TNL+ 2022/11/27,
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馬來人將更為宗教保守化？為何伊斯蘭黨會在馬來西亞大選中崛起

馬來人將更為宗教保守化？為何伊斯蘭黨會在馬來西亞大選中崛起
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

一般上大家認為居住在城市，受高等教育和專業人士的馬來穆斯林較為開明，但如今卻已有保守化的趨勢。原因大致上有三：一，城市的家庭和工作壓力，導致他們需要宗教給予的慰劑；二，有了基本的宗教基礎，他們更想把自己的餘力回饋給更大的穆斯林社群；三，受國際伊斯蘭教運動的影響，如穆斯林兄弟會等。因此這次大選伊斯蘭黨的崛起，也被視為掀起了「綠色海嘯」，綠色為該黨的代表色。

馬來西亞第15屆全國大選在11月19日順利舉行，但選舉結果是未有任何陣營能奪得過半議席執政，直至24日，最高元首才認定希望聯盟主席安華獲得多數國會議員支持，成為第十任首相，這讓許多人放下了心中大石，因為擔心若是掌握第二多國會議席的國民聯盟主席慕尤丁擔任首相的話，那國民聯盟內佔多數的伊斯蘭黨（伊黨）進入中央政府，將可能推行一系列伊斯蘭化政策。

馬來西亞國會共有222席，根據本屆大選結果，伊黨奪下44席成為國會最大黨，緊接在後的有以華裔與城市選民支持為主的民主行動黨（40席），多元主義路線的公正黨（31席），馬來民族主義的土著團結黨（28席）、巫統（26席）。因此這次大選伊斯蘭黨的崛起，也被視為掀起了「綠色海嘯」，綠色為該黨的代表色。

總的來說，馬國的華裔和城市選民依然把大多數的支持給予了屬希望聯盟的民主行動黨和公正黨。值得關注的是，伊黨除了在馬來半島東海岸獨領風騷，掃獲全部22席，也逐漸滲透了西海岸的半城鄉和郊外的議席，如雪蘭莪（3席），霹靂州（4席）和彭亨（5席）成為這次大選的黑馬。

由此可見，一直高喊推行伊斯蘭教法、關閉電影院或電影院內男女分開坐的言論、謝絕舉辦演唱會的伊黨，不但可以鞏固在東海岸老巢的全部議席，也陸續獲得東海岸以外的馬來選民的支持。這是否也意味着激進擁護伊斯蘭主義的方略，成為當今馬來社群的主要法門？

強大的線上與線下動員能力

相比於其他政黨，伊黨更注重在黨員教育和體制的耕耘，導致伊黨的實體動員能力，遠遠超過其他政黨。因此許多評論人認為，這次大選將選民投票年齡下修至18歲，伊黨是最大受益者。

自80年代末，伊黨就推出黨員教育課本和實踐六或七人左右的小型讀書會。另，伊黨也執行猶如直銷金字塔般的會員制。

如果要升級或競選領導職，該黨員需要領導多個小型讀書會，參與內部培訓營和負責領導職務等。這系統性的薰陶與培訓導致伊黨一直擁有巨大的動員能力。

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