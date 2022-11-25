2022/11/25,
經濟

港幣美元脫鈎？香港金管局：無意改變聯匯制度

港幣美元脫鈎？香港金管局：無意改變聯匯制度
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

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針對有國際基金經理聲稱港幣與美元掛鉤的聯繫匯率制度可能會被打破，香港金融管理局重申，不需要也無意改變聯匯制度。

（中央社）針對有國際基金經理聲稱港幣與美元掛鉤的聯繫匯率制度可能會被打破，香港金融管理局昨日（24日）重申，不需要也無意改變聯匯制度。

《香港電台》引述金管局方面指出，聯匯制度運作近40年以來，經歷多次經濟周期，即使過去面對大量資金進出，仍然運作良好。

局方並指出，過去不時有個別市場人士發表質疑聯匯制度的言論，這些言論大都基於對制度的誤解或自身基金的持倉，金管局對此不會作出評論。

本地多家媒體報導，國際基金經理投資人艾克曼（Bill Ackman）在社交平台發文，預期港幣將會貶值，又指如果中國確實夠強大，為何港幣與美元掛鉤，由此強調聯匯制度已經無意義，脫鈎只是時間問題。

中國和英國於80年代初商談香港前途問題時，期間香港民心不穩，港幣大幅貶值；為了穩定港幣，港英政府把港幣與美元掛鉤，兌換率固定在每美元兌換港幣7.8元，但容許少許上下波幅振動，一旦港幣脫離波幅振動範圍，金融局就會出手干預。

香港主權移交以來，曾有人建議把港幣改與人民幣掛鉤，2008年歐美爆發金融風暴後，這種聲音愈來愈強烈。

最近，美國不斷加息，香港卻加息有限，導致資金流出，又再引起取消聯匯制度的討論。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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