名為改編，卻不是改編──從臥斧小說《FIX》到劇集《滴水的推理書屋》

文：出前一廷（本名劉韋廷，曾獲某文學獎，譯有某些小說，曾為某流行媒體總編輯，過去也曾以「Waiting」之名發表一些文章。個人FB粉絲頁：史蒂芬金銀銅鐵席格）

臥斧的連作短篇集《FIX》是一部相當有趣的作品，將台灣的數樁真實冤案，改寫為書中創作者的虛構小說內容，並藉由一名貫穿各則短篇的神祕讀者「阿鬼」，指出這些作品一如現實案件中的矛盾之處，使那些作者角色開始以另一個全新角度審視自己筆下的人物及故事，就這麼巧妙讓現實世界與虛構中的虛構相互對映，讓這些短篇因此有了不只一層的觀看角度。

就小說類型來看，《FIX》其實是一本「安樂椅神探」式的推理小說，讓阿鬼透過各個作者的作品內容，找出就連他們自己也沒發現的盲點，整體有點像史蒂芬．金對寫小說這回事的形容，也就是故事就像一具遠古動物的化石，其實一直都在那裡等待作者小心翼翼地清理出完整全貌，而非是什麼憑空打造的產物。

至於從內容來看，《FIX》也由於這樣的設計，彷彿帶領讀者走入了作者與編輯反覆打磨作品的創作幕後，藉由故事邏輯的合理與否，以及角色個性是否前後呼應，沒有任何矛盾的相關討論，就這麼使《FIX》同時成為了一本與探討小說創作過程有關的作品。

此外，《FIX》也是一本主題極為明顯的作品。雖然角色的行為動機均符合他們的人物設定，但在某些地方的台詞及想法，卻也充分展現出臥斧個人的創作意志，讓那些在書中屬於虛構，但在我們的世界裡卻是真實事件的相關冤案，就這麼成為了整本小說最關鍵的核心要素。

在書中，那些創作者在發現自己可能誤會了筆下角色時的想法，以及逐漸找出真相的推理過程，除了為讀者帶來推理小說的閱讀樂趣外，同時也對現實有所指涉，彷彿是在詢問著讀者，平常究竟抱持著怎樣的心態，來看待新聞中那些刻意刺激觀者情緒的刑案相關報導。

畢竟，在如今這個時代，我們實在太容易獲得各種振振有詞，但卻未必有足夠根據的新聞資訊，同時更由於社群網站的發達，讓許多人也總是急於對某些事發表看法，忙著透過留言進行聲討，執行我們心中所謂的正義之舉，結果就這麼在渾然未覺的情況下，把自己獲得的片面資訊給視為真相，彷彿一切只是一則由他人所虛構，所有線索都已全數列出的犯罪故事，而不是需要小心找尋及審視各種線索，避免造成冤屈的現實案件似的。

而《FIX》這樣的核心主題，也與前面提及的各種元素環環相扣，具有幾乎可說是密不可分的關係，最終則導致改編自《FIX》的劇集《滴水的推理書屋》，自然得在相關部分進行大幅修改，將那些原本便是為了小說這個敘事媒介所打造的重要元素，給進一步轉化為適合影劇呈現的版本。

但有趣的是，《滴水的推理書屋》選擇的作法，卻幾乎已經成為了一種「不是改編的改編」，除了將原本短篇形式的原著架構，直接更改為一個大型案件的長篇故事外，就連小說本身的內容，也大多只保留了一些相同的人名或作品名稱，然後把某些情節置入到劇中往往再小不過的細節而已。

先不論是否忠於原著，其實光從劇情來看，《滴水的推理書屋》也有不少頗為明顯的問題。

就整體結構來說，《滴水的推理書屋》的多線情節發展，總讓人感到有些混亂，讓你明知這些情節肯定都有潛在關係，但就是難以分辨它們重要程度的高低，最終則顯得焦點渙散，讓人在全劇的觀賞過程裡，也一度感到迷失方向，甚至對角色更始終缺乏足夠的認同感。

但更為奇妙的是，雖說《滴水的推理書屋》確實得經過大幅改編，才能更為妥善地以影劇方式來呈現故事，但在此同時，本劇的製作單位卻連原著最重要的「冤案」主題，以及那些虛構與現實的對照關係，也全在《滴水的推理書屋》裡變成了沒那麼重要的枝微末節，使本劇雖然有想要探討與反映的社會問題，但其關注的範疇也與原著截然不同，使我們也因此很難用「改編」兩個字，來形容《FIX》與《滴水的推理書屋》之間的關係。

如果硬要形容，那樣的情況，其實更像是編劇在看《FIX》時，由於從中獲得了一些啟發，因此就這麼寫出另一則全新故事，然後在一些小小地方稍微埋下彩蛋，以此作為一種單純的致敬方式而已。

因此，要是你只看過《滴水的推理書屋》，其實完全不代表你就讀過《FIX》，而若是情況相反過來，自然也同樣如此。

名為改編，但卻不是改編。《FIX》與《滴水的推理書屋》，便是這樣的一種有趣範例。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰