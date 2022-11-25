法國下議院壓倒性通過：墮胎權入憲，同期的愛爾蘭、美國又是如何進展
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法國下議院日前以壓倒性多數通過女性墮胎權入憲，此舉將提升法國婦女權益，讓墮胎權益更難被撼動，不過也有右派人士反對墮胎權入憲。同一時間，愛爾蘭不僅通過墮胎合法化公投，更立法給予女性一定程度的身體自主權，反觀美國在羅訴韋德案遭推翻後，各州開始明令禁止婦女墮胎。
（中央社）法國國會下議院今天以壓倒性多數通過將墮胎權入憲，左翼和中間派議員表示，美國最高法院6月推翻1973年「羅訴韋德案」保障墮胎權的歷史性裁決後，顯示需要採取新措施。
路透社報導，法國國會以337票贊成和32票反對通過這項左翼反對派的提案，但將墮胎權入憲的道路並不平坦，因為待通過的法案在兩院須條款相同，而參議院是由右翼所掌控。
參議院上個月否決一項跨黨派法案，此案提議將墮胎權和避孕權納入憲法。
下周，當總統馬克宏（Emmanuel Macron）所屬的復興黨（Renaissance）就此議題提出自己的法案時，下議院將再次就墮胎權入憲進行投票。
自1975年通過允許墮胎的法案以來，法國婦女一直享有墮胎的合法權利。自此以後，這項法律修訂過多次，2月最新一次修訂是將墮胎法定期限從懷孕12週延長至14週。
激進左派不屈法國（La France Insoumise）議員帕諾（Mathilde Panot）表示，將墮胎權入憲將進一步保護這項權利，並使其在法國更難被推翻。
墮胎權在法國比在美國或一些歐盟國家接受度更高。法國公眾意見機構（Ifop）7月的一項民調顯示，約83%法國人支持墮胎合法，比約30年前高出16個百分點。
不過，據《路透社》報導，現在仍有不少保守派及右翼人士在一定程度上反對該提案，強硬的右派立法者艾曼紐·杜維格（Emmanuelle Menard）直言，「停止操弄墮胎權可能逆轉的恐懼，你們明明知道這根本不可能在法國發生。」
愛爾蘭墮胎權
一直以來嚴守著天主教教規的愛爾蘭，是歐洲國家最保守國家之一，沒想到，卻在2018年提出墮胎合法化公投，結果更以壓倒性的差距，通過廢除嚴苛的墮胎禁令。
原先愛爾蘭憲法中規定，「國家承認胎兒的生命權，並在適當考慮的情狀下，給予其與母親同等的生命權力，保證被法律尊重，並盡其所能依照法律捍衛與維護其權利」，也就是無論懷孕多久，肚中小孩都一樣被視為人，擁有同等的權利侵犯。
愛爾蘭刑法中的反墮胎法與憲法中的規定相結合，顯示出母親有生命危險的情況才被允許墮胎，否則將可能觸法，即使是「非自願受孕」的情況也同樣適用。
隨著民意的驅動，愛爾蘭對墮胎權的立法程序也逐步啟動，根據《BBC》報導，愛爾蘭眾議院在2018年12月通過《終止妊娠法案》，隨後迅速從參議院通過，交由愛爾蘭總統麥克爾．希金斯同意簽署。
自此，愛爾蘭成功推翻墮胎禁令，給予女性一定程度的身體自主權，新法於2019年1月正式上路，其中載明母親懷孕12周前，可依需求提供墮胎服務，當胎兒異常或危及母體生命安全時，也可進行墮胎。
美國墮胎權
羅訴韋德案推翻後，美國墮胎權將不再受美國憲法保障，雖然墮胎不會立即非法，但各州政府將有權力立法限制或禁止女性以任何原因進行人工流產。
據《BBC》報導，過去十幾年中，有許多州試圖讓墮胎成為非法，但都被羅訴韋德案的判例回絕，現如今，各州將可能重啟與墮胎相關的禁令。
改善全球性生殖健康與權利的非營利組織Guttmacher表示，目前共有 20 多個州正在擬定墮胎禁令，某些州打算從受孕起就禁止，而另一些州禁止懷孕6周以上的女性墮胎。
不過所有州都允許母親有生命危險時可進行墮胎，某些州也將強姦或亂倫而懷有的小孩列為可墮胎的範圍，其中包含密西西比州、北達科他州、猶他州、懷俄明州、喬治亞州、愛荷華州、南卡羅來納等7州。
隨著各州增加墮胎權的限制，各界也開始出現兩派的聲浪，《BBC》就曾對六名美國女性進行墮胎議題的訪問，其中能區分出兩大派：支持墮胎的民眾大多認為女性具有身體自主權，同時也必須考慮小孩出生後的生活；另一派則認為還處於懷孕期間的小孩依然是生命，不應該隨意抹殺小孩的生存權。
新聞來源
- Abortion: What does overturn of Roe v Wade mean?（BBC）
- Roe v Wade: US women divided on abortion ruling（BBC）
- Irish president signs bill legalising abortion（BBC）
- French lower house votes to make abortion a constitutional right（Reuters）
- 墮胎權受憲法保護 法國下議院以壓倒性多數通過（中央社）
延伸閱讀
- 「愛爾蘭人民的共同決定」：公投200多天後，愛爾蘭墮胎首度合法化
- 美地方墮胎禁令再升級：奧克拉荷馬州規定受精後不得墮胎，強暴、亂倫等例外需先上報執法單位
- 【圖解美國墮胎權】若羅訴韋德案被推翻，美國將有13州立刻「觸發」禁令限制墮胎
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範
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【跨域生態系系列專訪】顛覆傳統商戰舊思維，生態系共創轉型價值
我們想讓你知道的是
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三間企業恰好分別代表「中小企業跨域生態系」的三大類型：以「植物肉」概念風靡海內外、創新打造「植物基新食生態系」的鈺統食品，是由顧客需求出發，再尋求可互補業者的「價值核心型」；在疫情期間以全台最大的生鮮電商平台和大數據分析，協助眾多食品製造商撐過景氣寒冬的愛上新鮮，屬於擔任數位平台核心角色、連結產品服務與消費者的「平台型」；而擅長為剩餘林木廢料找到新生、打造綠色永續循環生態系，甚至延伸出人文和薪傳價值的盛發生物科技，則是由多種參與者組成、創造一個連貫解決系統的「解決方案型」，各有千秋。
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「起初是澳洲的肉品廠找到我們，請鈺統代工植物肉，才開始想方設法來活用很古老的加工技術。」正所謂找到關鍵客戶能帶來創新轉型契機，在台灣已兩代接棒30年、擁有各項食安認證和潔淨標章的鈺統食品，旗下品牌「三機」在謝孟晃副總經理帶領下，不僅以植物肉顛覆傳統穀物加工廠、做出植物基新食共創生態體系，更採取減少碳足跡與友善環境策略，減少畜牧業成本也提供消費者更多元的選擇。
而締下疫情期間業績逆勢成長四倍的愛上新鮮，則於張佑承共同創辦人努力下，成為餐飲結合電商平台的共好典範。擅長以「大數據整合」和「輿情收集」鎖定下一個爆款商品，張佑承為國內眾多食品廠指引方向、品牌化增進產業鏈信心，帶來整體生態系新價值。「過去大家常把台灣優秀的食品商只當代工廠、供貨源來看待，我們認為那抹煞了這些企業的累積與努力。現在他們都是我們生態系中共同創業的夥伴，特別感謝資策會大力協助。」未來愛上新鮮也會嘗試做訂閱制等更多創新服務，和業界好朋友開展跨域多角經營。
另一方面，甫獲台灣十大傑出青年肯定、同時也是盛發生物科技領導人的陳偉誠創辦人，則是在傳產翻身闢出新路，以「生物炭」突破舊思維框架，甚至在海外馬來西亞等地成功複製這樣的林木廢料循環生態系。「我接棒家裡的炭業，發現在一年中只有中秋節業績最好，便決定透過不同產業和材料的結合，碰撞出全新市場。現在，高溫炭上面能種出植物、成為工藝品，我們的服務甚至延伸到食農教育、家具維修、除溼與寵物清潔等生活環保運用，達到完全零廢料循環！」此外，陳偉誠也用商標和專利去保護生態系中的共同夥伴，讓彼此走得更長遠。
無論是生產製造或提供解決方案，這些商模典範最終都講求讓關鍵客戶有更棒的體驗、風格甚至形成信仰，一步步往上推升。「我認為他們展現了跨域生態系中，企業在前端面對客戶需求、中間遇到數據處理運用、後端維持住供應鏈和夥伴關係，這三個場域和角色面向作了完美的示範。」何明彥投資長點評，「基石者(Key-stone)」企業營運負擔著更高的成本，但這三個案例不僅願意做更多解決方案的翻轉和測試，做原有與新有技術的拆解、堅守並分辨出品牌化的價值，更思考並注重大環境的永續循環及SDGS願景目標，醞釀出難能可貴的產業能量。
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本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。