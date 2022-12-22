冰原消融讓北極熊、棕熊生活圈重疊，混血「灰北極熊」增加可能造成什麼問題？

文：Alice

地球陸地上最大型的掠食性動物，其生活圈正逐漸與高緯度地區的棕熊交匯，而這也將混血的「灰北極熊」帶入北極。

2006年，加拿大北極地區有名獵人射殺了一隻熊，但牠看起來與其他熊不太一樣。經過DNA測試，科學家證實這隻動物的基因實際上綜合了灰熊和北極熊。

從那之後的數年，北美地區不時會發現灰北極熊（pizzlies，又名grolar bears）的蹤跡。現在西伯利亞的研究人員警告說，同樣的情況可能發生在其他冰冷的北方。

俄羅斯科學院西伯利亞分院研究員Innokentiy Okhlopkov告訴《俄塔社》：「在北極熊居住的科雷馬河下游曾發現棕熊，棕熊正在向苔原遷移。」

「例如，在俄羅斯雅庫特的阿納巴爾區就可以看到棕熊。未來很可能會有北極熊和棕熊的混血種。」

北極熊和棕熊大約在50萬年前才彼此分化。雖然不常見，但兩者之間的交配偶爾也會產生可生育的後代。

隨著氣候變遷加劇，雪地消融出現新的土地和食物來源，棕熊也隨之向北移動，並逐漸與北極熊產生交集。另一方面來說，融化的海冰迫使北極熊往內陸移動，這也使兩物種之間的相遇機率增加。

俄羅斯部分地區的在地人已經注意到這兩種物種經常出沒於同一地點。在西伯利亞的雅庫特地區，有兩個北極熊族群可能與棕熊交配。

根據一些研究估計，到2100年，北極熊可能會瀕臨滅絕，剩下在北極最高處的一些孤獨的亞種群。而如果北極熊當中有越來越多的個體與棕熊雜交，那麼純種的北極熊可能會消失的更快。

隨著海冰融化，北極熊的數量已被預估將會急遽下降，但專家們現在擔心，任何剩下的個體都將看到牠們的基因因雜交而被稀釋。或許有一天，它們甚至可以代表一個全新的物種。

生物科學學者Larisa DeSantis解釋為何灰北極熊的出現值得研究：

參考資料

本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航