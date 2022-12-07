《金融的世界史》：「有效市場假說」詹森 vs. 「價值投資」巴菲特的經典辯論
我們想讓你知道的是
本書作者運用自身豐富的歷史素養和金融財經的專業，依循人類歷史發展的脈絡，輔以各類趣聞、古今輝映，述說戰爭、政治、貨幣、債務、財富與人性，如何共譜數千年來人類金融的歷史，金融制度又如何伴隨人類在政治、社會、文化、科技等各領域而臻於成熟之境，被「文明」與「進步」層層包裝，終至眼花撩亂的地步。
文：板谷敏彥
第十五章 投資理論的發展
巴菲特 vs. 詹森
有效市場假說的前提是：市場存在的各檔股票都得到投資人關注，股價適當反映市場上的所有資訊。但華爾街的證券公司不會特意花錢聘請分析師去研究無人關注、沒人買賣的股票，也不會發行投資者不感興趣的報告。在股市上，既有蘋果公司這樣人們競相追逐、各家證券公司投入數十名分析師開展業務的股票，也有無人問津之所謂「被冷落的股票」（Neglect Stock）。
這類股票不會在價格上反映出有效市場假說預期之瞬即萬變的市場訊息；因為無人關注，價格或許始終位於低點或居高不下。而且，人沒有機器人身上的感應器，能經常感應到市場上的所有資訊，以進行經濟理性的判斷與行動。就連動物也有利他性行為。隨著決策模型進化可以理解到，根植於感情與感覺的誤解難免出現。行為經濟學開始質疑過往經濟學的前提——人類是理性的。按有效市場假說的預設，百密而無一疏的投資人們能瞬間做出準確決策，在股價低位元時買進、高位時賣出，但事實並非如此。
另外，「隨機漫步假說（Random walk hypothesis）與有效市場假說（Efficient-market hypothesis, EMH）」一節介紹了道瓊指數日收益率的柱狀圖，正因統計資料長達一一六年，所以呈現正態分布。但若僅觀察一年或兩年的個股資料，曲線圖就會扭曲，當然也會出現短期回報率大幅偏離長期平均值的情況。
根據「隨機漫步理論」的主張，提供投資決策參考的收益與風險資料應為不能預測的「預測」，這也許並非過時的概念。即使如此，人們依然將其認定為正態分布，套用標準差，很快地依據將收斂於總體平均值的大數定律，進行各種計算。這一矛盾孕育於此一理論誕生之時。人們希望，將機率與統計的框架放進現實世界，但依照機率與統計運轉的現實世界並不存在。
「金融理論」中存在一個完美的結論，那便是利用「有效投資組合」的指數投資收益率最高。儘管如此，現實世界仍有一些基金經理人連續數年戰勝指數。當然，有不計其數的基金不敵指數投資，不過只要傑出的基金經理人確實存在，其否定者就不得不思考他們存在的原因。
CAPM（資本資產定價模型）的提出者、有效市場假說的擁護者也是諾貝爾獎得主的經濟學家威廉．夏普（William Sharpe）曾經揶揄道：「就算是扔硬幣，多扔幾次，也會出現連續十次正面的情況。」
也就是說，眾多基金經理人之中，從機率來看，偶爾有人提出優秀業績是理所當然；就像丟硬幣一樣，無關個人能力，縱使是全憑「運氣」的遊戲，幾輪淘汰後，必有贏家留下，這與能力毫無關係。最重要的是，因為出自偶然，投資人事前無法預測，只能將：誰將成為丟硬幣的獲勝者這類問題的預測拋諸腦後。
一九八四年，哥倫比亞大學舉辦了「葛拉漢（Benjamin Graham）與多德（David L. Dodd）所著的《證券分析》（Security Analysis）出版五○週年紀念會議」。至今，這次會議仍是人們津津樂道的話題。因為這場會議圍繞著有效市場假說，爭論著過去投資方式與指數基金的孰優孰劣。
這次會議登場的有兩位，一位是擁護「有效市場假說」而認為投信操作不敵指數基金的經濟學家麥克．詹森，另一位是當時已被譽為史上最強價值投資人（分析企業經營狀況以發掘質優價廉股票的投資家）、認為「有效假說」非完全正確的華倫．巴菲特。這次論戰在各式各樣的場合都一再有人提及。
會議開始時，詹森便向巴菲特發起挑戰。他引用威廉．夏普揶揄「主動型基金」時經常提到的丟硬幣比喻——優秀基金經理人的存在如同丟硬幣，經多輪淘汰必然產生勝者，這不過是偶然的，好的投資績效無法永遠保持。
對此，巴菲特站上講台前，先遴選了九位長年擊敗股票指數的投資人。巴菲特並非按其投資成果為挑選憑據，而是早在十五年前就看好並賦予關注。雖然他們營運管理的內容各自有別，但投資方法都無異於葛拉漢與多德在《證券分析》採用的方法。
巴菲特雖然遭到詹森丟硬幣話題的嘲弄，但進入正題、介紹上述九位投資人之前，同樣以丟硬幣話題回應了詹森。
假設存在一場全美丟硬幣大賽。從明天早晨起，全美兩億兩千五百萬國民都丟出硬幣，並以一美元為賭注猜正反面。此後每天早上拋擲，輸者被淘汰，勝者的獎金不斷累積。若每天早上丟一次，第十天早晨約剩下二十二萬名參賽者，贏得一千美元賞金。到了第二十天，就會有持續獲勝的二一五人成為百萬富翁。
這時，多數贏家會自詡為天才。若有人出版《僅僅二十天內天賺到一百萬美元的方法》，一定會有讀者購買。更有甚者，這些贏家會搭著噴射機，巡迴全國各地參加「如何有效丟硬幣的相關研討會」，並嘲笑提出質疑的金融學教授：「如果你說這種事不可能，那我們這兩一五位實際存在的贏家是哪來的？」
對此，金融學教授們（夏普與詹森）或許會反駁：即使不是美國人，而是兩億兩千五百萬隻猩猩來丟硬幣，也不會改變結果；那就是，誕生出二一五隻狂妄自大的猩猩成為贏家。然而，若我們詳查那些贏得丟硬幣大賽的猩猩，究竟來自何處，情況可能就不同了。
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。