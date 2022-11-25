泰國南部陶公府警察公寓遭汽車炸彈襲擊，警方鎖定至少兩名嫌疑犯追查當中
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泰國民眾多信奉佛教，南部的陶公府、北大年府和也拉府（Yala）居民則多信奉伊斯蘭教，且這三個府的穆斯林居民幾乎全為馬來人。長期以來，他們不斷控訴遭到泰國當局以二等公民方式對待。自2004年起，南部三府的分離主義運動便十分活躍，也時常發生襲擊事件。據統計，目前已造成共7300多人身亡。
泰國南部陶公府（Narathiwat）治縣（Mueang）一棟警察公寓在22日（週二）中午發生一起汽車炸彈爆炸事件，共造成一名員警身亡，45人受傷。經調查後，目前泰國警方正在追查至少兩名嫌疑犯。近20年來，泰國南部三府不斷受到穆斯林分離主義運動的困擾。
《曼谷時報》24日報導，居住在該棟公寓的一名員警向調查人員表示，在此起爆炸案中喪生的治縣警局副局長Suthirak Panniya，當時在警察大樓看到一名男子自一輛小貨車上下車。Suthirak Panniya發現不對勁便叫住該名男子，男子隨即逃離現場。目擊者說，不久後小貨車裡的炸彈爆炸，Suthirak Panniya因此身亡。
報導指出，調查人員正在檢視爆炸現場周圍的監視器。而部分片段顯示，案發當時，有另一名男子在一輛摩托車附近等人，警方認為他可能是同夥。此外，經調查，爆炸案中使用的小貨車車主為鄰近北大年府（Pattani）的一名32歲女性居民。消息人士表示，這位女性過去曾因無照駕駛遭治縣高速公路警察開罰。警方報告稱，當時該名女性是由一名男性乘客陪同，且罰款尚未繳納。因此，警方也將審問她，確定與襲擊事件是否有關聯。
《ThaiPBSWorld》報導，泰國國家警察局長Damrongsak Kittipraphat在23日時表示，在此次事件中身亡的Sutthirak Panthaniya將被晉升為正式警察局長。Damrongsak Kittiprapha也說，受害者家屬將可初步獲得約370萬泰銖（約319萬新台幣）的賠償金，並會為原先居住在該棟公寓的警察及其家人安排臨時住所。
《美聯社》進一步指出，泰國民眾多信奉佛教，南部的陶公府、北大年府和也拉府（Yala）居民則多信奉伊斯蘭教，且這三府的穆斯林居民幾乎全為馬來人。長期以來，他們不斷控訴遭到泰國當局以二等公民方式對待。自2004年起，南部三府的分離主義運動便十分活躍，也時常發生襲擊事件。據統計，目前已造成共7300多人身亡。
報導指出，今年8月，陶公府、北大年府和也拉府遭到一波縱火和爆炸襲擊，主要針對便利商店和加油站，造成三人受傷。沒有人聲稱要對襲擊負責。6月時，北大年府也曾發生一起汽車炸彈爆炸案，造成一名警察受傷。此起警察公寓的爆炸事件則為今年第二次汽車炸彈攻擊。
人權觀察（Human Rights Watch）亞洲區主任皮爾森（Elaine Pearson）在一份聲明中說，此起爆炸事件似乎企圖在造成更多平民傷亡。他表示，「應將策劃、下令或實施此類襲擊的人繩之以法。」
皮爾森說，泰國當局應該徹底並公正地調查警察大樓的爆炸事件，並追究所有責任人的責任。他也表示，「泰國政府應該認知到，只要泰國的安全部隊可以對馬來穆斯林實施虐待且不受懲罰，武裝分離主義團體便會利用這一點為其非法襲擊辯護。」
新聞來源：
- Cops seek 2 suspects in car bombing（曼谷時報）
- Police search for woman seen last month in Narathiwat in car bomb vehicle（ThaiPBSWorld）
- Thai authorities seeking suspect in southern car bombing（美聯社）
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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒
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