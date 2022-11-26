我們需要擔心「一孕傻三年」、「懷孕會變笨」嗎？聽聽專家怎麼說
我們想讓你知道的是
研究作者埃爾斯利娜．赫克澤在2016年曾經發表過一篇研究〈懷孕引起大腦結構長期留存的改變〉，也提到婦女的懷孕期間會改變大腦結構。此研究團隊在今年的研究與2016年的研究相較，有什麼新的發現嗎？研究結果究竟說了什麼，我們有需要擔心「一孕傻三年」、「懷孕會變笨」嗎？
議題背景
今（2022）年11月23日台北時間凌晨零時，國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）發表一篇研究，研究團隊比較40位懷孕與40位未懷孕的婦女大腦核磁共振影像（fMRI），並分析影像中大腦的灰質、白質結構，以及大腦中五種神經代謝物質的濃度。
研究看到懷孕女性的大腦灰質容積降低、白質的微小結構改變。作者提到，研究結果表示懷孕會伴隨神經結構和神經網絡有選擇性的明顯變化，表示個體可能因為即將成為母親而產生神經的轉變。
但是作者也提醒，這次研究的人數較少，且都來自歐洲國家、教育程度較高，還不知道能否推論到其他國家或是背景不同的婦女，也還需要研究更多樣本才能進一步知道和懷孕有關的神經相關功能變化與代表的意義。另外，此份研究也不可能做侵入性的研究來看神經細胞活化的過程，雖然作者有觀察到大腦灰質改變，但這些變化背後對神經細胞的影響仍有待後續研究。
研究作者埃爾斯利娜．赫克澤（Elseline Hoekzema）在2016年曾經發表過一篇研究〈懷孕引起大腦結構長期留存的改變〉（Pregnancy leads to long-lasting changes in human brain structure），也提到婦女的懷孕期間會改變大腦結構。此研究團隊在今年的研究與2016年的研究相較，有什麼新的發現嗎？研究結果究竟說了什麼，我們有需要擔心「一孕傻三年」、「懷孕會變笨」嗎？
- 研究原文：Elseline Hoekzema, Henk van Steenbergen, Milou Straathof, Arlette Beekmans, Inga Marie Freund, Petra J. W. Pouwels, Eveline A. Crone (2022). Mapping the effects of pregnancy on resting state brain activity, white matter microstructure, neural metabolite concentrations and grey matter architecture. Nature Communications 13:6931.https://doi.org/10.1038/s41467-022-33884-8
一起來聽聽專家怎麼說。
龔俊嘉（國立成功大學心理系教授）
2022年11月21日
這篇研究有可能間接強化了大眾的刻板印象，例如「一孕笨三年」或外國的「preg head」（懷孕腦）等等的說法。但是， 我們要更看謹慎看待這篇研究，因為先前已有類似主題的研究，我們容易被既定認知影響，而對這篇新研究的結果有既定的看法。
1. 研究有哪些推論上的限制？
這是個非常好的問題。很多科學研究需要穩定的重複發現來確保其真確性。尤其是心理科學在近十年來的「重複危機」籠罩下，神經科學的研究也已有一、二起重覆率低的先例，有些研究結果無法被他人驗證（ref.1, 2）。此外，先前科學家認為不易使用重複實驗來驗證統計效力的MRI資料，近年也已開始被明確要求需要估計統計的考驗力。
令人意外的是，此篇研究竟然並未標註其統計的考驗力。儘管不容易招募到懷孕前後的婦女，這個研究的報告人數似乎有點少，各個實驗組和控制組只有40人，且有完整收到懷孕前期、後期和生產後資料的只有28位，需要有更多資料，甚至是跨國、跨人種研究的重複驗證。
這裡解釋一下「為何MRI研究不易招募到孕期婦女」。事實在目前大多數的MRI/fMRI研究，懷孕者須先排除。弔詭的是，醫學文獻並未明確指出MRI在孕期的任一階段，有明顯導致母親或嬰兒的任何病徵或缺損的證據（ref. 3）。
第二個限制，是研究採用的大腦灰質體積的測量，在至少兩至三種不同的現存方法中，剛好是普遍認為會使結果變異較大的方法（ref. 4）。很可惜的，本篇文章並未做跨方法／分析工具的結果比較，無法讓人得到結果一致性的評估。
2. 研究作者Elseline Hoekzema在2016年曾經發表過一篇研究〈Pregnancy leads to long-lasting changes in human brain structure〉提到懷孕期間會改變大腦結構。這份今年的研究與先前研究相較，有什麼新的發現？
相較於原作者群2016年的研究（ref. 5），本篇2022年研究探索了更多的測量方法。除了再次發現預設的大腦網路（Default Mode Network, DMN）內灰質體積改變的結果，也觀察荷爾蒙濃度變化，與大腦白質及大腦內特定神經傳導物質的改變等。但遺憾的是，其他測量皆無觀察到顯著變化。細心的謮者可能會察覺，如果大腦特定部位的灰質體積改變有限制，且其他分析方法皆無結果，則本篇研究的可信度還有待後續驗證。
3. 這份研究可以幫助懷孕女性嗎？（例如，怎麼看待孕期心理，或是後續研究、分析甚至醫療來協助孕婦）
依目前的情形，本人認為實際幫助應該不大。畢竟在尚未累積其他團隊更多實證證據支持前，目前本人是傾向保守、謹慎的看待此團隊二篇研究的影響。
4. 大眾可能擔心「一孕傻三年」、「懷孕會變笨」。您建議應該如何看待此次研究結果呢？
如同第一段所說的，本研究與這些「道聽塗說」的傳統的關聯，似乎也是大家會對此篇研究記得或傳誦的主要原因。但先前亦有回顧文獻指出，上述這些說法不正確，意即女姓懷孕並不會變笨（ref. 6）。故在目前正反說法皆有的情況下，亟需有更多研究來對此議題提供不同的看法與見解。
此篇研究發表的最大貢獻，在本人看來，是激起更多有興趣且有資源的研究者來一起投入，並願意為了驗證此類研究，願意打破傳統約束，以更多新手準父母為研究對象，看能否提供不同或共同的結論。
參考資料
- Boekel, Wouter, Eric-Jan Wagenmakers, Luam Belay, Josine Verhagen, Scott Brown, and Birte U. Forstmann. 2015. “A Purely Confirmatory Replication Study of Structural Brain-Behavior Correlations.” Cortex; a Journal Devoted to the Study of the Nervous System and Behavior 66 (May): 115–33.
- Botvinik-Nezer, Rotem, Felix Holzmeister, Colin F. Camerer, Anna Dreber, Juergen Huber, Magnus Johannesson, Michael Kirchler, et al. 2020. “Variability in the Analysis of a Single Neuroimaging Dataset by Many Teams.” Nature 582 (7810): 84–88.
- Ray, Joel G., Marian J. Vermeulen, Aditya Bharatha, Walter J. Montanera, and Alison L. Park. 2016. “Association Between MRI Exposure During Pregnancy and Fetal and Childhood Outcomes.” JAMA: The Journal of the American Medical Association 316 (9): 952–61.
- Rajagopalan, Venkateswaran, and Erik P. Pioro. 2015. “Disparate Voxel Based Morphometry (VBM) Results between SPM and FSL Softwares in ALS Patients with Frontotemporal Dementia: Which VBM Results to Consider?” BMC Neurology 15. https://doi.org/10.1186/s12883-015-0274-8.
- Hoekzema, Elseline, Erika Barba-Müller, Cristina Pozzobon, Marisol Picado, Florencio Lucco, David García-García, Juan Carlos Soliva, et al. 2016. “Pregnancy Leads to Long-Lasting Changes in Human Brain Structure.” Nature Neuroscience 20 (2): 287–96.
- Elliott, Cath. 2009. “It’s Official: Pregnant Women Aren't Stupid.” The Guardian, February 15, 2009. https://www.theguardian.com/commentisfree/2009/feb/13/pregnancy-health-sexism.
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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2022 TCCF 未來內容展逾 2 萬人次共襄盛舉！ 國內外專業人士齊聚開啟跨域合作契機
我們想讓你知道的是
由文化內容策進院（文策院）主辦的「2022TCCF創意內容大會-未來內容展」日前圓滿落幕，文策院院長李明哲表示，全球疫情趨緩，讓更多國內外產業專業人士能藉展會進行實體交流，展現臺灣未來內容領域的創作實力與產業潛力，促成更多國際合作、跨域共創，也拓展國際市場的人脈與商機。
由文化內容策進院（文策院）主辦的「2022TCCF創意內容大會-未來內容展」日前圓滿落幕，吸引包括亞、歐、北美、南美、澳洲等海內外人士參與，11天展期累積超過2萬人次參觀，參與人數更創下新高。其中「主題沙龍」更有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區機構代表、創作者、企業家分享最新國際產業發展趨勢。許多文化科技內容業者皆表示，透過展會期間的沙龍活動與作品展示，不僅能與產業人士、民眾互動交流，也找到未來潛在合作夥伴，強化了產業對未來的信心。
文策院院長李明哲表示，全球疫情趨緩，讓更多國內外產業專業人士能藉展會進行實體交流，展現臺灣未來內容領域的創作實力與產業潛力，促成更多國際合作、跨域共創，也拓展國際市場的人脈與商機。
此次展會匯集了眾多跨國專業人士參與，除了帶來最新穎的國際趨勢，也以全球觀點挖掘臺灣產業優勢。其中，由奧地利遠道而來的「林茲電子藝術節」總監 Martin Honzik 觀察到，臺灣新媒體藝術正在以全新的面貌和色彩進入電子藝術世界；臺灣人自身的文化身份面臨著複雜的地緣政治局勢以及無形壓力，也因此創造出獨特的風格，他更表示「如果有人在我面前的桌子上放了 10 件不同的藝術作品，並問我是哪一件出自臺灣，我都能選出正確的答案。」
「未來內容展」的多元題材，也讓觀看者透過沉浸式內容帶來更深刻的體驗，像是入圍第 79 屆威尼斯影展「沉浸式內容單元」的《紅尾巴》，許多民眾就在展區留言本上留下回饋，表示與《紅尾巴》這個作品表達的創傷經歷與修復過程，產生共感。
除藉由展區的作品展示，「未來內容展」也提供創作者與業者相互交流的機會。《紅尾巴》導演王登鈺即表示，在未來內容展觀摩其他人的作品，對他未來想要繼續發展 VR 影像創作來說相當有幫助。《紅尾巴》出品方高雄市電影館 VR FILM LAB 計劃統籌洪珷則分享，此次活動對拓展 VR 內容與發展沉浸式內容資源的重要，讓高雄市電影館更開拓臺灣在地市場，從中南部民眾為主拓展至廣大藝文消費者群，並接觸到更多北部的創作者、投資方以及廠商，讓北部產業人士看到高雄電影館的成績。此外，高雄市電影館持續經營的 VR 創作培育工作坊計畫，也是創作者想踏入XR產業相當有效的方式，而後更可以朝向文策院的沉浸式內容國際合製計畫邁進。
洪珷也指出展會中的兩個作品為例，如《新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮》這樣相當具有在地議題的作品，很適合推出至國外展演，讓外國觀眾更接近台灣在地信仰習俗，而與《永恆聖母院》剛好作為東、西方的某一種宗教性對照，以高雄VR體感劇院過去展演《莫內——睡蓮的誘惑》、《孟克的吶喊》等節目的成功案例，《永恆聖母院》在高雄會是相當有賣點的作品。
除了多元的題材節目，「未來內容展」的文化與科技跨域共創的創新成果，也帶來更多文化科技能量的展示。公益性 NFT《百岳計畫》、時尚 AR App《Love is the Answer》以及《天野喜孝VR美術館》等，讓民眾及跨領域業者有更多認識文化科技展現與應用的機會。創作《百岳計畫》的 FAB DAO 共同創辦人劉育名分享，FAB DAO 首要任務在於讓區塊鏈技術更靠近大眾生活，參與未來內容展讓他們有機會與大眾溝通，同時重新思考運用 NFT 對人類生活的意義；他們也在未來內容展中也獲得很多人脈資源與創作靈感，討論不同公益內容的合作可能。
開發《Love is the Answer》的時尚品牌 JENN LEE 設計師 Jenn 分享，全球前五大紡織業者在《Love is the Answer》App 開發期間即很有興趣，並想將企業自身的「虛擬服裝 3D 縫合技術」（透過虛擬演算計算出服飾製作所需的布料與輔料，藉由模擬預先排除版型問題、減低樣品耗損，以更有效率的方式製作服飾）功能加進 App 中，激盪出更多科技結合時尚的應用可能。而合作開發《Love is the Answer》的再現影像總監郭憲聰也分享：「雖然疫情解封後民眾更想要往戶外跑，但我們並不知道虛擬沉浸式娛樂需求何時又會蓬勃發展，唯有持續更新最新的趨勢才能不落人後。未來發展對我而言是個『有機』的過程，雖然沒有明確的方向，但相信透過彼此交流能激發出更多不同想像。」
與日本傳奇藝術家天野喜孝攜手打造《天野喜孝VR美術館》的邦鼎科技吳雲中總經理也以科技業者的角度觀察，並表示，在這次展會中，讓邦鼎科技這類聚焦 VR、AR 軟體開發的科技業者，有機會接觸到應用面的廠商與創作者，對於規劃未來產品線有很大的幫助，也激發更多想像力，讓純 IT 產品有更多應用可能。