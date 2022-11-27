《天生就是超級咖》：國王企鵝大便含有笑氣，大量吸入會導致幻覺
我們想讓你知道的是
國王企鵝的便便含有大量的一氧化二氮，也就是所謂的笑氣，更是造成暖化嚴重的溫室氣體。另外，某些企鵝大便時，直腸內的壓力是人類的四倍，可以讓便便噴飛40公分。除此之外，企鵝大便過的地方冰層更容易融化，可以作為牠們之後孵蛋的場所。企鵝大便還真是學問多多。
文：新夭
國王企鵝大便含有笑氣，大量吸入會導致幻覺
國王企鵝的便便含有大量的一氧化二氮，也就是所謂的笑氣，更是造成暖化嚴重的溫室氣體。另外，某些企鵝大便時，直腸內的壓力是人類的四倍，可以讓便便噴飛40公分。
若吃很多磷蝦的企鵝，大便的顏色會是粉紅色，吃很多銀魚，大便就會是藍色，科學家會用南極的衛星照片，藉由藍色或紅色的分布狀況，分析企鵝的族群分布。除此之外，企鵝大便過的地方冰層更容易融化，可以作為牠們之後孵蛋的場所。企鵝大便還真是學問多多。
近年偶爾會發現鰻魚卡在僧海豹鼻孔的案例
科學家目前還不知道為什麼近年來夏威夷的年輕僧海豹，會陸續出現海鰻卡在鼻孔的現象與機制。有人猜測可能是海豹在覓食的時候鰻魚誤闖，也有人猜想也許是某種年輕海豹之間的流行⋯⋯不論如何，由於這樣的狀況可能導致水跑進海豹的肺裡，所以希望還是別再發生了。
青蛙利用液壓的原理將舌頭快速射出
青蛙的舌頭上層有黏質蛋白可以用來沾附獵物，舌頭肌肉間空隙充滿了水，當發現獵物時，可以利用液壓的原理讓平時捲起的舌頭快速而精準地射出。不但如此，舌頭可以觸及的角度還十分廣闊多變喔！
書籍介紹
本文摘錄自《天生就是超級咖：這些動物的驚人祕密—我很奇怪但很可愛2》，遠流出版
作者：新夭
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★令動物科普推廣人讚不絕口的圖文創作者★
★國際笑點製造機！全球網友看了都笑嗨嗨的超級哏王★（那張海洋生物賽跑的迷因你看過嗎？如果沒有，還不趕快翻開這本書！如果有，更要翻開這本書，看更多從未公開過的新哏！）
鴕鳥其實不會把頭埋進沙裡，而是有更厲害的武器？幫聖誕老人拉雪橇的馴鹿到底是哪種性別？浣熊喜歡洗東西是因為愛乾淨？ 更扎實的動物科普知識、更腦洞大開的短漫迷因，急‧速‧降‧落！
看到動物我們常發出「哇！」「好萌！」「美爆！」「要融化了～」等讚嘆，可是別看牠們外表一臉可愛，其實個個都是身懷絕技的超級英雄。老虎是天生的游泳健將，有過為了渡河一天游二十九公里的紀錄；乳牛也懂得欣賞音樂，特別是氣質滿分的古典樂；負鼠堪稱裝死界影帝，最長可以撐近六個小時……還有更多讓人嚇到吃手手的動物真面目，就等你來探索。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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Filmora功能強大、簡單好用的剪輯軟體！新手也能剪出Pro級影片
我們想讓你知道的是
想學會剪輯影片，不一定要花大錢找老師或升級電腦，Filmora為一套適用初學者的影片剪輯軟體，不僅功能強大、同時內建豐富素材，更重要的是介面十分友善，就算新手也能輕鬆剪出Pro級影片！
Filmora功能齊全、素材豐富、簡易上手的影片剪輯軟體
影片已成為當代顯學，各行各業都開始用影片說故事，影片剪輯已成為必備技能，想學剪輯不必花大錢、不用太高檔的電腦配備，甚至不需具備專業影音剪輯知識，只要透過Filmora就能輕鬆辦到。
Filmora無論是裁剪縮放、轉場特效、標題上字…等功能一應俱全，加上全中文化介面簡易直覺，更重要的是電腦硬體規格不用太高，就算你是完全沒概念的新手，也能剪出媲美高手的影片。以下我們就來開箱Filmora影片剪輯軟體！
文字轉語音：一鍵文字轉語音 讓故事更加生動
Filmora內建許多兼具創意與實用的全新功能，包括有文字轉語音、語音轉文字與聲音視覺化，以下我們就「文字轉語音」功能簡單示範。
附上一段自製的文字轉語音影片給大家參考，編輯選擇的是Anna的音效，有點像Google真人發音的感覺，聽起來還蠻自然的，若希望同時有字幕和旁白，文字轉語音就能派上用場。
內建分割畫面、動態追蹤等豐富專業級功能
除了基本的剪輯功能，Filmora也提供許多高級的特效工具，操作上也不會太複雜，讓你在彈指之間，就能製作出Pro級的專業影片！
附上一段自製的分割畫面影片給大家參考，效果看起來還蠻專業的，許多電視節目開場都以分割畫面呈現，如今只要用Filmora就能輕鬆辦到。
附上一段自製的動態追蹤影片給大家參考，當狗從沙灘左邊走到右邊，氣球特效也跟著狗移動。
最後附上一段小編使用Filmora製作的影片給大家參考，影片素材皆為2019年日本瀨戶內海藝術祭用手機隨手拍的，大約2分鐘的影片，使用了濾鏡、轉場、標題、上字幕、背景音樂、文字轉語音…等特效，選擇1920×1080畫質大約轉檔2分鐘。
享受效率又有趣的剪接體驗！
最後要特別強調的是，編輯本人算是影片剪輯新手，在經過摸索各功能，上面這段2分鐘影片只花了不到1小時完成，雖然有些地方還可以再微調，但整體來說其實還不錯，不但從中獲得滿滿成就感，更重要是Filmora真的簡單又好用，能為新手提供有效率又有趣的剪接體驗。
|產品
|Wondershare Filmora
|Cyberlink Powerdirector
|Movavi Video Editor
|功
能
|軟體基礎性能
|性能較佳
|匯出速度較快
|性能普通
|關鍵影格
keyframing
|只支援形變5項基礎關鍵影格
|支援數十項關鍵影格調校
|只支援形變2項基礎關鍵影格
|動態追蹤
|有，僅支援單點追蹤
|有，支援多點追蹤
|有，支援單點追蹤
|遮罩 masking
|支援形狀Mask及圖片Mask
|支援形狀Mask、圖片Mask及手繪Mask並支援關鍵影格
|不支援遮罩
|文字編輯
|基本功能完備
|功能完備
|功能普通
|音訊製作
|音訊相關功能較少、偏基礎，持續擴充中
|獨立的音訊編輯視窗
|音訊編輯較豐富
|視覺特效資源
|內建特效1000+
支援Filmstock付費資源庫、需要額外付費
|內建特效300+
品質普通、依賴擴充
|內建特效100+
品質不錯
|AI剪輯
|主打2項：
Auto Reframe
AI Portrait 去背功能不包含在產品內，需要額外付費
|主打4項，持續增加：
換天空
物體檢測
音訊降噪
人聲增強
|不提供
最後附上Filmora與其他剪輯軟體功能比較表，可見到Filmora無論是功能或素材都更豐富，同時還擁有自己的特效素材庫，加上介面簡易上手這個優勢，若你最近對剪輯影片有興，不妨可好好考慮Filmora。