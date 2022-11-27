TNL+ 2022/11/27,
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Netflix影集《吉勒摩戴托羅之珍奇櫃》：採《愛X死X機器人》模式推出短篇故事集，一探恐怖大師的異質魅力

Netflix影集《吉勒摩戴托羅之珍奇櫃》：採《愛X死X機器人》模式推出短篇故事集，一探恐怖大師的異質魅力
Photo Credit: 《吉勒摩戴托羅之珍奇櫃》

我們想讓你知道的是

《吉勒摩戴托羅之珍奇櫃》是由吉勒摩・戴托羅為主創製作人，共8集的短篇恐怖故事。整體風格略有不同，但骨子裡，特別是就美術設計與造型設計的環節上，都還是保持了吉勒摩的影像路線。尤其是開場的〈第36號拍賣品〉，那可說是吉勒摩個人風格的完全展現。

《吉勒摩戴托羅之珍奇櫃》是一部Netflix推出的美國恐怖影集，吉勒摩・戴托羅為主創製作人，本季共有八集，每集一個短篇恐怖故事，其中兩篇改編自吉勒摩・戴托羅的短篇小說。其中多集改編自知名恐怖小說家的短篇作品。該劇於2022年10月25日在網飛首播。

如果以21世紀近年來的美劇發展，除了設法創造具有延續性可發展多季的長篇劇作外，符合線上串流模式的短篇影集，也逐漸形成潮流。若以恐怖影集來說，早在1989年代就有恐怖漫畫改編的《魔界奇譚》（Tales From the Crypt），共推出七季。

本劇在2017年甚至由奈沙・馬蘭推出了新時代版。劇中每集開場的骷髏頭地窖主，是8、90年代小孩的集體夢饜。而過去知名的《十三號星期五》的短篇影集，講述一個骨董店內被詛咒的商品，每集交代一個物品引發的故事。這種模式可謂傳統，在串流時代更可通吃一次追完全劇，或一次看一集當作消遣的觀眾。

採《愛X死X機器人》模式推出短篇故事集

就網飛先前推出的《愛X死X機器人》也就是採分集的科幻短篇影集架構，在一個結合機器與科幻的概念下，讓每集編導各自發揮自己風格，也獲得相當好評。

這次網飛找來吉勒摩・戴托羅，很明顯是要開闢一個類似《愛X死X機器人》的短篇影集路線，只是走向上結合了《愛X死X機器人》跟《魔界奇譚》的特性，甚至更作者論一點。

《吉勒摩戴托羅之珍奇櫃》每集皆由吉勒摩・戴托羅親自開場，仿照《魔界奇譚》的骷髏頭地窖主，為即將開始的一集，進行簡短敘述。如果要說本劇皆由吉勒摩・戴托羅規畫製作，大可以發展成八集都由他個人編導，讓本劇成為真正完全的吉勒摩・戴托羅作品。

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Photo Credit: 《吉勒摩戴托羅之珍奇櫃》

但製作上《吉勒摩戴托羅之珍奇櫃》偏偏比照《愛X死X機器人》，有六篇故事都是改編自知名的恐怖文學作者的短篇，兩篇由製作人自己編寫，而吉勒摩・戴托羅不親自執導。這用意上，有點是為了避免影集因為作者化的風格太重，而被腰斬。這也跟吉勒摩・戴托羅的特性有關。

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