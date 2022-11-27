2022/11/27,
動物

《天生就是超級咖》：國王企鵝大便含有笑氣，大量吸入會導致幻覺

《天生就是超級咖》：國王企鵝大便含有笑氣，大量吸入會導致幻覺
Photo Credit：遠流

我們想讓你知道的是

國王企鵝的便便含有大量的一氧化二氮，也就是所謂的笑氣，更是造成暖化嚴重的溫室氣體。另外，某些企鵝大便時，直腸內的壓力是人類的四倍，可以讓便便噴飛40公分。除此之外，企鵝大便過的地方冰層更容易融化，可以作為牠們之後孵蛋的場所。企鵝大便還真是學問多多。

文：新夭

國王企鵝大便含有笑氣，大量吸入會導致幻覺

天生就是超級咖P31
Photo Credit：遠流

國王企鵝的便便含有大量的一氧化二氮，也就是所謂的笑氣，更是造成暖化嚴重的溫室氣體。另外，某些企鵝大便時，直腸內的壓力是人類的四倍，可以讓便便噴飛40公分。

若吃很多磷蝦的企鵝，大便的顏色會是粉紅色，吃很多銀魚，大便就會是藍色，科學家會用南極的衛星照片，藉由藍色或紅色的分布狀況，分析企鵝的族群分布。除此之外，企鵝大便過的地方冰層更容易融化，可以作為牠們之後孵蛋的場所。企鵝大便還真是學問多多。

近年偶爾會發現鰻魚卡在僧海豹鼻孔的案例

天生就是超級咖P33
Photo Credit：遠流

科學家目前還不知道為什麼近年來夏威夷的年輕僧海豹，會陸續出現海鰻卡在鼻孔的現象與機制。有人猜測可能是海豹在覓食的時候鰻魚誤闖，也有人猜想也許是某種年輕海豹之間的流行⋯⋯不論如何，由於這樣的狀況可能導致水跑進海豹的肺裡，所以希望還是別再發生了。

青蛙利用液壓的原理將舌頭快速射出

天生就是超級咖P35
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青蛙的舌頭上層有黏質蛋白可以用來沾附獵物，舌頭肌肉間空隙充滿了水，當發現獵物時，可以利用液壓的原理讓平時捲起的舌頭快速而精準地射出。不但如此，舌頭可以觸及的角度還十分廣闊多變喔！

書籍介紹

本文摘錄自《天生就是超級咖：這些動物的驚人祕密—我很奇怪但很可愛2》，遠流出版

作者：新夭

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★令動物科普推廣人讚不絕口的圖文創作者★
★國際笑點製造機！全球網友看了都笑嗨嗨的超級哏王★（那張海洋生物賽跑的迷因你看過嗎？如果沒有，還不趕快翻開這本書！如果有，更要翻開這本書，看更多從未公開過的新哏！）

鴕鳥其實不會把頭埋進沙裡，而是有更厲害的武器？幫聖誕老人拉雪橇的馴鹿到底是哪種性別？浣熊喜歡洗東西是因為愛乾淨？ 更扎實的動物科普知識、更腦洞大開的短漫迷因，急‧速‧降‧落！

看到動物我們常發出「哇！」「好萌！」「美爆！」「要融化了～」等讚嘆，可是別看牠們外表一臉可愛，其實個個都是身懷絕技的超級英雄。老虎是天生的游泳健將，有過為了渡河一天游二十九公里的紀錄；乳牛也懂得欣賞音樂，特別是氣質滿分的古典樂；負鼠堪稱裝死界影帝，最長可以撐近六個小時……還有更多讓人嚇到吃手手的動物真面目，就等你來探索。

YLE194《天生就是超級咖》立封
Photo Credit：遠流

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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