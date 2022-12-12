《在大滅絕來臨前》：各種荒謬但又不得不為的亡羊補牢技法，一招逆轉全球暖化真的可以嗎？

我們想讓你知道的是
有科學家提出，透過用反射粒子填充平流層，幾乎可以立即開始逆轉全球變暖。這個概念最初在六十年代提出的，但多年來一直不受歡迎。這種作法會讓天空變白，讓地球生命賴以為生的陽光有意地被調暗。是的，誰都能指責在天空中播種以遮蔽太陽的粒子可能是非常危險的，但無所作為地讓冰蓋融化和生態系統崩潰一樣危險。
文：Gene
見識過人類對地球的各種破壞，對未來大概很難樂觀，尤其是讀了伊麗莎白．寇伯特（Elizabeth Kolbert）2015年普立茲獎（Pulitzer Prize）非小說類獲獎作品《第六次大滅絕：不自然的歷史》（The Sixth Extinction）。
不過，很多人顯然並未坐以待斃，許多地表上最聰明的頭腦正在思索各大環境問題的解決方案——人類非常善於提出解決方案，但這樣也可能帶來新的問題，需要更多解決方案。於是寇伯特再接再厲寫了《在大滅絕來臨前：人類能否逆轉自然浩劫？從水利、生態設計、環境科學、基因研究到地球工程，普立茲獎得主對人類為解決地球問題帶來更多課題的觀察與思索》（Under a White Sky: The Nature of the Future），探究人們如何試圖亡羊補牢地解決我們所造成的環境問題。
為了寫作這本書，她採訪了科學家、工程師、地質學家等等，在《在大滅絕來臨前》指出，許多針對環境進行、越來越精細的干預措拖，原來是為了解決以前為了解決問題所導致的後果，而問題的規模卻隨之擴大，寇伯特四處旅行親臨現場，為我們呈現那些滑稽、荒謬的鬧劇。這就好像為了亡羊而補牢，卻引狼入室讓羊群受害，於是又為了要解決豺狼當道的問題而縱虎歸山⋯⋯
在每種情況下，這些解決方案除了極其昂貴之外，還可能和所應對的威脅一樣具有破壞性或危險性。不幸的是，人類現在已經介入了這麼多，以至於走回頭路都是不切實際了。
《在大滅絕來臨前》開篇是關於美國魚類與野生動物管理局的官員想要在不使用除草劑的情況下控制入侵性雜草，於是在六十年代把亞洲鯉魚引入美國的幾條河流，因為那些鯉魚會吃雜草。然而，早在上世紀初，芝加哥市建成了一條四十五公里長的運河，改變了美國三分之二的水文狀況。該計劃是扭轉芝加哥河的流動，把廢物從城市的飲用水源的密支根湖轉移出去。
這項工程連接了五大湖和密西西比河流域這兩個世界上最大的淡水生態系統，允許入侵物種湧入並造成生態破壞。鯉魚開始侵入其他水道並引發其他問題，包括威脅五大湖中的其他魚類。簡單地關閉運河就可以保護湖泊，但這在很大程度上被認為對城市的破壞性太大。所以現在陸軍工程兵團已經建造了一個通電魚欄，試圖阻止入侵種魚類。
然後是密西西比河，為了創造一條順從、可預測的河流，美國工程師用大量水壩和堤防將其圍起來，其沉積物直接排入墨西哥灣，而不是補充沿岸的濕地。在路易斯安那州沿海，寇伯特發現工程師正在規劃一個價值數十億美元的人工河流系統，以複制強大的密西西比河以前的水流。過去過度修整河流、拉直河流並設置防洪設施，導致土地下沉並消失，因為土壤不再由沉積物補充。結果，路易斯安那州反而正在下沉，每一個半小時就會失去一個足球場。現在工程師反而要反過來用各種方法創造沼澤濕地。
在內華達州的莫哈維沙漠，寇伯特參觀了一個造價高昂、人員配備齊全的人工池塘洞穴，用於保護人類在野外極度瀕危的一種小型魚類。為了拯救瀕臨滅絕的魔鱂（Cyprinodon diabolis），科學家建造了一個造價四百五十萬美元的水池，以保育魔鱂族群。該人造水池模仿實際魔鬼洞的最小細節，而且那些魔鱂需要全天候的照料。當工作人員使用鑷子去除對幼魚虎視眈眈的新鞘脂屬甲蟲時，顯然破壞生態系統比運行生態系統容易得多。
然後寇伯特在澳洲的國家模擬水族館，觀察到科學家為保育大堡礁珊瑚的努力。海洋變暖對珊瑚礁造成緩慢破壞，將來可能需要在科幻電影中那樣用水下機器人照料，並且用鹽薄膜反射陽光來保育牠們。科學家希望他們能研究出的一切努力有助於拯救大堡礁免受全球變暖導致的災難性衰退。
另一個入侵種的案例是澳洲利用基因編輯來控制侵入性、有毒的甘蔗蟾蜍，後者在三十年代被人類引入以消滅困擾甘蔗種植園的甲蟲幼蟲。很快，甘蔗蟾蜍散播到了全國，牠們在受到威脅時會釋放出有毒的乳白色黏液。
那些以為甘蔗蟾蜍鮮美可口的本土鱷魚、蜥蜴、蛇和有袋動物都深受其害，讓科學家們爭先恐後地尋找解決方案，其中包括一項釋放經基因編輯而不育的甘蔗蟾蜍的計畫，減緩甘蔗蟾蜍的繁殖力，或者使所有甘蔗蟾蜍在幾代人內更安全地食用。可是編輯後的基因如跨越物種傳播，是否會加劇澳洲的生態困境，沒有人知道確切的答案。
在《在大滅絕來臨前》的第三部分，她讓我們見識到所謂的地球工程，係透過臨時改變地球海洋或大氣來降低地球溫度的各種方法等等。有科學家提出，透過用反射粒子填充平流層，幾乎可以立即開始逆轉全球變暖。這個概念最初在六十年代提出的，但多年來一直不受歡迎。可是如今，二氧化硫和碳酸鈣作為首選顆粒競爭青睞。這種作法會讓天空變白，讓地球生命賴以為生的陽光有意地被調暗。是的，誰都能指責在天空中播種以遮蔽太陽的粒子可能是非常危險的，但無所作為地讓冰蓋融化和生態系統崩潰一樣危險。
寇伯特也考察了從空氣中吸收二氧化碳並將其儲存起來的地球工程技術，並參觀了美國和冰島的設施。在大氣中抽走二氧化碳的「負排放」，理論上可以抵消排出的二氧化碳，例如種植森林以在其生長過程中吸收二氧化碳，並從源頭捕獲工業排放物，然後將其掩埋。她還提到的另一個奇怪的計畫是，種樹，然後把它們全部砍掉，把樹幹埋在地下，這樣它們就變成煤了，永久地封存在地下。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。