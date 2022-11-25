宜蘭、雲林分別驗出H5N1與H5N2禽流感病毒，農委會：病毒未擴散，對國內養鴨產業影響不大
我們想讓你知道的是
由於宜蘭縣五結鄉種鴨場是全台首例H5N1禽流感案例，外界擔心是否會影響國內養鴨產業，農委會昨日解釋，該場是試驗單位，種鴨是改良性能用，並不影響外面商用種鴨、肉鴨的生產，因此評估影響不大。
宜蘭1種鴨場日前首度發生H5N1禽流感，雲林1土番鴨場昨（24）日也確診H5N2。雲林縣古坑鄉動植物防疫所所長廖培志指出，雲林古坑鄉與宜蘭五結鄉的種鴨場為不同病毒株，因此應是場內防範野鳥與候鳥的圍網措施並沒有很完善，才會導致禽流感病毒有機可趁。至於宜蘭的禽流感疫情是否會影響到國內養鴨產業，農委會則表示，研判目前對於商用種鴨、肉鴨生產影響不大。
宜蘭縣五結鄉日前首度驗出H5N1禽流感病毒案例，目前尚未擴散
（中央社）宜蘭日前發生第1起H5N1禽流感案例，農委會昨日表示，經採檢周邊禽場，初步認定病毒未擴散；今（2022）年除例行採檢外，全台已增加520場採檢，並會對宜蘭地區加重採樣頻率。
行政院農業委員會20日公布宜蘭縣五結鄉種鴨場（主動通報）高病原性禽流感（HPAI）為首度檢出H5N1禽流感病毒案例。農委會昨日召開「因應H5N1禽流感防疫措施」記者會，表示對案例場周邊禽場完成採樣監測、健康訪視，並未發現新增案例，初步認定病毒尚未擴散。
農委會副主委黃金城表示，候鳥秋天往南飛，在台灣附近有2條路線，一是從日本、琉球進台灣，另一個是中國東方進台灣；本次宜蘭發現的H5N1經基因檢測是與中國、俄羅斯、西伯利亞等一致。
黃金城指出，目前以美國、歐洲案例來看，沒聽說人類感染案例；根據國外研究，此類型在哺乳類感染、致病的毒力就不會那麼強，也就是對人類影響沒有那麼強。
農委會防檢局副局長徐榮彬說明，統計今年10月迄今，全球禽場禽流感疫情歐洲計2089例、美洲計479例、非洲計282例、亞洲計472例；農委會規劃，自今年9月20日起至明年3月31日，規劃執行全台520場禽場送驗，也會強化禽流感熱區場域清潔消毒作業，包含家禽集籠場、批發市場、理貨場及近3年禽流感案例場等。
徐榮彬說明，520場是除了每年例行性採檢外額外增加的場次。他解釋，每年例行採檢約1500場，今年迄今已執行約1100場、送驗2萬2560件；在加碼520場加強採檢部分，已執行200場，分別在彰化縣及屏東縣共2場肉鴨場檢出H5N2。
徐榮彬指出，這是國內首次有H5N1病毒進入禽場，第一時間已掌控，在宜蘭案場半徑3公里範圍疫調，採檢皆陰性，顯示目前病毒沒擴散；另外3至5公里周邊有7禽場，包含5白肉雞和2土雞場，目前家禽情況也都良好。
黃金城說，宜蘭地區已經有疫情發生，會再加重採樣頻率、還有到現場監控的頻率；呼籲業者應該強化候鳥阻絕，能將候鳥、鳥類阻絕在場外，避免本地留鳥也被感染，在還沒有發病之前，本地鳥類也有可能到鴨、雞舍吃飼料、傳染。
除了宜蘭，雲林古坑鄉1土番鴨場昨日也確診H5N2
宜蘭1種鴨場日前首度發生H5N1禽流感，雲林1土番鴨場昨日也確診H5N2，今年以來全台確診及撲殺高病原感禽流感計28例，農委會提高警戒，但研判目前商用種鴨、肉鴨生產影響不大。
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局昨日表示，雲林縣古坑鄉1土番鴨場確診H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感病毒，依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行土番鴨3166隻（53日齡）撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。
防檢局統計，今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計28例（陸禽21場、鴨5場、鵝2場）。分析病毒型別，宜蘭縣五結鄉種鴨場日前主動通報高病原性禽流感，為首度檢出H5N1案例，經基因檢測是與中國、俄羅斯、西伯利亞等一致，其餘27場均為H5N2。
農委會指出，回顧2015年因H5N6禽流感影響，當年計確診、撲殺達1004場。2015年後次高為2017年的182場，接著逐年遞減，最少是2021年的25場，今年至今為28場，為2015年起歷年同期第2低。
農委會：宜蘭的染疫場所為試驗單位，對國內養鴨產業影響不大
由於宜蘭縣五結鄉種鴨場是全台首例H5N1禽流感案例，外界擔心是否會影響國內養鴨產業，農委會昨日解釋，該場是試驗單位，種鴨是改良性能用，並不影響外面商用種鴨、肉鴨的生產，因此評估影響不大。
不過，防檢局呼籲養禽業者，日本及韓國禽流感疫情持續嚴峻，透過候鳥遷徙，境外禽流感病毒傳入台灣禽場風險升高，養禽場應自主落實各項生物安全工作及維護防鳥設施，以防範禽流感疫情入侵或發生。
宜蘭跟雲林的禽流感病毒株不同，應與畜牧場防護措施不完善有關
關於雲林的禽流感疫情，根據雲林縣古坑鄉動植物防疫所新聞稿，防疫所所長廖培志今（25）日也表示，昨日所檢出的高病原性禽流感案例場為肉鴨場，而依據現場訪視疫調結果為未登記的畜牧場。
廖培志說，古坑鄉肉鴨場所檢驗出的病毒是H5N2亞型，與20日在宜蘭五結鄉的種鴨場為不同病毒株，研判是場內防範野鳥與候鳥的圍網措施並沒有很完善，才會導致禽流感病毒有機可趁。
因此，廖培志也強調，為了持續防範禽流感入侵風險，防疫所除了會加強宣導各項防疫措施外，也會定期監測家禽場健康情形，防範禽流感疫情發生。
新聞來源
延伸閱讀
- 菲律賓爆發H5N1禽流感，超過4萬隻禽類遭撲殺
- 中外銷玉米卡關墊高飼料成本、禽流感疫情加劇，全球雞蛋供應吃緊未來漲勢難料
- 面對蛋價節節高漲，政府、雞農、消費者各有什麼應對之道？
- 春季低風險期日韓突傳重大禽流感疫情，防檢局繃緊神經
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：楊士範
Tags：
感受大高雄的新藝術生活方式：「世界百大名畫大展」，義享時尚廣場開展中
我們想讓你知道的是
豐富又多元的文化以及藝術活動，用親民、高娛樂性的呈現方式，義享時尚廣場的每一步，都是為了實踐「時尚、生活、人文、藝術」的精神，希望藝術不僅僅侷限在美術館中，而是能用更自然的方式走入你我的生活裡。
「美是到處都有的。對於我們的眼睛，不是缺少美，而是缺少發現。」——法國雕塑家，羅丹
藝術在人類誕生的千年歲月之中，扮演了舉足輕重的地位。因為有藝術，人類得以跳脫日常，在更高的層次抒發所見所感。以畫作來說，從遠古的洞穴壁畫，到為宗教服務的教堂畫作，再到現近代的抽象派、立體派、超現實主義⋯⋯，在不同的年代，不同的流派反映了當時的社會狀態、審美立場，也帶給我們不一樣的感受。
在生活中，感受藝術帶來的悸動
座落在高雄市鼓山區的義享時尚廣場，以「時尚、生活、人文、藝術」作為經營的核心精神，展現出完全不同於傳統購物商場的創新思維和特質。「我們把藝術和文化，透過不同的載體和主題呈現，因為我們真正想做的，是一個貼近民眾、走入生活的藝術中心。」義享時尚廣場行銷部高宜伶經理分享道。其實早在開幕之前，義享時尚廣場就透過全台首座可呈現裸視3D的LED螢幕，以「四季」為主題播放著不同氣氛的藝術畫作，成為在地最有藝術感的一片風景。去年（2021年）為了推廣並鼓勵全民防疫，更推出戴上口罩的「獨眼巨人」，逼真效果在全台掀起熱烈討論。
「我們想推廣的展覽，是貼近民眾生活、真正寓教於樂，適合各個年齡層一起來觀賞的藝術展覽。因為藝術就是生活，生活就是藝術。」翡冷翠文創的鄭清煌總經理，和義享時尚廣場有著不謀而合的理念，因此共同促成了這次「世界百大名畫大展」的展出。擁有超過20年的策展經驗，每次展出總是收穫熱烈迴響的翡冷翠文創，大約10年前引進了「會動的清明上河圖」來台展出之後，對於如何讓藝術與民眾更親近，有了全新的想法。「我們透過這些展覽想告訴大家的是，其實藝術真的沒有距離我們那麼遠。幾百年前的文藝復興時期也好，近現代的印象主義也好，那些藝術家透過畫作所展示的，都是反應了當時社會的需求，以及他們對生活、生命的觀察和體悟。每一個人都有權利去看、去感受。」鄭總經理表示。
目不暇給，600年經典畫作的完整呈現
「世界百大名畫大展」穿越六百年的時空，搜羅一百幅世界知名畫作，以「虛實整合、動靜搭配」的方式，帶來全台最大規模的沉浸式藝術體驗。這次展覽分為三大展區，包括「永恆經典．歷史長廊」、「人文樂章．文藝復興」、「黃金印象．經典藝廊」。在「永恆經典．歷史長廊」中，觀眾可以一口氣看到百幅經典畫作，從文藝復興時期開始，到新藝術／現代主義時期一字排開。每個時期的藝術重點和特色，透過這些畫作清楚呈現眼前。
「我們也設計了QR Code，觀展民眾掃描之後就可以看到更多關於該作品的資訊。再搭配我們正在開發、預計12月要上線的語音導覽，幫助大家更容易吸收這些名畫的典故。」在這個展區中，鄭總經理特別推薦單獨展出的《蒙娜麗莎的微笑》。「我們展出這幅畫的方式，跟羅浮宮一模一樣，讓你不用去羅浮宮，就能擁有同樣的視覺感受。」一直希望能夠「讓藝術就在身邊」的鄭總經理，除了重現羅浮宮的設計之外，更邀請義大利團隊精心設計了氣勢磅礡的沉浸式影片，利用最先進的4K投影技術，伴隨著特別譜寫的樂曲，在「人文樂章．文藝復興」展區中呈現，就是要讓觀眾彷彿走進畫作所在的時空。當米開朗基羅的傳世巨作《創世紀》出現在影片中時，觀眾也像是身處在義大利的西斯汀教堂，感受到那股莊嚴的神性，以及藝術的震撼。
說到科技，在「黃金印象．經典藝廊」這個展區中，科技更是被巧妙地利用。鄭總經理說：「我們用高仿真原寸噴繪技術，搭配高解析度的LCD液晶顯示器，重現了畫作中的細節，環境的亮部、暗部，人物的表情、姿態，所有的細節，零距離的讓觀眾清楚看見。」在這裡，鄭總經理邀請觀眾細細觀賞維梅爾的畫，因為代表作為《戴珍珠耳環的少女》的維梅爾，一生所有的畫作被世界上許多不同的美術館所收藏。「真的沒有任何一個地方，能夠讓你同時看到這麼多維梅爾的畫作。」穿梭時光洪流、打破距離限制，「世界百大名畫大展」就是這樣一個令人著迷、佩服，值得一看再看的展覽。
打造無所不在、俯拾皆是的藝術環境
「在開展前，我們特別於首次週年慶提供會員購物滿3000元即可獲得『世界百大名畫大展』門票活動，當時我們就注意到，有民眾在獲得免費門票之後，也願意購買門票邀約家人、朋友一起來觀看；也有不少顧客在商場假日舉辦的藝術講座後，對於藝術更加了解後，再度二刷、三刷的欣賞展覽，可見這次展覽的魅力真的很強。」高經理更進一步分享，推廣藝術不遺餘力的義享時尚廣場，於全館進行藝術策展，包含與高雄鄰近國小聯手打造位於4F的藝術長廊——「兒童享樂繪畫特展」，蒐集了許多小朋友心中不同樣貌的快樂時刻，展出了一個充滿童趣的美好世界。也與高雄藝術教室合作於6F展出以寵物主題的兒童藝術創品展，此外再加上全台瘋迷的手作毯特展也將於3F展示，搭配假日舉辦各式手作教室，想必又要掀起一波好評熱潮。
豐富又多元的文化以及藝術活動，親民、高娛樂性的呈現方式，義享時尚廣場的每一步，都是為了實踐「時尚、生活、人文、藝術」的經營精神。再加上串聯高雄美術館的高雄輕軌「愛河之心站」就在旁邊，更讓義享時尚廣場正式進入美術館生活圈的範圍。「因為我們希望藝術展演的形式不僅僅於美術館中，而是能以貼近消費者自然的方式來體驗藝術，或許是在你家旁邊、或許是在社區裡面出現。來逛商場、吃美食之餘，還能欣賞藝術作品。這就是國外盛行的生活藝術。」高經理誠摯地邀請大家能有機會來到義享時尚廣場，一起感受藝術的生活，生活的藝術。
感受藝術全台一起來，關鍵評論網加碼再提供讀者專屬購票連結，點選連結購票，在展場內拍照並於Facebook打卡，還可以在售票處兌換『百大名畫口罩』乙盒（限量）。