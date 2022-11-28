美國FBI扣押全球最大線上書庫Z-Library，出版商堅持盜版零容忍，學生崩潰稱負擔不起教科書
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經營線上盜版書庫Z-Library的兩位俄羅斯國民遭美國聯邦檢察官以侵犯版權等罪名起訴。該網站被撤下後在社群媒體引起論戰，許多學生表示自己是因為無法負擔大學教科書費用才會使用Z-Library，而出版商及作者聯盟則認為即便如此也不該就此容忍盜版猖獗。
文：饒珮琪（Peichi Jao）
綜合《Gizmodo》與《華盛頓郵報》報導，紐約東區聯邦檢察官辦公室於今（2022）年11月16日宣布，對兩名俄羅斯國民Anton Napolsky與Valeriia Ermakova提起訴訟，指控兩位透過經營線上書庫Z-Library侵犯版權、涉入電匯欺詐和洗錢等罪行。
檢方在官方聲明表示，Anton Napolsky與Valeriia Ermakova透過竊取的作品進行非法獲利行為，經常會在作品出版後的短短幾小時內上傳相同的內容，此舉使廣大作者、出版商和書商受害；而檢方已在11月3日關閉了z-lib.org、b-ok.org 和3lib.net等公開網域以防止盜版內容在相關網站繼續流傳。
最大盜版線上圖書館Z-Library
《華盛頓郵報》指出，Z-Library於2009年創立，是一服務規模擴及全世界的電子圖書資料庫，蘊含超過1100萬本書和8400萬篇文章；Z-Library使用者遍及全球，多年以來該網站伺服器偶爾會消失，卻總是在短時間內又重新出現。印度與法國已在今年禁止該網站在國內營運。
經《Gizmodo》報導，Z-Library成名的原因之一來自存取了大量的大學教科書，此外也包含各種出版商與作者推出的小說作品或非小說書籍。Z-Library起初作為一個開放式電子書庫空間，使用者無需付費就能下載檔案，其隨後又推出會員機制以提供更完善的使用者介面及無限制的下載次數。
作者聯盟加入調查行動，堅決反對Z-Library營運
美國作家聯盟（The Authors Guild）長期表態反對Z-Library的存在，甚至蒐集該網站各種非法發佈的線上資料，向美國參議院提出聲明；此外也在偵查過程中提供作家們的證詞，以說明盜版電子書庫對作家們生計所造成的威脅與傷害。
作家聯盟執行長Mary Rasenberger表示，此次逮捕行動已是迄今為止打擊盜版電子書網站的最大突破之一。
Z-Library關閉引發社群論壇交戰
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好萊塢用好，你用也好的特效軟體： Adobe After Effects跟你一起實現所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意
我們想讓你知道的是
你是否曾在平凡的日子裡，有過世界會變得像《脫稿玩家》電影場景的瘋狂的想像，Adobe After Effects可以實現你所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意！
你是否曾有過這樣瘋狂的想像——有一天，世界會變得像《脫稿玩家》的電影場景一樣，當你走在路上，迎面而來的人，身上出現了要你選擇「與我交談請按space」的按鈕；街道兩旁的商家招牌為了吸引你的注意，閃爍著斑斕的光芒旋轉；而廣告看板上的明星，更像是直接在對你說話。更瘋狂的是，如果這個想像，你真的有辦法實現？！
當然，是在影像創作的世界裡實現啦！
UG聯手六指淵，再現《脫稿玩家》電影場景
本身是電影發行商小編，平常非常愛看電影的UG，也是Instagram上號稱台灣變色龍的變裝高手，這一次和網路大神級特效玩家六指淵，將扮裝創意結合特效超能力，讓西門町一秒變身《脫稿玩家》的電玩風格街頭，重現經典場景。
「我什麼都可以扮，生物也好，非生物也好，只要有趣，我就會想辦法靠我手邊有的材料和服裝，試著裝扮出來，然後在我們公司的頂樓拍給你們看！」
從性感的韓國女歌手，到辨識度超高的網路迷因，再到知名電影道具，好像還真的沒有什麼難得倒UG。「例如我之前就扮過《媽的多重宇宙》的那顆王安石。」UG哈哈大笑著說。
如果說只要UG想要，就沒有什麼人事物是他裝扮不來的，那麼只要六指淵手邊有電腦加上Adobe After Effects，那就誰也無法阻止他做特效！
在影片中，大家可以看到六指淵利用UG已經拍攝好的變裝影片，使用Adobe After Effects中的強大功能，以及插件Saber、Element 3D等輔助，就能製作出光條、旋轉零件、文字等素材，再利用內建的鏡頭工具，創造出真假不分的透視法，實現好萊塢電影規格的視覺效果。
「這些功能乍看之下很嚇人，好像很複雜，但其實Adobe After Effects的使用者適用設計做得非常好，只要熟悉了其中的邏輯，就能很快的上手，加上自己的創意再多練習，要做出很厲害的特效一點也不難。」
就連UG看了也忍不住呼籲，如果自己學會特效，就能實現更多裝扮的想像，大家也不要再猶豫了，趕快趁現在學一波。
☞下載 Adobe After Effects，創造你的狂創意！
光看還不過癮，不如自己跳下來參戰
就在六指淵鼓勵大家多多練習，UG宣告要跨足特效界（大誤）的這個moment，電影神搜已經等不及要大家直接面對江湖挑戰。11/14（一）到12/18（日），只要將你的特效拍攝創意短片，上傳到電影神搜臉書粉絲專頁的指定貼文留言處，就能交由六指淵來評審，選出創意最強、執行度最高、腦袋最ㄎㄧㄤ（？）的 Ae 創意王，獨得iPhone 14 Pro Max喔！
活動步驟：
📍Step 1：按讚電影神搜粉絲團
📍Step 2：免費試用任一 Adobe 軟體，並使用內建特效、自創或是電影神搜提供之特效，製作你的上傳創意短影片
📍Step 3：私訊或 email 給小編，或直接上傳你的創意特效影片至留言處。信箱：mail@agentm.tw
（神搜期待你的創意小腦袋，越ㄎㄧㄤ越好玩）
領獎安排：
1.得獎者名單將於2022年 12月23 日公佈於「電影神搜」Facebook專頁及六指淵IG，得獎者須於貼文指定時間內，主動私訊粉絲團。
2. 所有獎品不得兌換現金及其他產品。
3. 神搜將保留所有因違反本條款及細則的參加資格，或被放棄領取獎品的最終決定權。