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美國FBI扣押全球最大線上書庫Z-Library，出版商堅持盜版零容忍，學生崩潰稱負擔不起教科書

美國FBI扣押全球最大線上書庫Z-Library，出版商堅持盜版零容忍，學生崩潰稱負擔不起教科書
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

經營線上盜版書庫Z-Library的兩位俄羅斯國民遭美國聯邦檢察官以侵犯版權等罪名起訴。該網站被撤下後在社群媒體引起論戰，許多學生表示自己是因為無法負擔大學教科書費用才會使用Z-Library，而出版商及作者聯盟則認為即便如此也不該就此容忍盜版猖獗。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

綜合《Gizmodo》與《華盛頓郵報》報導，紐約東區聯邦檢察官辦公室於今（2022）年11月16日宣布，對兩名俄羅斯國民Anton Napolsky與Valeriia Ermakova提起訴訟，指控兩位透過經營線上書庫Z-Library侵犯版權、涉入電匯欺詐和洗錢等罪行。

檢方在官方聲明表示，Anton Napolsky與Valeriia Ermakova透過竊取的作品進行非法獲利行為，經常會在作品出版後的短短幾小時內上傳相同的內容，此舉使廣大作者、出版商和書商受害；而檢方已在11月3日關閉了z-lib.org、b-ok.org 和3lib.net等公開網域以防止盜版內容在相關網站繼續流傳。

最大盜版線上圖書館Z-Library

《華盛頓郵報》指出，Z-Library於2009年創立，是一服務規模擴及全世界的電子圖書資料庫，蘊含超過1100萬本書和8400萬篇文章；Z-Library使用者遍及全球，多年以來該網站伺服器偶爾會消失，卻總是在短時間內又重新出現。印度與法國已在今年禁止該網站在國內營運。

經《Gizmodo》報導，Z-Library成名的原因之一來自存取了大量的大學教科書，此外也包含各種出版商與作者推出的小說作品或非小說書籍。Z-Library起初作為一個開放式電子書庫空間，使用者無需付費就能下載檔案，其隨後又推出會員機制以提供更完善的使用者介面及無限制的下載次數。

作者聯盟加入調查行動，堅決反對Z-Library營運

美國作家聯盟（The Authors Guild）長期表態反對Z-Library的存在，甚至蒐集該網站各種非法發佈的線上資料，向美國參議院提出聲明；此外也在偵查過程中提供作家們的證詞，以說明盜版電子書庫對作家們生計所造成的威脅與傷害。

作家聯盟執行長Mary Rasenberger表示，此次逮捕行動已是迄今為止打擊盜版電子書網站的最大突破之一。

Z-Library關閉引發社群論壇交戰

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