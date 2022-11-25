2022/11/25,
經濟

GPU大廠輝達選擇來台建立物流中心，避免掃到美國禁令颱風尾

GPU大廠輝達選擇來台建立物流中心，避免掃到美國禁令颱風尾
Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

輝達在台灣和香港之間抉擇，最終決定其物流中心落地台灣。

美中對抗下，科技業者選邊站，全球知名圖形處理器（GPU）大廠——輝達（NVIDIA）選擇來台灣建立物流中心。專家強調，各大科技業者，為了防止掃到美國禁令颱風尾，多選擇向親美派國家靠攏，並轉移供應鏈至其他地區。

輝達物流中心選擇台灣

近日，全球知名圖形處理器業者輝達將來台設立物流中心。經濟部長王美花強調，儘管中國持續對台灣文攻武嚇，但是國際大廠來台投資意願並未受到影響。

輝達並非尋常業者，去（2021）年受惠於元宇宙、人工產業爆發，一度成為美國第7大上市公司，超越了由股神巴菲特（Warren Edward Buffett）旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）控股公司。

由輝達所設計顯示卡相當熱門，尤其加密產業的挖礦上常常「一卡難求」，而又隨著記憶體產業擴大，數據中心翻倍成長，過去無法做到的海量運算也在輝達手上完成，這也推動包含人臉辨識、自駕車和虛擬化產業前進。

據聞，輝達原本要將物流中心設在香港，但最終和台灣政府達成共識決定來台。王美花強調，台積電是輝達GPU的代工主力，而台灣眾多電腦業者則是輝達主要客戶，本次物流中心設立在台灣，兼具象徵及實質意義，有助台灣相關產業體系更完整。

綜合媒體報導，台灣財政部、經濟部力爭輝達物流中心來台，並針對租稅問題協調，並已達成初步共識。財政部將視個案，從寬認定課稅所得額，比照境外電商，簡化所得計算公式，按核定適用淨利率、境內利潤貢獻程度，讓在台附加價值占比降低，稅負大幅減輕。

美中對抗選邊站

DIGITIMES研究中心今（25）日舉辦《結構產業新趨勢論壇》，分析師Andy告訴《關鍵評論網》，目前以晶片為首的產業，將在美中對抗下分為兩套系統，一套是中國製造，並一套則是非中國製造。隨著兩國關係日益嚴峻，產業界多以先要求旗下供應鏈、相關產商盤點產品，防止未來有可能的「禁令」，最好不要和中國有任何牽扯。

他強調，美中對抗下，台灣不是最難受的國家，反而是韓國。首先，近日除了輝達表態建造物流中心，還有一個指標案子就是半導體設備商龍頭艾司摩爾（ASML）擴大在台投資，顯示了台灣各大業者在綜合考量下，仍將台灣視為半導體基地。

相反的，韓國近年深陷中國市場泥淖，在美中對抗下變得裡外不是人。其中，像是三星記憶體、SK海力士等韓國巨擘，一方面迫於對抗的壓力撤廠，二來又必須顧及中國的感受，它還在兩者搖擺不定下，台灣不確定風險驟降，成為可以很清楚分析利弊的投資地點。

此外，分析師龔明德也觀察到，中美科技戰愈趨嚴峻，促使台灣伺服器業者加速分散生產布局。主要方向為因應中美政策變化、北美雲端資料中心業者需求。

他說，針對歐洲或其他中國以外地區客戶，將擴大於中國以外製造，北美雲端客戶的墨西哥，以及至東南亞布局新產能，預估2023年主要台廠在中國以外地區伺服器主機板產能布局漸往5成逼近。

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核稿編輯：翁世航


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