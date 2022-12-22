冰原消融讓北極熊、棕熊生活圈重疊，混血「灰北極熊」增加可能造成什麼問題？
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隨著氣候變遷加劇，雪地消融出現新的土地和食物來源，棕熊也隨之向北移動，並逐漸與北極熊產生交集。根據一些研究估計，到2100年，北極熊可能會瀕臨滅絕，剩下在北極最高處的一些孤獨的亞種群。而如果北極熊當中有越來越多的個體與棕熊雜交，那麼純種的北極熊可能會消失的更快。
文：Alice
地球陸地上最大型的掠食性動物，其生活圈正逐漸與高緯度地區的棕熊交匯，而這也將混血的「灰北極熊」帶入北極。
2006年，加拿大北極地區有名獵人射殺了一隻熊，但牠看起來與其他熊不太一樣。經過DNA測試，科學家證實這隻動物的基因實際上綜合了灰熊和北極熊。
從那之後的數年，北美地區不時會發現灰北極熊（pizzlies，又名grolar bears）的蹤跡。現在西伯利亞的研究人員警告說，同樣的情況可能發生在其他冰冷的北方。
俄羅斯科學院西伯利亞分院研究員Innokentiy Okhlopkov告訴《俄塔社》：「在北極熊居住的科雷馬河下游曾發現棕熊，棕熊正在向苔原遷移。」
「例如，在俄羅斯雅庫特的阿納巴爾區就可以看到棕熊。未來很可能會有北極熊和棕熊的混血種。」
北極熊和棕熊大約在50萬年前才彼此分化。雖然不常見，但兩者之間的交配偶爾也會產生可生育的後代。
隨著氣候變遷加劇，雪地消融出現新的土地和食物來源，棕熊也隨之向北移動，並逐漸與北極熊產生交集。另一方面來說，融化的海冰迫使北極熊往內陸移動，這也使兩物種之間的相遇機率增加。
俄羅斯部分地區的在地人已經注意到這兩種物種經常出沒於同一地點。在西伯利亞的雅庫特地區，有兩個北極熊族群可能與棕熊交配。
根據一些研究估計，到2100年，北極熊可能會瀕臨滅絕，剩下在北極最高處的一些孤獨的亞種群。而如果北極熊當中有越來越多的個體與棕熊雜交，那麼純種的北極熊可能會消失的更快。
隨著海冰融化，北極熊的數量已被預估將會急遽下降，但專家們現在擔心，任何剩下的個體都將看到牠們的基因因雜交而被稀釋。或許有一天，它們甚至可以代表一個全新的物種。
生物科學學者Larisa DeSantis解釋為何灰北極熊的出現值得研究：
參考資料
- Cassella,C., (2022,Nov 17). Hybrid ‘Brolar Bears’ Could Spread Through The Arctic as The Planet Warms. ScienceAlert
- White,R., (2022,Jun 6). Polar Bears and Grizzlies Keep Mating and Could Evolve Into New Species. https://www.newsweek.com/polar-bears-grizzlies-mating-evolve-new-species-1713130
- Fasting season length sets temporal limits for global polar bear persistence（nature climate change）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。