本土新增1萬4138例確診、56例死亡，指揮中心估約6萬5000人因確診無法投票

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增1萬4195例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬4138例本土個案及57例境外移入；另確診個案中新增56例死亡。

指揮中心表示，今日新增之1萬4138例本土病例，為6307例男性、7820例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

今日新增56例本土病例死亡個案，為31例男性、25例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、55例具慢性病史、45例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日沒有30多歲死亡個案，40多歲有3位。第1位是40多歲男性，接種過4劑疫苗，有慢性神經系統疾病，長期臥床、使用呼吸器。該名個案因呼吸困難和咳嗽送急診就醫，確診後在住院過程中合併呼吸衰竭死亡，死因是新冠肺炎合併呼吸衰竭。

第2名40多歲女性也有慢性神經系統疾病，接種過2劑疫苗，確診後在居家照護過程中症狀惡化，就醫住院時有肺炎和腸胃道穿孔的狀況，最後因併發症過世，死因為新冠肺炎、呼吸衰竭、腸胃道穿孔合併敗血症。

第3位個案沒有接種過疫苗，有慢性神經系統疾病，確診後出現發燒、頭痛等症狀而急診就醫，住院過程中過世，死因主要是肺炎合併呼吸衰竭、敗血性休克以及急性腎衰竭。

羅一鈞也公布今（2022）年累計至今本土病例年齡分佈情形，總共有817萬例確診，年齡分佈以20到40歲佔多數，但中重症、死亡以70到90多歲為主。

Photo Credit：指揮中心

羅一鈞表示，整體來講無症狀、輕症的比例佔99.55％，高齡致死率隨著年齡層增加而有增加情形，整體致死率和前幾週差不多，約為0.16％。

兒童重症這週增加8位，主要在0到5歲。羅一鈞表示，272例累積的兒童重症中，有八成沒有接種過疫苗，呼籲家長儘速帶小朋友完成接種。

約6萬5000人因確診無法投票

外界相當關切有多少民眾因確診無法投票，指揮官王必勝表示，從禮拜二起算到現在共4天，大概6萬6000人確診，估計明天大概1萬多人。整體來講，會受到影響的估計有8萬人，有投票權的佔八成，所以預估約6萬5000人會受到影響而無法投票。

民眾擔心有些人為了去投票就不通報確診，可能會有確診「黑數」問題，王必勝解釋，根據觀察，這週大概是10萬5000到11萬人確診，這一整週到今天為止看來，跟過往趨勢差不多，確診數沒有特別減少，這點大家可以比較放心。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範