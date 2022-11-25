法國下議院壓倒性通過：墮胎權入憲，同期的愛爾蘭、美國又是如何進展

（中央社）法國國會下議院今天以壓倒性多數通過將墮胎權入憲，左翼和中間派議員表示，美國最高法院6月推翻1973年「羅訴韋德案」保障墮胎權的歷史性裁決後，顯示需要採取新措施。

路透社報導，法國國會以337票贊成和32票反對通過這項左翼反對派的提案，但將墮胎權入憲的道路並不平坦，因為待通過的法案在兩院須條款相同，而參議院是由右翼所掌控。

參議院上個月否決一項跨黨派法案，此案提議將墮胎權和避孕權納入憲法。

下周，當總統馬克宏（Emmanuel Macron）所屬的復興黨（Renaissance）就此議題提出自己的法案時，下議院將再次就墮胎權入憲進行投票。

自1975年通過允許墮胎的法案以來，法國婦女一直享有墮胎的合法權利。自此以後，這項法律修訂過多次，2月最新一次修訂是將墮胎法定期限從懷孕12週延長至14週。

激進左派不屈法國（La France Insoumise）議員帕諾（Mathilde Panot）表示，將墮胎權入憲將進一步保護這項權利，並使其在法國更難被推翻。

墮胎權在法國比在美國或一些歐盟國家接受度更高。法國公眾意見機構（Ifop）7月的一項民調顯示，約83%法國人支持墮胎合法，比約30年前高出16個百分點。

不過，據《路透社》報導，現在仍有不少保守派及右翼人士在一定程度上反對該提案，強硬的右派立法者艾曼紐·杜維格（Emmanuelle Menard）直言，「停止操弄墮胎權可能逆轉的恐懼，你們明明知道這根本不可能在法國發生。」

愛爾蘭墮胎權

一直以來嚴守著天主教教規的愛爾蘭，是歐洲國家最保守國家之一，沒想到，卻在2018年提出墮胎合法化公投，結果更以壓倒性的差距，通過廢除嚴苛的墮胎禁令。

原先愛爾蘭憲法中規定，「國家承認胎兒的生命權，並在適當考慮的情狀下，給予其與母親同等的生命權力，保證被法律尊重，並盡其所能依照法律捍衛與維護其權利」，也就是無論懷孕多久，肚中小孩都一樣被視為人，擁有同等的權利侵犯。

愛爾蘭刑法中的反墮胎法與憲法中的規定相結合，顯示出母親有生命危險的情況才被允許墮胎，否則將可能觸法，即使是「非自願受孕」的情況也同樣適用。

隨著民意的驅動，愛爾蘭對墮胎權的立法程序也逐步啟動，根據《BBC》報導，愛爾蘭眾議院在2018年12月通過《終止妊娠法案》，隨後迅速從參議院通過，交由愛爾蘭總統麥克爾．希金斯同意簽署。

自此，愛爾蘭成功推翻墮胎禁令，給予女性一定程度的身體自主權，新法於2019年1月正式上路，其中載明母親懷孕12周前，可依需求提供墮胎服務，當胎兒異常或危及母體生命安全時，也可進行墮胎。

美國墮胎權

羅訴韋德案推翻後，美國墮胎權將不再受美國憲法保障，雖然墮胎不會立即非法，但各州政府將有權力立法限制或禁止女性以任何原因進行人工流產。

據《BBC》報導，過去十幾年中，有許多州試圖讓墮胎成為非法，但都被羅訴韋德案的判例回絕，現如今，各州將可能重啟與墮胎相關的禁令。

改善全球性生殖健康與權利的非營利組織Guttmacher表示，目前共有 20 多個州正在擬定墮胎禁令，某些 州打算從受孕起就禁止，而另一些州禁止懷孕6周以上的女性墮胎。

不過所有州都允許母親有生命危險時可進行墮胎，某些州也將強姦或亂倫 而懷有的小孩列為可墮胎的範圍，其中包含密西西比州、北達科他州、猶他州、懷俄明州、喬治亞州、愛荷華州、南卡羅來納等7州。

隨著各州增加墮胎權的限制，各界也開始出現兩派的聲浪，《BBC》就曾對六名美國女性進行墮胎議題的訪問，其中能區分出兩大派：支持墮胎的民眾大多認為女性具有身體自主權，同時也必須考慮小孩出生後的生活；另一派則認為還處於懷孕期間的小孩依然是生命，不應該隨意抹殺小孩的生存權。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：楊士範