那個男人不會缺席：韓國瑜挺「18歲公民權」，青民協呼籲下載影片分享到群組

前高雄市長韓國瑜沉寂2年、投入公益，如今在本次九合一地方選舉中重出江湖，從南到北替縣市長、議員候選人輔選。而在今（25）日，韓國瑜更是透過台灣青年民主協會發聲，表態支持「18歲公民權」的修憲公民複決，呼籲民眾一起投下同意票。

明（26）日除了舉行九合一地方選舉，還有台灣首次的公民複決修憲案，將決定18歲是否能擁有公民權，此案獲得跨黨派支持，但50％同意、965萬票的高門檻，讓兒少團體與政治人物在最後關頭仍強力催票。

台灣青年民主協會在投票日的前一天，發布韓國瑜支持18歲公民權的催票影片。韓國瑜在影片中表示：「各位好朋友，你好，我是韓國瑜。我支持18歲公民權，11月26日我們一起投同意票，」影片的最後，韓國瑜拱起手說道：「挺年輕、世代同行。」

韓國瑜卸任高雄市長後，2年間極少在政治場合露面，但投入公益活動、經營YouTube官方頻道，拍攝「韓先生來敲門」系列公益影片，還出了《韓先生來敲門：凝聚微光照亮台灣》一書，以及風靡韓粉的「韓先生2023年曆」。

直到九合一大選前1個多月，韓國瑜才出席已故前議長許崑源女兒、議員候選人許采蓁競選活動，並啟動全台輔選行程，從縣市長到議員，協助各大候選人掃街、站台。

青民協呼籲下載韓國瑜影片、分享到群組

青民協指出，「世代溝通」是這次18歲公民權的倡議路上，很重要卻艱辛的難題，「面對同意票的高門檻，唯有跨世代合作，台灣才有修憲的可能。」

青民協表示，在台灣以政黨顏色作為投票選擇的風氣下，他們走上街頭倡議的時候卻常常被民眾質疑：「這是民進黨在推的吧？」、「你是國民黨的吧？」、「你被誰找來做這件事？」

因此，青民協邀請了韓國瑜一起參與18歲公民權的世代溝通，並希望民眾能一起下載影片，傳到看了這支影片後會願意出門投同意票的社團、群組。

而在11月26日開票當天，台灣少年權益與福利促進聯盟將在中正紀年堂舉行18歲公民權的開票之夜，並舉辦開票結果記者會，台灣青年民主協會、人本教育基金會等團體也會參與。

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核稿編輯：翁世航