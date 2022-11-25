2022/11/25,
醫療

本土新增1萬4138例確診、56例死亡，指揮中心估約6萬5000人因確診無法投票

本土新增1萬4138例確診、56例死亡，指揮中心估約6萬5000人因確診無法投票
Photo Credit：指揮中心

我們想讓你知道的是

王必勝表示，整體來講，會受到影響的估計有8萬人，有投票權的佔八成，所以約6萬5000人會受到影響而無法投票。另根據觀察，這週大概是10萬5000到11萬人確診，這一整週到今天為止看來，跟過往趨勢差不多，確診數沒有特別減少，大家可以比較不用擔心會有為了投票而不通報的大量「黑數」。

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增1萬4195例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬4138例本土個案及57例境外移入；另確診個案中新增56例死亡。

指揮中心表示，今日新增之1萬4138例本土病例，為6307例男性、7820例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

今日新增56例本土病例死亡個案，為31例男性、25例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、55例具慢性病史、45例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日沒有30多歲死亡個案，40多歲有3位。第1位是40多歲男性，接種過4劑疫苗，有慢性神經系統疾病，長期臥床、使用呼吸器。該名個案因呼吸困難和咳嗽送急診就醫，確診後在住院過程中合併呼吸衰竭死亡，死因是新冠肺炎合併呼吸衰竭。

第2名40多歲女性也有慢性神經系統疾病，接種過2劑疫苗，確診後在居家照護過程中症狀惡化，就醫住院時有肺炎和腸胃道穿孔的狀況，最後因併發症過世，死因為新冠肺炎、呼吸衰竭、腸胃道穿孔合併敗血症。

第3位個案沒有接種過疫苗，有慢性神經系統疾病，確診後出現發燒、頭痛等症狀而急診就醫，住院過程中過世，死因主要是肺炎合併呼吸衰竭、敗血性休克以及急性腎衰竭。

羅一鈞也公布今（2022）年累計至今本土病例年齡分佈情形，總共有817萬例確診，年齡分佈以20到40歲佔多數，但中重症、死亡以70到90多歲為主。

5-1125_本土病例分析手板
Photo Credit：指揮中心

羅一鈞表示，整體來講無症狀、輕症的比例佔99.55％，高齡致死率隨著年齡層增加而有增加情形，整體致死率和前幾週差不多，約為0.16％。

兒童重症這週增加8位，主要在0到5歲。羅一鈞表示，272例累積的兒童重症中，有八成沒有接種過疫苗，呼籲家長儘速帶小朋友完成接種。

約6萬5000人因確診無法投票

外界相當關切有多少民眾因確診無法投票，指揮官王必勝表示，從禮拜二起算到現在共4天，大概6萬6000人確診，估計明天大概1萬多人。整體來講，會受到影響的估計有8萬人，有投票權的佔八成，所以預估約6萬5000人會受到影響而無法投票。

民眾擔心有些人為了去投票就不通報確診，可能會有確診「黑數」問題，王必勝解釋，根據觀察，這週大概是10萬5000到11萬人確診，這一整週到今天為止看來，跟過往趨勢差不多，確診數沒有特別減少，這點大家可以比較放心。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。