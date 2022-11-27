【圖表分析】九合一選舉負面選戰和低投票率對小黨不利，第三勢力搶灘地方議會選得如何？
我們想讓你知道的是
學者分析，今年的選舉整體大環境對小黨比較不利，因為今年選情偏冷，以及多是「負面競選」，比較多年輕選民和獨立選民就不想出來投票，而選民不打算投縣市長，小黨的議員就更沒有機會被看見。
文：李秉芳｜圖：梁敏萱、if Lin、詹湘琪
民眾黨、時代力量、台灣基進選得好嗎？
這次台灣民眾黨一口氣推了86個議員候選人，最後選上14人，除此之外，還有8個選區都是「落選頭」，當選率16.3％比時代力量13％略高，更是台灣基進的將近2倍；對此，東海大學政治系教授沈有忠表示，對民眾黨來說這是首次參選，試水溫意味濃厚，結果還算可以，而未來怎樣還很難說。
而時代力量這次比上次2018年選舉結果相比，46位候選人僅有6位當選，整體得票率約1.5％至1.6％間，被各界評為「慘敗」，就連立委邱顯智、王婉諭都紛紛辭去決策委員職務，檢討意味濃厚。
沈有忠認為，時代力量有2018年的經驗，因此表現不如上次是重要的警訊，到底是什麼原因導致選票流失，或是沒催出來，時代力量都需要去思考討論；不過沈有忠也認為，黃國昌在選前力挺黃珊珊並不一定就是「致命傷」，雖然多少有影響，但可能還是要看每個候選人跟地方的連結有多少，空戰有沒有辦法結合陸戰順利發揮。
台灣基進方面，這次張博洋和李宗霖當選，也是他們第一次拿到議員席次；沈有忠表示，台灣基進本來分母就比較小，主要是鎖定在南部的政黨；但今年選舉南部的投票率更低，之前高雄因為有韓國瑜，激起許多選民的危機意識，今年陳其邁選情穩定，加上沒有韓流，高雄的投票率甚至是全台最低的，而且跟2018比起來，高雄投票率從73％到58％，掉了15個百分點，也導致陳其邁雖然當選但票數並不多，而這樣的超低投票率也連帶影響的台灣基進的選情。
民眾黨／時代力量／基進在哪幾區催票率特別高？
台灣民眾黨在新竹市第三選區候選人施淑婷是本次的黨內催票王，不過即使擁有16.3％的超高催票率，在競爭激烈只有「三選二」的選區依然輸給藍綠兩黨的候選人未能當選，而新竹縣第三選區的徐勝凌也是同樣情況，所以在什麼樣的選區還是關鍵影響因素；不過也可從前兩名看出，民眾黨在新竹地區的吸票能力極強。
而台北的陳宥丞和黃瀞瑩本來就有一定知名度，這次也有不錯成績，尤其是黃瀞瑩更拿下該選區的最高票；彰化縣的陳崇嘉則是現任議員改掛民眾黨參選，搶到該區的最後一個席次。
時代力量則以上次就為「落選頭」參選台中的前時代力量秘書長吳佩芸獲得最高，超過10％的催票率。而新竹爭取連任的市議員廖子齊，這次也表現不俗順利連任；另外兩位也在新竹市連任的林彥甫、蔡惠婷則也有5％左右的催票率，算是驚險獲勝。而葉忠倫則是接棒參選苗栗縣長的前議員宋國鼎的位子，這次也保住了苗栗的席次。
不過可以看到像是在新竹市第二選區的陳鶴文，雖然催票率也是黨內第四名，但只拼上「落選頭」的位置，輸給國民兩黨和一位無黨籍的候選人沒能當選。
台灣基進本次選上兩席，分別是催票率第二名和第三名的台南李宗霖，以及在高雄本來就有知名度的張博洋，而台中市第14選區的徐煊博雖然衝出7.82％的催票率為黨內第一，但實際在該選區，徐煊博的得票是最後一名，遠遠低於第一名的國民黨吳振嘉（催票率23％）和第二名民進黨的蔡成圭（催票率14％）。
藍綠催票率差異不大，地方選舉小黨較難施展
比較各別政黨在幾次選舉催票率變化，只有2020政黨票才比較明確有「分裂投票」的行為，不少民眾可能在該次把總統票投給蔡英文，把政黨票投給小黨，而立委的催票率為這幾次選舉中最高的；而2014年、2018年和2022年的地方選舉，藍綠差不多就是僅能催出50％的選票，小黨則差不多僅在1-3％徘徊。
沈有忠也表示，今年的選舉整體大環境對小黨比較不利，因為今年選情偏冷，以及多是「負面競選」，比較多年輕選民和獨立選民不想出來投票，因為不喜歡這種互相攻擊、互揭瘡疤的選舉氛圍，然後看不到願景。
和2020年的政黨票相比，沈有忠從投票率推估，今年至少少了100萬張選票，雖然這100萬並非會全部都是小黨支持者，但他認為大致推估可能有一半以上的人，在2020年時是分裂投票，把政黨票投給小黨，而這次沒出來投。而這100萬張票在地方選舉中，對席次影響就很大了。
在民眾黨和時代力量「對上」的39個選區，兩黨關係如何消長？
我們在時代力量和民眾黨都有推出議員候選人的39個選區，和2020年這些選區的政黨票催票率相比，可以發現新竹市一直都是兩黨的「兵家必爭之地」，該區除了2020年就讓這些第三勢力小黨獲取不少政黨票之外，今年依然持續支持小黨議員，更選出了民眾黨首位市長高虹安。
不過細看資料可進一步發現，除了在民眾黨的大本營新竹縣市，其實在全國的選票中，民眾黨從2020年的政黨票催票率，就整體表現都比時代力量好，而2022年這次雙方也是拉開差距。
在台北市民眾黨這次也是拉開了差距，時代力量因為上一次台北市的議員幾乎都退黨了，所以這次台北的候選人聲量都比較小，最後也未有任何人當選。
過去時代力量一直都很著力於新竹，本次選舉也一直傳出是否會有人來參選新竹市長，但最終未有人選，沈有忠表示，這次在台北市和新北市，黃珊珊和高虹安確實都有發揮母雞的效用，而且民眾黨還有一隻全國性的最強母雞就是聲量極高的柯文哲，而時代力量在這兩個地方都沒能推出有政治能量的母雞來帶頭確實有差。
沈有忠也說，今年在新竹和台北，今年的負面選戰非常激烈，年輕人可能就覺得很厭煩，認為這是純粹為了高虹安在炒作仇恨，就更沒有投票動機。
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【跨域生態系系列專訪】IP平台煉金術，決戰粉絲經濟
我們想讓你知道的是
台灣IP產業雖然先天不足，壽命較短、規模小又年輕，但其實也有創造出超級IP的機會。全台最大IP周邊商城Fandora Shop，透過生態系計畫發展成如今集結三千八百個品牌、吸引超過二十三萬會員的線上平台。
你願意為了所愛的虛擬角色，付出多少錢？根據二○一九年《數位時代》雜誌轉載鈦媒體報導，全球最會賺錢的虛擬角色是精靈寶可夢，身價高達一千億美元（約新台幣三兆元）。而家喻戶曉的Hello Kitty、漫威英雄同樣都是鍍金的IP（Intellectual Property，智慧財產權），透過品牌授權衍生各種周邊產品，廣大粉絲創下驚人產值。
IP變現的戰場，其實就是「粉絲經濟」。只是台灣IP產業先天不足，受限於壽命較短、規模小又年輕，也有創造出超級IP的機會嗎？
「我們的平台叫做Fandora， Fan就是指『粉絲』，打開Fandora，就是打開一個屬於粉絲的寶盒，」綽號捲毛的陳勁宇，與一群成大學生會的夥伴們，於二○一三年共同創立全台最大的IP周邊商城⸺Fandora Shop，如今已是集結三千八百個品牌、吸引超過二十三萬會員的線上平台。
台灣IP品牌化，有競爭力嗎？
二○一三年平台創立之初，三個月就募集到一千五百位插畫家註冊，陳勁宇不諱言，當時Fandora只是單純提供插畫家商品化的服務平台。但沒多久，團隊成員們便發現，公司99％的營收皆來自1％的商品，大家不禁重新思考，那1％的創作者，是否具備發展為IP的特性與潛力。
「一切真的是天時、地利、人和」，陳勁宇表示，當時臉書粉絲團與LINE貼圖的崛起，為台灣IP帶來了粉絲與商機。像是與Fandora合作的熱門LINE貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」、「好想兔」，都展現超高人氣。臉書粉絲團讓粉絲互動有顯著成效，LINE貼圖則讓很多創作者不只能夠存活，甚至能以插畫為全職，為台灣的IP發展打下良好基礎。
看準IP品牌化的潛力，也因應合作者的需求，Fandora開始協助人氣貼圖的IP製作周邊商品，授權Ｔ恤成為第一波販售商品。Fandora也持續探索IP變現的各種可能。「我們決定透過三個面向來進行策略調整，第一個是IP池（指IP數量）如何擴展，第二個是更多元的商品線，第三個是擴大通路方向。」在陳勁宇的藍圖裡，這三大策略可以倒三角形呈現，人氣IP像一顆好種子，向上長出豐富的周邊商品，藉由多元通路觸及粉絲與消費者。
這張藍圖串起了創作者、各領域的周邊產品製造商、數據與資訊顧問，及虛擬與實體通路業者，儼然形成IP界的「跨域生態系」，共同為粉絲與IP創造更美好的相遇。
除了人氣貼圖，YouTuber也成IP
首先，要拓展IP池，誰說人氣IP只能是插畫角色？
Fandora開始集結不同領域的人氣教主。除了最先看中的LINE人氣貼圖IP，如：懶散兔與啾先生、無所事事小海豹，也拓展至YouTuber，與手機遊戲、動漫類IP等ACG領域（指動漫遊戲或二次元），擴大客群接觸，此舉帶動了超過五萬名會員成長。
其中，加入帶有流量的YouTuber，更跳脫了對傳統IP的想像侷限。「我記得剛開賣五分鐘，網站就被塞爆，花了一個多小時才救回來，」陳勁宇回憶從二○一九年起，與突破十億人次觀看的YouTuber「老高與小茉」合作，原本以為只能賣上百件Ｔ恤，沒想到粉絲絲的熱情反應在驚人的消費力，往後每年舉辦的周邊商品販售會，也成為粉絲朝聖活動，甚至透過付費會員的預售會與會員限定商品，還帶動老高與小茉YouTube頻道的付費會員成長。
在拓展IP類型、帶進更多創作者後，下一步必須擴張商品線，增加粉絲黏著度。在Fandora加持下，IP教主們開始攻占粉絲生活，一開始只是平面印刷，像是Ｔ恤、包袋類商品，拓展至毛絨類、公仔玩具立體物，也與不同的製造商合作床包、口罩等生活用品及3C產品。
想起當初從生產平面到立體商品的挑戰，「有些商品來回打樣二十次，就像是做了二十種不同的樣品，結果授權書簽一年，打樣到最後一次時，只剩下兩週可以賣。」陳勁宇苦笑。
然而，經過這些拓展商品線的歷練與學習，也意外讓Fandora打造出自己的製造聯隊，不僅能為自家合作品牌授權的IP找到對的製造商，還能幫其他業者串聯生產。像是為鬼滅之刃IP授權的廠商，在一個月內快速組隊生產周邊商品。各行各業的製造商也因此加入IP經濟的聯隊，成為Fandora固定合作廠商，帶動營收成長，甚至因此增員或投資設備，像是成衣業者森茂國際，直接新增直噴產線部門，添購價值千萬的機器；而專攻絨毛設計製造的頌德克企業，也因此擴編部門人員。
「他們對不同的東西很願意嘗試和學習，是會自己跳下去做的團隊。」輔導Fandora三年的資策會數轉院數位服務創新中心副規劃師楊青錡觀察。
另闢新戰場，串連線上到線下
帶進不同領域IP，組織生產聯隊，Fandora這艘船艦集結愈來愈多夥伴，而加入經濟部中小企業處辦理的「跨域生態系」計畫，像是航向一座新島嶼。網路起家的Fandora為了拓展通路，開始思考走向線下的可能性。
沒有收銀機、從未策展的Fandora，選定二○一九年的文博會初試啼聲。除了聯合十二個IP策展，並邀請創作者舉辦簽名會，在三天的快閃活動中，帶來超過一百二十萬元營收。
這次的線下實戰初體驗，對Fandora是很大的鼓舞，也從中發現原來線下和線上的粉絲是截然不同的消費族群，實體店面不僅能夠帶來新客群，串接線上會員，店內的限定商品熱度可以導回網站，成為測試和修正商品的依據。
於是Fandora連結資訊業者，透過分析與整合站內外數據，從大數據看見粉絲樣貌，使得消費族群的樣貌變得清晰，為IP創作者提供精準的行銷策略與服務，也找出一套煉金術──透過實體店的獨特體驗，不斷堆疊周邊商品的價值，讓粉絲甘心掏錢買單，以OMO（Online Merge Oine）的模式，形成一個粉絲消費迴圈。
從線上擴展到線下，除了與粉絲透過店面對話，還能透過體驗活動緊密互動。但說到底，「粉絲經濟」經營的到底是什麼？在粉絲消費旅程裡，Fandora發展出一套獨特的「IP宗教論」。
陳勁宇比喻，IP的本質就像信仰。角色IP或YouTuber便是教主，是教徒粉絲的信仰中心，彼此擁有共同的教義──也就是角色的故事和個性等IP內容，或是YouTuber與粉絲間的默契與認同點；而教主和教徒相遇的場域就是教堂，除了FB、YouTube、IG等互動平台，還有Fandora為雙方打造實體的IP大教堂，像快閃店或常態店，便成為教徒朝聖地，教徒透過體驗活動和教主互動，增加粉絲黏著度。
「更大型、體驗度更好的實體活動，其實很需要資源與Knowhow，Fandora還需要時間學習，」陳勁宇坦承，這幾年受疫情影響，實體店成績不如預期。
搶攻NFT熱潮，衝IP變現力
遇到逆風，懂得轉彎，使Fandora走得更加穩健。透過生態系計畫，Fandora和聯合數位文創一同展店，省下拓店的找點前置作業與門市經營的人事成本。結合聯合數位文創展店的管理鏈和Fandora的商品力，效果加乘。
像是二○二二年二月，人氣貼圖「懶散兔＆啾先生」與udn有點市合作開店。在台北大稻埕貨櫃市集的懶懶喫茶舖快閃店內，除了相關商品，還有印上懶散兔＆啾先生圖案的車輪餅，不啻是一種新嘗試。
業界變化很快，市場有限，要走得更久，就必須尋找更多機會與創新。「Fandora從最基礎的流量變現、創作者做虛擬貼圖進一步到實不一樣的發展機會與價值，可以視為IP變現IP體商品，衣服、帽子到床單、玩偶、燈具都可以做，從線上到線下串連，再往Web3.0邁進，就是元宇宙。」一路看著Fandora不斷蛻變的楊青錡說。
二○二一年年底，為漫畫家黃色書刊的《勇者系列》推出NFT，以RNFT（redeemable NFT，可兌換商品的NFT）形式，可兌換四款限量公仔。在當時一張售價約一萬兩千元的NFT，創下SR+電鍍金款魔王開賣七十三秒完售的成績。
「數位收藏品在NFT的加值下，可以做到IP的可能性之一。」陳勁宇表示，看準趨勢，Fandora 於二○二二年二月成立新部門，提供NFT發行顧問和代操服務。
翻轉台灣IP產業型態，放大價值，未來Fandora該駛向何方？「以產業角度來看，LINE貼圖紅利已經结束，YouTuber也差不多了，現在要看下一波的新媒體、新機制是什麼。」不排除IP經紀，Web3.0也可能是下個灘頭堡，作為IP跨域生態系的串連者，陳勁宇與夥伴們，持續以勇於嘗試的好奇心破浪前行。
三個「開源」，穩坐IP產業領先者
資策會數轉院數位服務創新中心副主任暨生態系計畫主持人──賴玲如專訪
Fandora之所以可以成為IP產業的領先者，主要做了三個開源。第一個是IP的開源，把IP分類並拓展IP的類別；第二個是供應商的開源，找國內有品質的供應商生產不同商品，能夠幫IP開發一系列商品；第三個是增加通路的接觸點，從線上走到線下，透過實體店找到新客戶，降低在線上找尋新客源的成本，再透過異業結合，與聯合數位文創合作，可以找到新的客群，激發不一樣的火花。
而政策資源投入，也讓新創公司願意嘗試，起初不敢嘗試是因為擔心成本投入卻沒有效果，一旦從中獲得成果，自己就會跑很快，所以政府計畫是幫忙推一把。
在這次「生態系」計畫中，讓Fandora學習用不同角度看事情，不用再什麼事情都自己做，更懂得異業結合，截長補短。也就是說，Fandora學會找夥伴整合，產生差異化的服務。
Fandora懂得變形，持續滾動修正商業模式，找到最佳化。從賣商品、賣企劃到賣NFT，他們持續在思考公司的核心價值與商業模式。
不斷創新才是往前走的動力，但創新有方法可循，要重新定義核心價值，找到目標客群，當重新聚焦消費者的需求時，商品和服務模式會跟著調整，當變成多角化經營時，要像手掌一樣，核心依然存在。
打造生態系就是希望在環境快速變遷時，考量自身的核心能力，以消費者為導向調整商品，和夥伴合作往前走。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。