNL+ 2022/11/25,
音樂

香港歌漂遠洋彼岸（三之三）：洋紫荊他鄉盛放

香港歌漂遠洋彼岸（三之三）：洋紫荊他鄉盛放
圖片由作者提供

我們想讓你知道的是

仔細一想，這文章系列集筆下的音樂，從正逢著本地樂壇小陽春的製作，到海外港人聽著的本地流行曲，甚至是在英國華人社區中心奏起的時代曲，已然超脫了「以廣東話唱的流行曲」之意味，把這個成為香港人文化載體的音樂種類稱為「香港音樂」、「香港流行曲」，合適不過。

（上兩篇：有一種鄉愁叫香港異鄉人的音樂榜

邱園，皇家園林，座落於倫敦的西南陲，種植了來自世界各地的植物。其中教堂型的「溫帶植物室」（Temperate House ）是亞洲植物的展館。

有一天與女友驚喜地發現館藏赫然有一株洋紫荊。發電郵聯絡上邱園的職員，女士知道我們是香港人，十分熱情的傳來一份1909年的資料，將前世今生娓娓道來。原來洋紫荊的學名Bauhinia × blakeana，就是源於第十二任港督卜力（Henry Blake，1840–1918，上環太平山街卜公花園和卜公碼頭也是以他命名）。

幡然接收的資訊一時也太多。我在太平山街住了25年。從來不知道兒時走路上學的必經之卜公花園與洋紫荊有關，更沒想過倫敦竟然還能找到洋紫荊。馬上偕女友來到邱園，直奔溫帶植物室，終於親眼目睹這香港市花。這株洋紫荊就像一個久候着遊子的慈祥老人，敞開臂彎迎接我們。第一次來到邱園，感覺卻像家般溫暖。

Screenshot_2022-11-25_at_3_44_30_PM
圖片來源: James Britten (Ed.). Journal of Botany, British and Foreign 4 (1909): 324–325.
Screenshot_2022-11-25_at_3_44_56_PM
圖片由作者提供

從小到大，課本都告訴我們洋紫荊是香港獨有的植物，象徵了很多正能量，包括這個城市從捕魚小村莊在一百年變成國際大都會的光榮，開花結果。

許冠傑與市花同名的樂曲正唱出了這個看法，描寫繁華國際大都市的形象，回顧以往還是捕魚小村的往事，再提到洋紫荊綻放的模樣。歌曲創作於1983年的移民潮間，時為中英聯合聲明塵埃落定，確實香港的主權將於十四年後移交。歌神的思路是用這歷史的蛻變營造一種自豪的感覺，從而構建對這城市的歸屬感。「為未來香港抱著希望，共謀方法使它永安」，可謂為去留投下信心一票。許冠傑在兩年前的網上抗疫演唱會也唱過這闋歌，連隨也少不免當年對前途滲有樂觀情緒的《鐵塔凌雲》和《同舟共濟》。看來近四十個寒暑過去，歌神的看法依然不變，只是安知看這場演唱會的人，有多少已身漂遠洋？今天這些歌曲可否依然觸動遊子心？

Screenshot_2022-11-25_at_3_45_06_PM
圖片由作者提供

遊子心永遠是矛盾的。人稱「最後的浪漫主義者」的作曲大師拉赫曼尼諾夫（Sergei Rachmaninoff，1873—1943）生於俄國，卻一直在異鄉顛沛流離。他對故土的思念，甚至誇張到在瑞士琉森的大宅完全按照舊居的格局裝修。去留是個人之事，旁人無從置喙，就如拉氏在這裡寫成《第三交響曲》濃鬱的慢板表達思鄉時，他心裡的苦實不為外人道。他琉森故居有一本俄國文豪納博科夫（Vladimir Nabokov，1899–1977）的文集，人們發現這看來很少用到的小書獨有一頁是翻開過的（見瑞士拉赫曼尼諾夫基金會刊物），我翻譯如下，詩中寫道：

在這靜夜

我聽見一個特別的迴響：

我故鄉的細語，她的呼吸和脈搏⋯⋯

——納博科夫《細語》（Soft Sound），1926年

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。