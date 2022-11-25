香港歌漂遠洋彼岸（三之三）：洋紫荊他鄉盛放

（上兩篇：有一種鄉愁叫香港、異鄉人的音樂榜）

邱園，皇家園林，座落於倫敦的西南陲，種植了來自世界各地的植物。其中教堂型的「溫帶植物室」（Temperate House ）是亞洲植物的展館。

有一天與女友驚喜地發現館藏赫然有一株洋紫荊。發電郵聯絡上邱園的職員，女士知道我們是香港人，十分熱情的傳來一份1909年的資料，將前世今生娓娓道來。原來洋紫荊的學名Bauhinia × blakeana，就是源於第十二任港督卜力（Henry Blake，1840–1918，上環太平山街卜公花園和卜公碼頭也是以他命名）。

幡然接收的資訊一時也太多。我在太平山街住了25年。從來不知道兒時走路上學的必經之卜公花園與洋紫荊有關，更沒想過倫敦竟然還能找到洋紫荊。馬上偕女友來到邱園，直奔溫帶植物室，終於親眼目睹這香港市花。這株洋紫荊就像一個久候着遊子的慈祥老人，敞開臂彎迎接我們。第一次來到邱園，感覺卻像家般溫暖。

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從小到大，課本都告訴我們洋紫荊是香港獨有的植物，象徵了很多正能量，包括這個城市從捕魚小村莊在一百年變成國際大都會的光榮，開花結果。

許冠傑與市花同名的樂曲正唱出了這個看法，描寫繁華國際大都市的形象，回顧以往還是捕魚小村的往事，再提到洋紫荊綻放的模樣。歌曲創作於1983年的移民潮間，時為中英聯合聲明塵埃落定，確實香港的主權將於十四年後移交。歌神的思路是用這歷史的蛻變營造一種自豪的感覺，從而構建對這城市的歸屬感。「為未來香港抱著希望，共謀方法使它永安」，可謂為去留投下信心一票。許冠傑在兩年前的網上抗疫演唱會也唱過這闋歌，連隨也少不免當年對前途滲有樂觀情緒的《鐵塔凌雲》和《同舟共濟》。看來近四十個寒暑過去，歌神的看法依然不變，只是安知看這場演唱會的人，有多少已身漂遠洋？今天這些歌曲可否依然觸動遊子心？

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遊子心永遠是矛盾的。人稱「最後的浪漫主義者」的作曲大師拉赫曼尼諾夫（Sergei Rachmaninoff，1873—1943）生於俄國，卻一直在異鄉顛沛流離。他對故土的思念，甚至誇張到在瑞士琉森的大宅完全按照舊居的格局裝修。去留是個人之事，旁人無從置喙，就如拉氏在這裡寫成《第三交響曲》濃鬱的慢板表達思鄉時，他心裡的苦實不為外人道。他琉森故居有一本俄國文豪納博科夫（Vladimir Nabokov，1899–1977）的文集，人們發現這看來很少用到的小書獨有一頁是翻開過的（見瑞士拉赫曼尼諾夫基金會刊物），我翻譯如下，詩中寫道：