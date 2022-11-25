宜蘭、雲林分別驗出H5N1與H5N2禽流感病毒，農委會：病毒未擴散，對國內養鴨產業影響不大

宜蘭1種鴨場日前首度發生H5N1禽流感，雲林1土番鴨場昨（24）日也確診H5N2。雲林縣古坑鄉動植物防疫所所長廖培志指出，雲林古坑鄉與宜蘭五結鄉的種鴨場為不同病毒株，因此應是場內防範野鳥與候鳥的圍網措施並沒有很完善，才會導致禽流感病毒有機可趁。至於宜蘭的禽流感疫情是否會影響到國內養鴨產業，農委會則表示，研判目前對於商用種鴨、肉鴨生產影響不大。

宜蘭縣五結鄉日前首度驗出H5N1禽流感病毒案例，目前尚未擴散

（中央社）宜蘭日前發生第1起H5N1禽流感案例，農委會昨日表示，經採檢周邊禽場，初步認定病毒未擴散；今（2022）年除例行採檢外，全台已增加520場採檢，並會對宜蘭地區加重採樣頻率。

行政院農業委員會20日公布宜蘭縣五結鄉種鴨場（主動通報）高病原性禽流感（HPAI）為首度檢出H5N1禽流感病毒案例。農委會昨日召開「因應H5N1禽流感防疫措施」記者會，表示對案例場周邊禽場完成採樣監測、健康訪視，並未發現新增案例，初步認定病毒尚未擴散。

農委會副主委黃金城表示，候鳥秋天往南飛，在台灣附近有2條路線，一是從日本、琉球進台灣，另一個是中國東方進台灣；本次宜蘭發現的H5N1經基因檢測是與中國、俄羅斯、西伯利亞等一致。

黃金城指出，目前以美國、歐洲案例來看，沒聽說人類感染案例；根據國外研究，此類型在哺乳類感染、致病的毒力就不會那麼強，也就是對人類影響沒有那麼強。

農委會防檢局副局長徐榮彬說明，統計今年10月迄今，全球禽場禽流感疫情歐洲計2089例、美洲計479例、非洲計282例、亞洲計472例；農委會規劃，自今年9月20日起至明年3月31日，規劃執行全台520場禽場送驗，也會強化禽流感熱區場域清潔消毒作業，包含家禽集籠場、批發市場、理貨場及近3年禽流感案例場等。

徐榮彬說明，520場是除了每年例行性採檢外額外增加的場次。他解釋，每年例行採檢約1500場，今年迄今已執行約1100場、送驗2萬2560件；在加碼520場加強採檢部分，已執行200場，分別在彰化縣及屏東縣共2場肉鴨場檢出H5N2。

徐榮彬指出，這是國內首次有H5N1病毒進入禽場，第一時間已掌控，在宜蘭案場半徑3公里範圍疫調，採檢皆陰性，顯示目前病毒沒擴散；另外3至5公里周邊有7禽場，包含5白肉雞和2土雞場，目前家禽情況也都良好。

黃金城說，宜蘭地區已經有疫情發生，會再加重採樣頻率、還有到現場監控的頻率；呼籲業者應該強化候鳥阻絕，能將候鳥、鳥類阻絕在場外，避免本地留鳥也被感染，在還沒有發病之前，本地鳥類也有可能到鴨、雞舍吃飼料、傳染。

除了宜蘭，雲林古坑鄉1土番鴨場昨日也確診H5N2

宜蘭1種鴨場日前首度發生H5N1禽流感，雲林1土番鴨場昨日也確診H5N2，今年以來全台確診及撲殺高病原感禽流感計28例，農委會提高警戒，但研判目前商用種鴨、肉鴨生產影響不大。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局昨日表示，雲林縣古坑鄉1土番鴨場確診H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感病毒，依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行土番鴨3166隻（53日齡）撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

防檢局統計，今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計28例（陸禽21場、鴨5場、鵝2場）。分析病毒型別，宜蘭縣五結鄉種鴨場日前主動通報高病原性禽流感，為首度檢出H5N1案例，經基因檢測是與中國、俄羅斯、西伯利亞等一致，其餘27場均為H5N2。

農委會指出，回顧2015年因H5N6禽流感影響，當年計確診、撲殺達1004場。2015年後次高為2017年的182場，接著逐年遞減，最少是2021年的25場，今年至今為28場，為2015年起歷年同期第2低。

農委會：宜蘭的染疫場所為試驗單位，對國內養鴨產業影響不大

由於宜蘭縣五結鄉種鴨場是全台首例H5N1禽流感案例，外界擔心是否會影響國內養鴨產業，農委會昨日解釋，該場是試驗單位，種鴨是改良性能用，並不影響外面商用種鴨、肉鴨的生產，因此評估影響不大。

不過，防檢局呼籲養禽業者，日本及韓國禽流感疫情持續嚴峻，透過候鳥遷徙，境外禽流感病毒傳入台灣禽場風險升高，養禽場應自主落實各項生物安全工作及維護防鳥設施，以防範禽流感疫情入侵或發生。

宜蘭跟雲林的禽流感病毒株不同，應與畜牧場防護措施不完善有關

關於雲林的禽流感疫情，根據雲林縣古坑鄉動植物防疫所新聞稿，防疫所所長廖培志今（25）日也表示，昨日所檢出的高病原性禽流感案例場為肉鴨場，而依據現場訪視疫調結果為未登記的畜牧場。

廖培志說，古坑鄉肉鴨場所檢驗出的病毒是H5N2亞型，與20日在宜蘭五結鄉的種鴨場為不同病毒株，研判是場內防範野鳥與候鳥的圍網措施並沒有很完善，才會導致禽流感病毒有機可趁。

因此，廖培志也強調，為了持續防範禽流感入侵風險，防疫所除了會加強宣導各項防疫措施外，也會定期監測家禽場健康情形，防範禽流感疫情發生。

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責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：楊士範