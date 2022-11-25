泰國南部陶公府警察公寓遭汽車炸彈襲擊，警方鎖定至少兩名嫌疑犯追查當中

泰國南部陶公府（Narathiwat）治縣（Mueang）一棟警察公寓在22日（週二）中午發生一起汽車炸彈爆炸事件，共造成一名員警身亡，45人受傷。經調查後，目前泰國警方正在追查至少兩名嫌疑犯。近20年來，泰國南部三府不斷受到穆斯林分離主義運動的困擾。

《曼谷時報》24日報導，居住在該棟公寓的一名員警向調查人員表示，在此起爆炸案中喪生的治縣警局副局長Suthirak Panniya，當時在警察大樓看到一名男子自一輛小貨車上下車。Suthirak Panniya發現不對勁便叫住該名男子，男子隨即逃離現場。目擊者說，不久後小貨車裡的炸彈爆炸，Suthirak Panniya因此身亡。

The suspect dressed like an officer when he parked the car next to the compound.



Insurgency groups are active in Narathiwat but none of them claimed responsibility so far.



The police said they have forensic & video evidence but they have yet to provide more details on the case. pic.twitter.com/Pb2RGSyb7v — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) November 23, 2022

報導指出，調查人員正在檢視爆炸現場周圍的監視器。而部分片段顯示，案發當時，有另一名男子在一輛摩托車附近等人，警方認為他可能是同夥。此外，經調查，爆炸案中使用的小貨車車主為鄰近北大年府（Pattani）的一名32歲女性居民。消息人士表示，這位女性過去曾因無照駕駛遭治縣高速公路警察開罰。警方報告稱，當時該名女性是由一名男性乘客陪同，且罰款尚未繳納。因此，警方也將審問她，確定與襲擊事件是否有關聯。

《ThaiPBSWorld》報導，泰國國家警察局長Damrongsak Kittipraphat在23日時表示，在此次事件中身亡的Sutthirak Panthaniya將被晉升為正式警察局長。Damrongsak Kittiprapha也說，受害者家屬將可初步獲得約370萬泰銖（約319萬新台幣）的賠償金，並會為原先居住在該棟公寓的警察及其家人安排臨時住所。

An explosion ripped through police housing in Narathiwat, Thailand, Tuesday (11/22). One was killed and 31 were injured in this incident. The terror attack has been attributed to a separatist group. #SEAToday #SEATodayNews #Thailand #Bomb #SeparatisGroup pic.twitter.com/y1XVmo2THr — SEA Today News (@seatodaynews) November 23, 2022

《美聯社》進一步指出，泰國民眾多信奉佛教，南部的陶公府、北大年府和也拉府（Yala）居民則多信奉伊斯蘭教，且這三府的穆斯林居民幾乎全為馬來人。長期以來，他們不斷控訴遭到泰國當局以二等公民方式對待。自2004年起，南部三府的分離主義運動便十分活躍，也時常發生襲擊事件。據統計，目前已造成共7300多人身亡。

報導指出，今年8月，陶公府、北大年府和也拉府遭到一波縱火和爆炸襲擊，主要針對便利商店和加油站，造成三人受傷。沒有人聲稱要對襲擊負責。6月時，北大年府也曾發生一起汽車炸彈爆炸案，造成一名警察受傷。此起警察公寓的爆炸事件則為今年第二次汽車炸彈攻擊。

人權觀察（Human Rights Watch）亞洲區主任皮爾森（Elaine Pearson）在一份聲明中說，此起爆炸事件似乎企圖在造成更多平民傷亡。他表示，「應將策劃、下令或實施此類襲擊的人繩之以法。」

皮爾森說，泰國當局應該徹底並公正地調查警察大樓的爆炸事件，並追究所有責任人的責任。他也表示，「泰國政府應該認知到，只要泰國的安全部隊可以對馬來穆斯林實施虐待且不受懲罰，武裝分離主義團體便會利用這一點為其非法襲擊辯護。」

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒