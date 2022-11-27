【圖表分析】九合一選舉負面選戰和低投票率對小黨不利，第三勢力搶灘地方議會選得如何？

文：李秉芳｜圖：梁敏萱、if Lin、詹湘琪

民眾黨、時代力量、台灣基進選得好嗎？

這次台灣民眾黨一口氣推了86個議員候選人，最後選上14人，除此之外，還有8個選區都是「落選頭」，當選率16.3％比時代力量13％略高，更是台灣基進的將近2倍；對此，東海大學政治系教授沈有忠表示，對民眾黨來說這是首次參選，試水溫意味濃厚，結果還算可以，而未來怎樣還很難說。

而時代力量這次比上次2018年選舉結果相比，46位候選人僅有6位當選，整體得票率約1.5％至1.6％間，被各界評為「慘敗」，就連立委邱顯智、王婉諭都紛紛辭去決策委員職務，檢討意味濃厚。

沈有忠認為，時代力量有2018年的經驗，因此表現不如上次是重要的警訊，到底是什麼原因導致選票流失，或是沒催出來，時代力量都需要去思考討論；不過沈有忠也認為，黃國昌在選前力挺黃珊珊並不一定就是「致命傷」，雖然多少有影響，但可能還是要看每個候選人跟地方的連結有多少，空戰有沒有辦法結合陸戰順利發揮。

台灣基進方面，這次張博洋和李宗霖當選，也是他們第一次拿到議員席次；沈有忠表示，台灣基進本來分母就比較小，主要是鎖定在南部的政黨；但今年選舉南部的投票率更低，之前高雄因為有韓國瑜，激起許多選民的危機意識，今年陳其邁選情穩定，加上沒有韓流，高雄的投票率甚至是全台最低的，而且跟2018比起來，高雄投票率從73％到58％，掉了15個百分點，也導致陳其邁雖然當選但票數並不多，而這樣的超低投票率也連帶影響的台灣基進的選情。

民眾黨／時代力量／基進在哪幾區催票率特別高？

台灣民眾黨在新竹市第三選區候選人施淑婷是本次的黨內催票王，不過即使擁有16.3％的超高催票率，在競爭激烈只有「三選二」的選區依然輸給藍綠兩黨的候選人未能當選，而新竹縣第三選區的徐勝凌也是同樣情況，所以在什麼樣的選區還是關鍵影響因素；不過也可從前兩名看出，民眾黨在新竹地區的吸票能力極強。

而台北的陳宥丞和黃瀞瑩本來就有一定知名度，這次也有不錯成績，尤其是黃瀞瑩更拿下該選區的最高票；彰化縣的陳崇嘉則是現任議員改掛民眾黨參選，搶到該區的最後一個席次。

時代力量則以上次就為「落選頭」參選台中的前時代力量秘書長吳佩芸獲得最高，超過10％的催票率。而新竹爭取連任的市議員廖子齊，這次也表現不俗順利連任；另外兩位也在新竹市連任的林彥甫、蔡惠婷則也有5％左右的催票率，算是驚險獲勝。而葉忠倫則是接棒參選苗栗縣長的前議員宋國鼎的位子，這次也保住了苗栗的席次。



不過可以看到像是在新竹市第二選區的陳鶴文，雖然催票率也是黨內第四名，但只拼上「落選頭」的位置，輸給國民兩黨和一位無黨籍的候選人沒能當選。

台灣基進本次選上兩席，分別是催票率第二名和第三名的台南李宗霖，以及在高雄本來就有知名度的張博洋，而台中市第14選區的徐煊博雖然衝出7.82％的催票率為黨內第一，但實際在該選區，徐煊博的得票是最後一名，遠遠低於第一名的國民黨吳振嘉（催票率23％）和第二名民進黨的蔡成圭（催票率14％）。

藍綠催票率差異不大，地方選舉小黨較難施展

比較各別政黨在幾次選舉催票率變化，只有2020政黨票才比較明確有「分裂投票」的行為，不少民眾可能在該次把總統票投給蔡英文，把政黨票投給小黨，而立委的催票率為這幾次選舉中最高的；而2014年、2018年和2022年的地方選舉，藍綠差不多就是僅能催出50％的選票，小黨則差不多僅在1-3％徘徊。

沈有忠也表示，今年的選舉整體大環境對小黨比較不利，因為今年選情偏冷，以及多是「負面競選」，比較多年輕選民和獨立選民不想出來投票，因為不喜歡這種互相攻擊、互揭瘡疤的選舉氛圍，然後看不到願景。

和2020年的政黨票相比，沈有忠從投票率推估，今年至少少了100萬張選票，雖然這100萬並非會全部都是小黨支持者，但他認為大致推估可能有一半以上的人，在2020年時是分裂投票，把政黨票投給小黨，而這次沒出來投。而這100萬張票在地方選舉中，對席次影響就很大了。

在民眾黨和時代力量「對上」的39個選區，兩黨關係如何消長？

我們在時代力量和民眾黨都有推出議員候選人的39個選區，和2020年這些選區的政黨票催票率相比，可以發現新竹市一直都是兩黨的「兵家必爭之地」，該區除了2020年就讓這些第三勢力小黨獲取不少政黨票之外，今年依然持續支持小黨議員，更選出了民眾黨首位市長高虹安。

不過細看資料可進一步發現，除了在民眾黨的大本營新竹縣市，其實在全國的選票中，民眾黨從2020年的政黨票催票率，就整體表現都比時代力量好，而2022年這次雙方也是拉開差距。



在台北市民眾黨這次也是拉開了差距，時代力量因為上一次台北市的議員幾乎都退黨了，所以這次台北的候選人聲量都比較小，最後也未有任何人當選。

過去時代力量一直都很著力於新竹，本次選舉也一直傳出是否會有人來參選新竹市長，但最終未有人選，沈有忠表示，這次在台北市和新北市，黃珊珊和高虹安確實都有發揮母雞的效用，而且民眾黨還有一隻全國性的最強母雞就是聲量極高的柯文哲，而時代力量在這兩個地方都沒能推出有政治能量的母雞來帶頭確實有差。



沈有忠也說，今年在新竹和台北，今年的負面選戰非常激烈，年輕人可能就覺得很厭煩，認為這是純粹為了高虹安在炒作仇恨，就更沒有投票動機。