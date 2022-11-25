本土新增1萬4138例確診、56例死亡，指揮中心估約6萬5000人因確診無法投票
我們想讓你知道的是
王必勝表示，整體來講，會受到影響的估計有8萬人，有投票權的佔八成，所以約6萬5000人會受到影響而無法投票。另根據觀察，這週大概是10萬5000到11萬人確診，這一整週到今天為止看來，跟過往趨勢差不多，確診數沒有特別減少，大家可以比較不用擔心會有為了投票而不通報的大量「黑數」。
中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增1萬4195例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬4138例本土個案及57例境外移入；另確診個案中新增56例死亡。
指揮中心表示，今日新增之1萬4138例本土病例，為6307例男性、7820例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。
今日新增56例本土病例死亡個案，為31例男性、25例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、55例具慢性病史、45例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日沒有30多歲死亡個案，40多歲有3位。第1位是40多歲男性，接種過4劑疫苗，有慢性神經系統疾病，長期臥床、使用呼吸器。該名個案因呼吸困難和咳嗽送急診就醫，確診後在住院過程中合併呼吸衰竭死亡，死因是新冠肺炎合併呼吸衰竭。
第2名40多歲女性也有慢性神經系統疾病，接種過2劑疫苗，確診後在居家照護過程中症狀惡化，就醫住院時有肺炎和腸胃道穿孔的狀況，最後因併發症過世，死因為新冠肺炎、呼吸衰竭、腸胃道穿孔合併敗血症。
第3位個案沒有接種過疫苗，有慢性神經系統疾病，確診後出現發燒、頭痛等症狀而急診就醫，住院過程中過世，死因主要是肺炎合併呼吸衰竭、敗血性休克以及急性腎衰竭。
羅一鈞也公布今（2022）年累計至今本土病例年齡分佈情形，總共有817萬例確診，年齡分佈以20到40歲佔多數，但中重症、死亡以70到90多歲為主。
羅一鈞表示，整體來講無症狀、輕症的比例佔99.55％，高齡致死率隨著年齡層增加而有增加情形，整體致死率和前幾週差不多，約為0.16％。
兒童重症這週增加8位，主要在0到5歲。羅一鈞表示，272例累積的兒童重症中，有八成沒有接種過疫苗，呼籲家長儘速帶小朋友完成接種。
約6萬5000人因確診無法投票
外界相當關切有多少民眾因確診無法投票，指揮官王必勝表示，從禮拜二起算到現在共4天，大概6萬6000人確診，估計明天大概1萬多人。整體來講，會受到影響的估計有8萬人，有投票權的佔八成，所以預估約6萬5000人會受到影響而無法投票。
民眾擔心有些人為了去投票就不通報確診，可能會有確診「黑數」問題，王必勝解釋，根據觀察，這週大概是10萬5000到11萬人確診，這一整週到今天為止看來，跟過往趨勢差不多，確診數沒有特別減少，這點大家可以比較放心。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範
Tags：
桃園商圈學：老舊店面華麗轉身，空間改造、品牌再設計促進商圈活力
我們想讓你知道的是
有別於其他縣市，桃園市政府深入輔導商圈及店家來翻轉商圈。從推動精緻化的「星級友善店家認證」、商圈顧問輔導諮詢、多元行銷推廣，並以行銷主題節慶活動帶動商圈特色元素，形塑城市形象；對商圈店家深入輔導，多年來也進行了「店面的華麗轉身x店家改造」。
店面的華麗轉身x店家改造
桃園市政府經濟發展局自107年開始推動商圈店家改造相關計畫，已經推動5個年度，累計輔導58家店家改造，為六都中輔導、改造店家數量最多。改造過程由專業團隊挖掘有故事的老店家，透過「空間」改造及「品牌」再設計，打造全新店家形象；同時，積極輔導店家改造其實也在形塑商圈街區亮點，展現在地特色。改造之後，消費者滿意度及回訪率大幅提高，多數受輔導店家消費者滿意度高達90%、營業額更是往上增加2-3成。
而今（111）年店家改造也輔導包含7個商圈共14店家，改造經費由店家自籌50%，市府補助50%。透過市府的推動，期待店家能從軟、硬體雙軌並進優化轉型，提供消費者更優質的逛購體驗！本次改造店家包含「双霖茶莊」、「平鎮區農會宋屋辦事處」、「林永方點線麵食館」、「阿囡陶器」、「胖菓子」、「粉紅蛙仙草奶凍之家」、「蛋金固烘焙坊」、「富恩好食」、「黑山銀花」、「愛的爆爆」、「愛寶童裝舖」、「新元香業」、「新百王餐廳」、「潤米roomy-米饅頭、貝果專門店」。從服飾店的門面空間設計轉換、餐飲業的品牌與空間優化，再到傳統產業、文創手作等領域，店家將整體形象設計與空間機能優化改造後，不僅讓消費者耳目一新，也提升了實體服務所需的空間機能。
店家成果發表會
轉變的過程中，有店家笑著表示許多老客人因為空間改造的太美還以為走錯了地點！在舊雨新知的奔相走告下，生意也更加興隆。為紀錄店家們改造前後的差異，更舉辦「華麗轉身x店家改造 成果發表會」，由市長頒贈店家們意喻生意興隆的盆栽，祝福店家們能再華麗轉身後一鳴驚人、鴻圖大展；同時今年度新獲選認證的48家桃園市星級友善店家，也於發表會中頒發認證。
桃園市積極輔導超過50店家改造、累積認證友善店家百間，都是希望優化消費者體驗，促進商圈經濟，更將地方商圈軟實力再次升級，也期待民眾在這適合出遊散步的秋冬交會之際，到桃園一探究竟。
桃園市政府 廣告
本文章內容由「桃園市政府經濟發展局」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。